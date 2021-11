Comparecencia, boda… la forma es fondo

En política, como en el periodismo, contrastar ayuda, expone fortalezas y debilidades, riesgos u oportunidades. El viernes, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, se proyectó como un ciudadano capaz de ser candidato político; salió airoso de una comparecencia preparada como emboscada. Hubo abrazos, no trancazos. Tomen para que aprendan.

El sábado en Guatemala, los recién casados Carla Humphrey y Santiago Nieto, consejera electoral ella, titular de la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) él, sepultaron sus posibilidades de crecimiento político-administrativo por un festejo privado legítimo, pero fifí en tiempos donde la austeridad es virtud y su opuesto, pecado capital.

Celada republicana que la bancada oficialista preparó al consejero Córdova Vianello; el histrionismo de Gerardo Fernández Noroña a plenitud con la majadería de costumbre; cuestionamientos desmemoriados de personajes hoy con Morena y la Cuarta Transformación que festinaban al lado del PRI el aumento del IVA hace lustros. De todo le tocó a Lorenzo y cruzó el pantano con su plumaje sin mácula.

Regaño presidencial por fantoches, por inercias de servidores públicos adictos al lujo, aspiracionismo en estado líquido; boda exportada para su mayor discreción que ansiaba ser discreta y acabó en escándalo. ¿El saldo parcial? Una exsecretaria de Turismo, apenas nombrada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, renunciada.

Explicación oficial superficial ¿por volar en avión privado? y ¿qué hay de su cercanía con un productor teatral y la asignación de contratos públicos a él? Ese debe ser el fondo del asunto, no la forma en la caída de Paola Félix.

Lorenzo Córdova tuvo, gracias a inédita comparecencia para rostizarlo, un bautizo de fuego que lo templó, lo forjó. No cualquiera aguanta la metralla del pleno de San Lázaro; muchos funcionarios públicos se esconden en comparecencias ante comisiones para que no los revienten en cadena nacional a través del Canal del Congreso.

Córdova aguantó y creció. Una candidatura suya en 2024, arropado por toda la oposición articulada bajo una postura civil, no política, toma cuerpo.

La crítica presidencial a la fastuosa boda selló el destino de un brillante funcionario público que ha crecido como personaje de la cruzada contra la corrupción. La ostentación privada está penada en la Cuarta Transformación a la cual apostó servir.

AMLO dijo que servidores frívolos no dan confianza. Duro. ¿Hay ilegalidad? No, pero no importa; la ética y la retórica son más fuertes que la norma jurídica en los viejos tiempos modernos.

La forma es fondo, decía Don Jesús Reyes Heroles —a cien años de su natalicio, vale la pena tener presente al reformista de excepción—, ya que es cierto; por las formas unos se encumbran y otros sucumben.

Froylán López Narváez. Conocí al excepcional maestro cuando él hacía sus pininos en medios electrónicos, en dos estaciones de radio en dos momentos próximos, ambos junto a Carlos Marín.

Personaje que impactaba por sobriedad; la fiesta -que no la procesión- la llevaba por dentro. Agradezco al infinito su trato generoso, apenas afable me distinguió. Hay quienes opinan que escribía denso, a mí me parecía lujoso. Rumbee en paz, admirado maestro Froylán.