A menos de un mes, golpe sustantivo al crimen

La captura de Edwin Antonio Rubio, alias El Max, identificado como operador de Ismael El Mayo Zambada, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, no puede sino verse como un primer resultado de la aplicación de una estrategia distinta en materia de seguridad en Sinaloa, la cual tuvo como uno de sus puntos de arranque la visita que a principios de mes hicieron los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Ese día ambos caminaron por las calles de Culiacán para dar un mensaje de autoridad. Por lo pronto, ayer la Sedena dio cuenta de que “en el marco del Plan de los 100 días, el Ejército mexicano aseguró a un generador de violencia, un inmueble, armamento, equipo táctico y vehículos en la comunidad rural de Plan de Oriente, a 11 kilómetros al este de Culiacán”, e informó que el detenido, integrante de una de las facciones en disputa del Cártel del Pacífico, ha participado activamente en la reciente violencia suscitada en el referido municipio. Ahí el dato.

Primer crucero en Acapulco

Y fue el Puerto de Acapulco, donde gobierna Abelina López, el que recibió ayer al crucero Norwegian Encore, con bandera de Bahamas y cinco mil 335 pasajeros a bordo. Una noticia relevante para un municipio que fue duramente golpeado hace exactamente un año por el huracán Otis y hace sólo un mes por el huracán John, pero que con resiliencia no ha perdido de vista que su objetivo principal es la recuperación. De ahí que, nos cuentan, la recepción de pasajeros y tripulantes se dio en un ambiente festivo, y haciendo los locales gala de la cordialidad y la hospitalidad. De parte del Gobierno que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado, nos cuentan, estuvo presente en la recepción la subsecretaria de Turismo, Covadonga Gómez Huerta, quien destacó que de manera coordinada los tres órdenes de Gobierno trabajan por brindar un servicio de calidad. Ahí pues, el arranque de la temporada de Cruceros 2024-2025, y que sea un positivo presagio.

Vuelve el “Quién es quién” mejorado

Con la novedad de que ayer regresó a las mañaneras la sección “Quién es quién”, conducida por el nuevo titular de la Profeco, Iván Escalante. Imposible, nos comentan quienes hacen una puntual revisión de ese ejercicio de comunicación, no compararla con la que en el pasado encabezaba Ricardo Sheffield. Y es que, para bien, en el estilo de Escalante ha estado presente la impronta de la nueva administración, en la que se aprecia conocimiento de los temas y dinamismo en las exposiciones, algo que en el pasado de plano se extravió en la monotonía y la repetición. Por lo pronto, resulta que en el registro de las benditas redes al nuevo titular de la Profeco hay quien ya lo ha llamado “el procurador del pueblo”, y todo parece indicar que una de las máximas de la nueva administración será la de ahora sí procurar cercanía con los temas sustantivos de los consumidores y no para atender intereses personales del titular. Uf.

Otra vez Patricia Armendáriz

Ha sido nuevamente la diputada Patricia Armendáriz, quien, atropellando hasta la más mínima autocontención, ayer publicó en las redes un mensaje en el que además de deslizar una grave acusación a una víctima de asesinato, el padre Marcelo Pérez, también le recetó un no-me-olvides a la Iglesia católica. “Me atrevo a sospechar que el crimen organizado ha rozado a la Iglesia. El sacerdote asesinado en San Cristóbal, a decir de muchos, tenía bienes que no vienen de la limosna. Menos de una comunidad pobre”, escribió la empresaria morenista a la que de inmediato en las mismas redes le hicieron notar lo grave de sus señalamientos. Ésta respondió retándolos y con un nuevo posteo no menos polémico: “Lamento muchísimo que un twit que pretendía arrojar información a los hechos ocurridos en Chiapas haya generado la opinión de que estaba acusando a una víctima. Pido una disculpa sentida a la Iglesia y a sus familiares, porque no fue mi intención. Nadie merece ser manchado con sospechas”. No pasó por alto, nos comentan, la fijación que mostró con la idea de “arrojar luz”, aunque lo que arrojó fue algo distinto.

El pulso de Slim

Con la novedad de que después de sostener una comida que se extendió por casi tres horas en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el empresario Carlos Slim dijo que visualiza una economía mexicana con mucho potencial y mucha fuerza. A bordo de su vehículo, nos comentan, mismo que conducía tras salir de la sede del Ejecutivo, y en el que iba como copiloto el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, el fundador de Grupo Carso consideró además que la economía tendrá más fuerza cuando el vínculo sea más fuerte con Estados Unidos. Fue en una breve declaración que hizo mientras avanzaba por las calles del Centro que informó que el año entrante habrá de parte de sus empresas “muchos proyectos de inversión”. Previamente, y también de manera breve, Cervantes dio cuenta de que el tema abordado con la mandataria había sido evidentemente el de la inversión privada “que es muy importante el año que entra”.

Balcanización del PRD

Al desplome electoral que sufrió el PRD en los comicios del pasado 2 de junio le siguió un proceso de balcanización, traducido en la creación de varios partidos estatales con el mismo nombre, pero ya no supeditados a una dirección nacional. En algunos casos hay disputa por el control de los nuevos partiditos, como en el Estado de México, en donde el presidente del Comité Estatal, Agustín Barrera, y el secretario general, Javier Rivera, se asumen cada uno como el legítimo dirigente. Recientemente, los tribunales electorales reconocieron la titularidad de Agustín, pero el grupo de Javier alega que eso fue cuando el sol azteca era un partido nacional. A Javier lo apoya el coordinador de la bancada perredista en el Congreso local, Omar Ortega, quien busca consolidar su dominio. Como sea, el órgano electoral local les dio a los grupos en pugna un plazo de 60 días para que se pongan de acuerdo, pues de lo contrario el nuevo partido perderá el registro. Pendientes.