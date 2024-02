El mensaje es Larry Fink

Primero fue el papa Francisco y ahora fue Larry Fink, presidente de BlackRock —una de las empresas de administración de activos más grandes del mundo— el que apareció ayer al lado de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, en imágenes difundidas, cada cual la suya, con sólo un par de horas de diferencia, a las benditas redes. Señal, nos hacen ver, de que los dos principales frentes en contienda de cara al relevo en la Presidencia tienen el objetivo de mostrar su apertura al capital, y no cualquier capital, sino al privado y además de origen extranjero. “Hablamos del momento mexicano y le agradecí mucho su visita”, señaló la morenista. “Para construir el país que soñamos necesitamos recuperar la confianza en México. Gran reunión…”, describió la abanderada de la oposición. Qué tal.

La ley es la ley

Y fue la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, quien respondió negativamente a una solicitud del Senado de obtener una prórroga para la designación de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Y es que la Cámara alta buscó gestionar un poco más de tiempo ante un retraso que suma meses y meses. Nos dicen, por cierto, que el no de la ministra no fue por decisión personal. “Dígasele a la promovente que no se está en posibilidades de otorgar el plazo mayor que solicita, toda vez que éste fue concedido por el Pleno de este Alto Tribunal, sin que la suscrita cuente con facultades para modificar tal determinación”. Y no sólo eso, pues, por su conducto, como se dice en el argot administrativo, le dio a los senadores un plazo de 10 días hábiles para que informen qué actos han generado para la designación y nombramiento de los comisionados faltantes. Sópatelas.

Con uno sí, con otro no

Y fue el exministro de la Corte, Arturo Zaldívar, el que ayer se mantuvo en silencio luego de que el Presidente dijera que durante la gestión del primero al frente del Poder Judicial, el Ejecutivo incidía “respetuosamente” en asuntos que se encontraban en litigio sobre los que habría resoluciones de jueces. Ante el debate que esos dichos provocaron, resulta que las benditas redes, así como son, se encargaron de señalar lo que a su juicio es una gran incongruencia de Zaldívar, porque le recordaron que hace apenas un par de años reveló que en el caso de la Guardería ABC recibió presiones del presidente Felipe Calderón, fue en una reunión que acabó mal con el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a quien le terminó diciendo que el expresidente había nominado a un ministro y no a un secretario de Estado y además que no era su empleado. Para muchos las revelaciones presidenciales hicieron recordar aquello de “no me ayudes, compadre”.

El cuevazo en MC

Hay muchos que no terminan de entender las razones que llevaron al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a darle una candidatura a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. El beneficio es nulo, pues con la escasa estructura que tiene el naranja en la capital y con los negativos que arrastra Sandra, difícilmente cachará votos. Y en cambio, los costos son enormes: la renuncia de Patricia Mercado como coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Máynez se lee como un deslinde de MC durante el proceso electoral, motivado, en buena medida, por el caso Cuevas. Nos cuentan que hay otros emecistas molestos, a quienes les sorprendió la decisión de Dante. Y si no se deslindan del partido, tampoco le echarán ganas a las campañas, nos dicen. Con todo y que los busquen para mostrar fotos de una presunta reconciliación. Veremos.

Ana Guevara, bajo la lupa

Así como alguna vez acumuló medallas, ahora Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, acumula denuncias penales. Y es que la Auditoría Superior de la Federación informó ayer que hace dos días presentó dos querellas, que se suman a una que había sido interpuesta en agosto del 2023. El órgano fiscalizador le atribuye a la Conade un posible daño al erario por 377 millones de pesos, correspondientes a la Cuenta Pública 2020. En la revisión de la cuenta correspondiente al 2022, la ASF detectó irregularidades por 292 millones de pesos, por lo que no se descarta que se presenten nuevas denuncias. Quienes saben de esto piensan que Guevara debería estar preocupada, pues una cosa son las observaciones que hace la ASF, pero cuando de éstas se desprenden causas penales, ya estamos hablando de otra distinta. Pendientes.

¡Avísenme!

Muchos en el Senado recordaron ayer el caso de un periodista al que en vivo se le fue decir algunos improperios a otros colegas. Y es que en la sesión de ayer del Senado, en el micrófono de la Mesa Directiva, a la presidenta Ana Lilia Rivera se le escaparon las palabras: “No manches, pinche loca”. Lo que ocurrió fue que después de declarar un receso, la senadora de Morena por Tlaxcala pensó que tenía cerrado el micrófono cuando al teléfono soltó dicha expresión, que se escuchó en todo el recinto legislativo. La legisladora ya reconoció que fue una “frase inapropiada”, ofreció disculpas y pidió la comprensión de todos, ya que, argumentó, “como ser humano a veces esas cosas nos pasan”. Podría hacer lo mismo que el comunicador que patinó: decirle a su staff: “¿ya estamos al aire?, ¡avísenme!”.