Incontinencia verbal de Rocha

Quien el fin de semana hizo honor a su proclividad a los excesos verbales fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante la presentación de su Segundo Informe, el sábado. “Por fortuna tenemos controlado el tema de las adicciones, que está más feo, mucho más, que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual”, dijo. Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, donde miles de internautas tundieron al mandatario por hacer ver a quienes forman parte de sectores vulnerables de la sociedad como seres a los que hay que rechazar. En su desplante, Rocha Moya estigmatizó a quienes padecen adicciones o discapacidad y a quienes decidieron vivir una sexualidad distinta a la de la mayoría, en momentos en que los colectivos, sobre todo en el último caso, luchan porque se respete su dignidad. Hay quien piensa que Rocha es una estampa del conservadurismo que habita apaciblemente en Morena. Uf.

Murat, sin ser anunciado…

Y nos cuentan que llamó la atención la presencia del exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat, entre los asistentes al evento en el que Claudia Sheinbaum dio a conocer a quienes encabezarán los diálogos para elaborar su plan de gobierno. Sobre todo, porque no estaba en un sitio destacado en el foro. Así que fue a pregunta de los reporteros que confirmó que trabajará con quien será la abanderada de la 4T. “Estamos muy entusiasmados de tener una plataforma de apertura para seguir trabajando por ampliar la defensa de los derechos y tener un progreso compartido… celebro que haya ese espacio y, sin duda, vamos a estar trabajando y acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum en todas las áreas en donde nos convoquen”, ahí su anuncio.

Seguimiento a la reconstrucción

Y nos piden no perder de vista que en Guerrero hay un trabajo continuado para seguir atendiendo ya no sólo los efectos primarios, sino también los secundarios que ha dejado el impacto del huracán Otis, tanto en Acapulco, como en Coyuca. Y es que para el Gobierno que encabeza Evelyn Salgado, quien se reunió con su equipo para evaluar la fase de reconstrucción en ambos municipios, es relevante que se refuercen las brigadas integrales y de limpieza. Nos comentan que además la mandataria estatal revisó con su equipo de finanzas la implementación de recursos en un encuentro en el que estuvieron también los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda; de Sefina, Raymundo Segura Estrada, y el subsecretario de Administración, Ricardo Salinas Méndez.

Lía Limón blinda caminos

Alejada temporalmente de la grilla futurista, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, está dedicada a chambear, y prueba de ello es la entrega del camino blindado número 26, ubicado en la colonia El Ruedo, cerca de la Barranca Tarango. De esta manera, ya son casi 189 mil vecinas y vecinos de 30 colonias los beneficiados con este novedoso concepto de caminos blindados, los cuales son objeto de limpieza profunda, de iluminación y de vigilancia, para que se pueda transitar por ellos sin miedo a ser asaltado, como era frecuente en otras administraciones. Quienes conocen la zona de barrancas de Álvaro Obregón saben que ahí las colonias tienen como único acceso estos andadores, que eran refugio de los delincuentes, ante el abandono de las autoridades. Lía decidió entrar al rescate mediante el programa de caminos blindados. Y con éxito, nos aseguran. Ahí el dato.

Zepeda, ante el gran elector

Ahora que está vacante la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, al interior del partido de Dante Delgado ya suena como una fuerte posibilidad el nombre del senador Juan Zepeda como sustituto de Samuel García. Los emecistas pretenden que, como ya ocurrió en 2017 cuando compitió por el Edomex, Zepeda Hernández repunte y poner el escenario, como era su plan original, en una elección a tercios contra la morenista Claudia Sheinbaum y la aliancista Xóchitl Gálvez. En el Estado de México, nos recuerdan, se convirtió incluso en estrella del rock and roll..., pero ahora el escenario es de dimensiones nacionales. Hoy en la asamblea del partido naranja se darán las definiciones sobre la candidatura a la grande, aunque nos piden también no perder de vista que a quien debe llenar Juan el ojo en primera y quizá también en última es al gran elector cuyo nombre empieza con “D”, de Dante Delgado.

Maratón prenavideño

Nos dicen que los diputados locales de la Ciudad de México se preparan para el maratón prenavideño, durante el cual el Congreso local debe desahogar varios asuntos importantes. En el recinto de Donceles se debe aprobar el Paquete Económico 2024 de la capital. También se tienen que dictaminar y aprobar el Plan General de Desarrollo y el Programa General del Ordenamiento Territorial. Y se debería también discutir la ratificación o no de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía capitalina. Todo esto debe salir a más tardar el 15 de este mes, es decir, en 11 días, no en todos los cuales habrá sesión. En el caso del ordenamiento, los instrumentos deben ser aprobados a más tardar el viernes, pues de lo contrario entrarán en vigor como están. Aún no llegan las posadas, pero en este miniperiodo prenavideño en el Congreso se romperán varias piñatas. Así que pendientes de los palazos.