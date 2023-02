Y ahora… Nayarit

Nos cuentan que otro estado en el que parecía que no pasaba nada está sumido en una crisis de violencia e inseguridad. Hablamos de Nayarit, gobernado desde el 19 de septiembre del 2021 por el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero. Esta entidad cerró el 2020 con un alza de 90 por ciento en homicidios dolosos y con aumento importante en otros seis delitos de alto impacto, entre ellos violación, narcomenudeo y corrupción de menores. Con tantos temas en la agenda nacional y con el foco puesto en otras entidades que se han caracterizado por sus graves problemas de inseguridad, casi nadie había volteado a ver hacia Nayarit. Ahora, tras la revelación de las cifras que hablan de una elevada alza en la incidencia delictiva, seguramente se hablará más seguido de esta entidad. Y lamentablemente, nos adelantan, no tan bien.

Doble arropo del centro



El que ayer se llevó un doble arropo del centro en un momento crítico de la política estatal fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y es que primero fue el Presidente el que, en la mañanera, aseguró que apoya al emecista a quien PAN y PRI en el Congreso local le abrieron un juicio político —hecho que, por estar en inferioridad numérica, no pudo contener la bancada de MC—. “Está resistiendo una presión que tiene que ver con chantajes, lo que eran los moches de antes”, dijo López Obrador. El segundo mensaje de apoyo llegó horas después: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reportaron medios locales fue recibido por el mandatario estatal en su casa. Hablaron, según se dijo, de las obras de la presa El Cuchillo II y difundieron, por supuesto, la foto del encuentro. Ahí los dos mensajes.

Certeza de la batalla



Con la novedad de que no fructificó la vía pacífica, por llamarla de algún modo, que el senador Miguel Osorio Chong intentaba abrir para calmar las aguas tricolores que quedaron muy agitadas, tras el choque que éste tuvo con su dirigente nacional, Alejandro Moreno, a quien senadores le hicieron vacío el martes pasado en su reunión plenaria, con el argumento de que no había sido invitado. Y es que el legislador envió ayer una carta a Alito, no sin algunos reproches, para tener un encuentro. El líder priista le respondió con fecha y hora. Ah, pero resulta que después se conoció que en el Consejo Político Nacional, que este último controla, el dirigente nacional del Movimiento Territorial, Erubiel Alonso, solicitó la expulsión de Osorio. Y el hidalguense, nos comentan, ya registró que detrás de la jugada está el propio Moreno Cárdenas. Así que del intento de paz en el PRI que generaba incertidumbre, pasaron a la certeza de que la batalla seguirá. Uf.

Tregua y fragilidad



Así que los líderes de PRI, PAN y PRD, pactaron la noche del miércoles una especie de tregua. Aunque antes, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano se dieron reproches mutuos; los primeros al segundo por haber subido el tono para reclamar la exclusión de la que su partido fue objeto en el comunicado que éstos lanzaron antier sobre el reparto de la organización de procesos para la designación de candidatos. Mientras que Chucho se quejó de la marginación del PRD del acuerdo y del comunicado. Nos hacen ver que aunque queda registrada la tregua, no significa la paz definitiva e incluso, en caso de que en el camino las cosas no fluyan, serán esos mismos motivos, en los que cada parte tiene algo de razón, los que provoquen que la Alianza como se conoce ahora truene como chinampina.

Rébsamen, disculpas públicas



Y fueron las autoridades del gobierno de la Ciudad, la SEP y la alcaldía de Tlalpan, que encabezan Claudia Sheinbaum, Leticia Ramírez y Alfa González, respectivamente, las que ayer ofrecieron una disculpa pública a las personas que perdieron familiares en el derrumbe del Colegio Rébsamen el 19 de septiembre de 2017. “Hoy estamos aquí para cumplir con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero también estamos aquí por convicción. Estoy aquí para ofrecer como representante del gobierno de la Ciudad de México una sincera y sentida y profunda disculpa pública”, señaló la Jefa de Gobierno. En la ceremonia también se hizo entrega de un memorial. Por el caso, actualmente está presa Mónica García Viilegas, sentenciada a 36 años, y un responsable de obra, sobre quien pesa una pena de 108 años. Uno de los padres señaló que esa disculpa “no repara el daño que hemos sufrido”.

Salen dos, faltan 100



Con la novedad de que, en el Senado, finalmente completaron los nombramientos pendientes de la Comisión Federal de Competencia Económica, con la ratificación de dos propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, todavía les falta completar las 100 designaciones que han dejado en el olvido, como las de magistrados electorales y agrarios o miembros del Instituto Nacional de Transparencia. Aunque lograron la mayoría calificada para el tema de la Cofece, el ambiente de división y los conflictos electorales de este año pintan un escenario diferente para el resto de nombramientos, porque son complicadas las negociaciones para lograr las mayorías calificadas necesarias y en la misma Junta de Coordinación Política no se concretó algún acuerdo para sacarlos adelante.