Megaobras, bajo la lupa

Importante anuncio el que hizo ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que se prohibirá la construcción de megaproyectos en lugares en donde haya problemas de agua. Se trata de un blindaje del uso de suelo que se hará mediante el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que en breve serán enviados al Congreso. El tema viene a cuento por la polémica que se ha generado en torno a varios desarrollos inmobiliarios, entre los cuales se encuentran dos en Jardines del Pedregal y uno más en Coyoacán. Y es que los vecinos se oponen precisamente porque padecen desabasto de agua y porque habrá un impacto urbano relevante. El tema ya está también en el Legislativo. Los principales permisos para construir aún están pendientes. Lo deseable, nos dicen, es que se resuelvan con apego a la norma. Pendientes.

Ya apareció Corral

Y el que por fin asomó la cabeza fue el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Pero no lo hizo para hablar de la acción penal que pesa sobre varios de sus excolaboradores, sino para descalificar a dos “corcholatas” de su partido. En su Twitter, Corral escribió ayer: “Creel y Téllez no son las únicas dos opciones que el blanquiazul tendría, pero es tal la pobreza que éstas son las más sobresalientes, hasta ahora”. Dicen los que saben que con ese mensaje, Corral se intenta subir a la grilla sucesoria que se vive en el PAN, en donde casualmente ayer se anunciaron avances sobre las reglas para la definición del candidato presidencial. Y no faltó el malicioso que pensó que si Corral quiere figurar en Acción Nacional, es porque no encontró cobijo en las filas de la 4T, con las que sin duda estuvo coqueteando. Uf.

Traidores, serviles, esquiroles…

Escaló, nos comentan, al menos en lo verbal, el diferendo entre Movimiento Ciudadano, partido que comanda Dante Delgado y el PRI, a cargo de Alejandro Moreno. Y es que resulta que acompañado por cuadros de su partido, el dirigente del tricolor ayer exigió a los naranjas que para demostrar que no le hacen el caldo gordo a Morena, respalden las candidaturas de la alianza a los gobiernos de Coahuila y Estado de México. Por supuesto fue respuesta a la delegación de una barda que decía “con el PRI ni a la esquina” por parte de emecistas. Acción que ha sido cuestionada porque se da a unos días de la elecciones en esas entidades. Nos hacen ver que Alito les recetó los calificativos de traidores, serviles, mentirosos, esquiroles, lacayos y esbirros. Y después de esa zarandeada, que incluyó también un llamado a no votar por MC, consideró que “ese pedacito que representan también sería importante subirlo a la coalición”.

La dichosa barda

Y hablando del pleito de la barda que se inició el lunes entre PRI y Movimiento Ciudadano, por el espacio en una pared ubicada en la colonia Condesa, se extendió hasta este martes. ¿Pero qué pasó? ¡Ah! Pues resulta que una pinta de los emecistas para decir que con el tricolor no irían “ni a la esquina” desapareció la mañana de ayer, cuando un “Viva México” escrito sobre una capa blanca de pintura lo cubrió. Los del partido naranja volvieron ayer al lugar para repetir su mensaje y de paso incluir en él un raspón a Morena, con el que tampoco quieren ir ni a la esquina. Sin embargo, la nueva pinta no había terminado de secarse cuando personal de la alcaldía Cuauhtémoc nuevamente cubrió el mensaje naranja. Así la dichosa barda.

Encuentros y lecturas en Vallarta

Y fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien acompañó ayer a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente López Obrador, a la celebración del evento Fandango por la lectura, que ahora tuvo lugar en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco. Nos hacen ver que Rosa Icela, quien saca adelante con éxito tareas estratégicas en materia de seguridad en el Gobierno federal, ahora fue llamada a compartir algunas de sus experiencias con los libros y la lectura. En las benditas redes, la funcionaria agradeció a Gutiérrez Müller la invitación al evento, en el cual, refirió, fue “un gusto ver cómo motiva a los estudiantes a enamorarse de los libros”. Ahí el dato.

Método enciende ánimos

Con la novedad de que el PAN planteó una vara que algunos aspirantes a buscar la candidatura a la Presidencia por parte de la alianza en el 2024 no ven alta sino lo que le sigue. Y es que en el método de selección considera que cada aspirante reúna un millón de firmas de respaldo en al menos 17 estados del país. Se trata de un requisito que podría dejar fuera a los independientes, a los aspirantes ciudadanos e incluso a algunos políticos aventajados. Desde el cuartel de Lilly Téllez ya salieron a demandar piso parejo. Y es que sólo para dimensionar el reto que algunos aspirantes tendrían son el tema de las firmas, resulta que implica reunir el apoyo de tres veces la militancia de Acción Nacional. Pero no fueron los únicos que pegaron el grito en el cielo, pues también ven oportunidad de que Morena se cuele en el proceso.