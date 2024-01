Malas cuentas en Naucalpan

Así que la presidenta municipal de Naucalpan, Angélica Moya, entregará muy malas cuentas en materia de seguridad. En sólo tres meses los homicidios dolosos registraron un repunte de 56 por ciento, a la par que crecieron otros nueve delitos de alto impacto. La semana pasada, vecinos de Ciudad Satélite denunciaron en redes sociales que en los últimos días del año al menos tres casas de la zona fueron asaltadas con violencia, y con los residentes adentro. Hay una lamentable congruencia entre los datos y las narraciones sobre hechos de violencia en este municipio, alguna vez considerado la joya de la corona del Estado de México. La alcaldesa panista ya anunció que buscará su reelección en los comicios de junio. Dijo que “tres años no es suficiente”. Pero muchos de sus gobernados, nos aseguran, piensan que tres años ya fueron demasiados. Uf.

Mensajes en el día 1

Y quien arrancó en la chamba desde el primer día del año, aun cuando es festivo, fue la nueva presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto. Y lo hizo mandando el mensaje de que se le ha dado la vuelta a la página de las batallas internas y de que su presidencia tendrá un talante diligente. A la funcionaria, nos comentan, ayer se le vio generando proximidad con el personal y tomando las riendas de la Sala Superior de cara a la primera sesión del año que será mañana. La acompañó en varios momentos el magistrado Felipe Fuentes. A Soto Fregoso le tocará presidir al máximo órgano electoral durante el proceso más grande de la historia, en el que los magistrados estarán a prueba, en no pocas ocasiones, con las miradas sobre ellos y presiones que nadie quisiera tener encima. Pendientes.

EZLN y aislamiento

Y fueron simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional quienes las últimas horas del año que se fue y las primeras de 2024 conmemoraron el inicio de la insurrección en Chiapas que hace 30 años transformó el país. Lo hicieron en el municipio de Ocosingo, cuna del movimiento. Llamaron la atención algunas de las ideas que dan cuenta de la posición que ha mantenido el zapatismo en los últimos tiempos: un particular aislamiento, que no significa desconexión del acontecer político, al menos no de la dirigencia de ese movimiento de la que hoy es vocero Moisés, pues hubo alusiones a asuntos hoy vigentes: buscadores, desaparecidos, presos políticos, mujeres y jóvenes asesinados… El mensaje, sin embargo, es que mantendrán su condición actual. “Estamos solos como hace 30 años, porque solos hemos descubierto ese camino que vamos a seguir”. Ahí el dato.

Sinaloa: ¿feliz Año Nuevo?

Eso fue lo que cuestionaron los habitantes de Culiacán al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debido a que el 2024 empezó con una ola de violencia que dejó constantes balaceras, seis lesionados por arma de fuego y 49 cámaras de videovigilancia destruidas. Este último dato por sí solo es alarmante, pues revela que los maleantes tuvieron todo el tiempo del mundo para trasladarse de un punto a otro de la capital rafaguendo las cámaras que, supuestamente, los vigilaban. Hay quien piensa que se trató de un acto propagandístico, para demostrar que una red de aparatos de grabación no es suficiente para inhibir las conductas delictivas. Que se requiere de algo más, pero que las autoridades no lo hacen. Los agresores también querían demostrar que tienen la capacidad para provocar daño en plenas conmemoraciones por el Año Nuevo.

Humo naranja

Y es en Movimiento Ciudadano en donde están volcados con todo en el marketing. No tienen candidato presidencial, desde que la oposición en Nuevo León tumbó la posibilidad de contender a Samuel García y no se sabe si todos los grupos internos de ese partido ya tienen una apuesta que transite sin mayor contratiempo. El caso es que ahora si no es un sombrero negro, una capa o una “misteriosa” llamada, son los dichosos tenis fosfo-fosfo, más puestos que nunca, de lo que hablan en ese partido. Y, por supuesto, ahora del adolescente Yuawi, voz de la popular canción de ese instituto político. Quienes siguen de cerca los procesos internos de MC, nos hacen ver que los naranjas están revelados como publicistas. Ya se verá si ese interés se mantiene cuando por fin elijan candidato y entren a la competencia real. Por lo pronto, nos dicen, humo naranja.

Cerco en el caso García Luna

Y son las autoridades de justicia mexicanas las que dan un nuevo apretón al cerco en torno del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en las indagatorias abiertas por delitos como peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero. Porque en menos de dos meses han realizado tres capturas relevantes a las que se vincula con los presuntos negocios ilícitos realizados con la entrega de contratos del Gobierno federal para la construcción de diversos centros penitenciarios federales. Con la detención del empresario Jonathan Weinberg en España, a quien se señala como prestanombres, de la hermana del exfuncionario, Gloria García, y de su sobrino Anuar Rodríguez García, la Fiscalía General empieza a cerrar la pinza para integrar el expediente que podría hundir más al extitular de la SSP, preso en EU. Y eso que, se ha informado, hay aún pendientes 55 órdenes de captura más por cumplimentar.