Indagatoria y plan ante fatal accidente

Fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis Díaz-Leal, la que atendió rápidamente la solicitud que hizo el Presidente, ayer, de realizar una indagatoria causa-raíz del fatal accidente ocurrido en la carretera México-Puebla que le costó la vida a 19 personas. El área responsable, nos comentan, será la subsecretaría de Infraestructura. “Hoy di instrucciones para hacer toda una revisión sobre esto, que intervenga la Secretaría de Comunicaciones que debe verificar el estado de los vehículos, el estimado de la carga, la situación de salud de los conductores, las rampas, los sitios que están en las casetas”, fue la indicación en la mañanera de ayer. El propósito de este trabajo no sólo será conocer más a fondo los porqué de la tragedia, sino buscar las vías para que no vuelva a ocurrir.

• Respuesta inmediata ante amenazas

Con la novedad de que en Coyoacán decidieron actuar de inmediato ante una amenaza flagrante que recibió la subdirectora de Establecimientos Mercantiles de la alcaldía que encabeza Giovani Gutiérrez. Y es que resulta que en días pasados una persona interceptó a la funcionaria en pleno Jardín Hidalgo para advertirle que no se siguiera “metiendo en sus asuntos”. El caso no hubiera pasado a mayores, pero al día siguiente, en el cajón de la funcionaria aparecieron dos balas, así que el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila, de inmediato presentó la denuncia penal correspondiente y dio cuenta a la opinión pública del caso. Nos anticipan que se trata de una de las primeras acciones contra la corrupción. Porque en ese tema, no van a parar.

• Tres comparecencias y las demás

Dos meses después de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rindió su Tercer Informe, ayer la Junta de Coordinación Política del Congreso local aprobó las comparecencias del gabinete del Gobierno de la Ciudad, como parte de la glosa. Sólo tres funcionarios tendrán que estar de manera presencial: el secretario de Gobierno, Martí Batres, quien debe acudir el próximo jueves, y la secretaria de Salud, Oliva López, cuya cita quedó prevista para el martes 16 de noviembre; mientras que, por cuestiones de seguridad, aún no se da a conocer la fecha y hora de la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. El resto de las comparecencias se llevará a cabo de manera remota y tendrá lugar en distintas fechas, desde el 12 de noviembre hasta el 3 de diciembre, con el titular del Metro como último funcionario en comparecer.

• Con 501 pesos de presupuesto

Tal vez siempre ocurrió entre los gobiernos que se iban, nos comentan, sólo que ahora, gracias a las nuevas dinámicas que han provocado las benditas redes sociales y a los tiempos de austeridad republicana, es más visible la conducta de algunos gobernantes que, nos comentan, se despachan con la cuchara grande y arrasan con las arcas públicas al decir adiós, sin que en la mayoría de los casos haya consecuencias legales. Ayer, el morenista Gildardo Leyva, presidente municipal de El Fuerte, Sinaloa, tuvo que aclarar que no era un chiste cuando afirmó que su predecesora, la priista Nubia Ramos, le había dejado 501 pesos en la caja del ayuntamiento y ni siquiera pagó el recibo de la luz. Y ahora, a remar a contracorriente.

• Terna para la Corte

Nos comentan que en el Senado de la República ya está lista la terna del Presidente Andrés Manuel López Obrador de postulados para ocupar la vacante que dejará el ministro Fernando Franco a partir del 30 de noviembre. ¿Y quiénes la conforman? Ah, pues Loretta Ortiz, quien ya ha sido postulada en dos ocasiones por el Ejecutivo federal; Verónica de Gyves, especializada en derecho penal y en amparo, y Bernardo Bátiz, quien fuera el procurador de Justicia de la capital del país durante la gestión de López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Nos hacen ver que se trata de una terna con nombres que antes han figurado para otros cargos, pero no porque pudiera sonar repetida dejaría de anticipar un interesante proceso de selección. Así que, por lo pronto, reflectores al Senado.

• Nuevo escollo para Córdova y el INE

Así que tras la ríspida comparecencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova —sobre la cual el acuerdo generalizado es que la superó—, un nuevo escollo aparece frente al funcionario electoral y el órgano autónomo que encabeza. Y es que la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, se informó ayer, va por un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto del Instituto, con lo cual, en caso de aprobarse, éste tendría que apretarse el cinturón para poder organizar una posible consulta de revocación de mandato, para la que había pedido recursos por 3 mil mdp. Con Morena y sus aliados legislativos del PT y PVEM, que cuentan con mayoría absoluta, hay los votos necesarios para que esta decisión que aparece en el predictamen, cuya discusión empieza hoy, pueda ser aprobada aun con el rechazo de la oposición. Uf.