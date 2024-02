Jara contra Murat

Y donde siguen las inconformidades por las designaciones de candidatos a cargos de elección es en Morena, porque resulta que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ayer cuestionó que su partido hubiera aceptado, como lo hizo, que el hasta hace poco priista, Alejandro Murat, fuera postulado al Senado de la República. El mandatario estatal señaló que esperará a que el dirigente del guinda, Mario Delgado, visite su entidad para que pueda explicar sobre el tema. “Yo tengo mi punto de vista, yo no soy el dirigente de Morena, no soy quien decide ahí, en todo caso, pues la población será la que dé su último veredicto… Yo sé que cuando estuvo, pues la gente no estuvo contenta y tengo el pulso en Oaxaca cómo es la opinión del pueblo”, sostuvo. Y para no dejar advirtió que en su gobierno —que revisa a detalle la administración de Murat— no habrá impunidad para los señalados de corrupción. Uf.

Aclarando miras

Y fue el aspirante al Senado de la República por el partido Morena, Omar García Harfuch, quien subrayó la relevancia de tener en claro que es por el país que se debe trabajar por encima de cualquier interés personal. “Tengan la certeza y confianza en una cosa, la única finalidad de estar en esto es servir a nuestro país, nuestro país es lo más importante que tenemos… el país está por encima de cualquier interés personal, de cualquier partido, el país es a lo que nos debemos todos”. Quien fuera jefe de la Policía capitalina participó en un encuentro con representantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el que aprovechó para destacar que en la Ciudad de México fue con Claudia Sheinbaum que los homicidios se redujeron en 50 por ciento, resultados tangibles, recalcó tras aceptar que ciertamente aún hay mucho por hacer.

Tundidos

Con la novedad de que los representantes de la 4T ante el INE establecieron una estrategia para tratar de “sabotear” al perredista Guadalupe Acosta Naranjo en sus participaciones. Y es que cada vez que el exdirigente del partido del sol azteca toma la palabra, tanto Sergio Gutiérrez Luna como Gerardo Fernández Noroña abandonan la llamada herradura de la democracia para no escucharlo. Ayer, nos cuentan, fue todavía más notorio que los diputados federales de Morena y del PT no quisieron quedarse a escucharlo cuando habló sobre el tema de la seguridad en los procesos electorales en el que, por supuesto, les dio un raspón. Quienes siguen de cerca las sesiones nos aseguran que de alguna manera los representantes de la 4T no tienen de otra, porque Acosta Naranjo sí que les da unas buenas tundas y ellos, considerados pesos pesados, ni las manos quieren meter.

Cierran filas contra aguacate ilegal

Y fueron el gobierno de Michoacán, a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, y el gobierno de Estados Unidos, a través del embajador, Ken Salazar, los que acordaron atajar el envío al país vecino de aguacate ilegal. En la visita que este último hizo a la entidad, el mandatario estatal indicó que se tienen detectadas 817 huertas de aguacate ilegal —gracias al sistema de vigilancia satelital denominado Guardián forestal—, las cuales estarán vetadas y no podrán exportar el fruto, a fin de evitar que se siga deforestando y realizando actividades de cambio de uso de suelo. En el encuentro, se informó, se dio cuenta del interés de la embajada en materia de medio ambiente, seguridad y comercio que se refleja en el trabajo que realizan 100 inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ahí el dato.

Contra los pozos en Hidalgo

Y hablando de agua, nos comentan que en el PRI sigue la inconformidad por los oídos sordos que, aseguran, mantiene el Gobierno federal ante la decisión anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de perforar pozos en Hidalgo para extraer agua y enviarla a la Zona Metropolitana del Valle de México, con el fin de resolver la falta del líquido. Por ello, la diputada federal por Hidalgo Carolina Viggiano pidió la comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, para que explique por qué se tomó esa decisión sin consultar a los habitantes del Valle del Mezquital y sin tener los estudios necesarios. La también secretaria general priista demandó a la Conagua frenar esas perforaciones, ya que en la zona los campesinos y habitantes ni siquiera cuentan con agua para ellos mismos y quieren quitárselas para calmar la sed de los capitalinos. Pendientes.

El mapa que nadie hace y todos esperan

Resulta que en el PAN y el PRD se encuentran preocupados por lo que consideran una falta de atención del INE al tema de la violencia, de cara a los comicios de este año. Aseguran que ya son varios los llamados que le han hecho al órgano electoral, a cargo de Guadalupe Taddei, para que se haga un mapa de riesgo en los estados donde hay presencia del crimen organizado, pero no han tenido respuesta positiva. Al momento ya son 11 aspirantes asesinados en lo que va de este año, de acuerdo con el Laboratorio Electoral, aun sin que arranquen las campañas proselitistas, y el tema se puso en la mesa desde octubre del 2023. Y más de una voz se levantó en estos partidos ante el hecho de que siguen matando candidatos. En el INE ya han señalado consejeros que el tema del mapa no le toca al instituto, sino a los gobiernos estatales.