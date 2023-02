¿La justicia o el derecho?

Y fue el Presidente, quien ha dejado claro que para él es más importante la justicia que el derecho, que ayer en la mañanera aludió a unas declaraciones de Ricardo Monreal, pues el zacatecano refirió que prefiere la ley. El mandatario aclaró que vio los dichos del senador como una réplica y luego reiteró su posición. Sin embargo, el legislador no dejó pasar la ocasión y respondió que la diferencia entre lo legal y lo justo es antigua, pero que en los nuevos tiempos lo legal también debe ser justo o lo justo debe ser igualmente legal. Dijo coincidir con el tabasqueño en que en un “Estado de derecha” se encasilla la justicia a la norma escrita y la legitimidad a lo legal, lo que llega a ser un problema de injusticia. En el país, agregó, la democracia y el Estado de derecho se harán realidad cuando lo legal sea legítimo y la base de la justicia sea el derecho. ¿Qué tal? ¿Bajó bien el balón?

Punch de la CDMX en turismo



Y en estos días de puente largo, nos recomiendan echar un vistazo a un dato interesante sobre la Ciudad de México. Y es que resulta que la capital está ubicada en el octavo lugar de ciudades con mayor impacto económico proveniente de la actividad turística, según dio cuenta la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con datos del World Travel and Tourism Council 2022. Antes sólo están París, Beijing, Orlando, Shanghai, Las Vegas, Nueva York y Tokio. Este impacto no sólo se da a nivel local, sino que también tiene reflejo a nivel nacional, pues si se observan la misma medición por país, México sólo se encuentra debajo de naciones como Estados Unidos, China, Alemania, Japón e Italia. Por cierto que una opción que podría recaer en el apoyo a las nuevas formas de viajar, en las que Airbnb ha adquirido relevancia. Esa vía le representó a la CDMX una cifra de 5 mil 471 millones de pesos en aportación al PIB en 2021. Ahí el dato.

“Orgullosos de la gobernadora”



Y fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dio cuenta de indicadores relevantes de la gestión de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, a quien se ubicó como una de las mandatarias mejor calificadas en el país. “Nos sentimos orgullosos de ella y es por eso por lo que estamos en permanente comunicación, para coadyuvar con la administración estatal”, expresó el funcionario. Algunos de los indicadores referidos son en materia de seguridad: la reducción del delito de secuestro, con lo que Tlaxcala de estar en quinto o sexto lugar hoy se encuentra en el 29; la baja consistente en delitos como robo, robo con violencia, robo a casa-habitación, a transeúnte, extorsión… “La gobernadora está dedicada las 24 horas del día para garantizar la seguridad de sus ciudadanos”, señaló el encargado de la política interna que, es sabido, tiene buenos datos en la mano. Así que en este caso los elogios son merecidos.

Marina del Pilar, México y EU



Y donde ayer vieron un trabajo coordinado que está generando sinergias relevantes fue en Baja California, donde la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila recibió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En Mexicali, nos comentan, ambos supervisaron las obras de modernización de la infraestructura de los cruces fronterizos que se están efectuando entre la capital bajacaliforniana y Calexico. Lo anterior, con el propósito de agilizar el tránsito de personas y mercancías entre México y el país vecino. Por cierto que destacó, nos comentan, el respaldo absoluto de la mandataria de la entidad fronteriza a estas tareas, mediante las obras complementarias del programa Respira, que es uno de los ejes en su gobierno.

La hace en grande San Luis Potosí



Y resulta que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se anotó uno de los aciertos más importantes de su administración: conseguir una inversión de 800 millones de euros por parte de BMW, firma que empleará esos recursos en la ampliación de la planta que tiene en el estado. Esta decisión abre un panorama positivo y de mayores inversiones, ya que se generarán mil empleos directos y más de dos mil indirectos con la llegada de otras empresas de proveeduría. Ayer tuvo lugar el anuncio formal en las instalaciones de BMW donde se dieron cita, por la relevancia del asunto, el Presidente López Obrador, el gobernador Gallardo, el canciller Marcelo Ebrard, Milan Nedeljkovic, miembro del Consejo para Producción de BMW y Harald Gottsche, presidente y CEO de BMW. Enhorabuena.

Las batallas de María Elena



Quien no deja de dar la batalla para que se haga justicia en su caso es la saxofonista María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido por el que se encuentra preso Juan Vera Carrizal. Esta vez fue la sala sexta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la que determinó que no es procedente reclasificar el delito por el que se procesa al detenido, para que pase de intento de feminicidio, a lesiones. Sigue pendiente que la justicia resuelva sobre un amparo mediante el cual Vera Carrizal busca seguir el juicio en prisión domiciliaria. María Elena ha asumido ahora como una causa de lucha el que se entienda que los ataques con ácido no pueden considerarse lesiones, porque con un ataque tan brutal como ése, aclaró, “nos intentan matar”.