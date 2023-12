Misiles a Mancera

Y fue la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum la que ayer pintó claramente su raya respecto a la gestión de Miguel Mancera, quien le antecediera en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al que también, de paso, apartó de los gobiernos de izquierda en la capital. “Dicen que durante muchos años ha gobernado la izquierda en la Ciudad. Que no se nos olvide, aquí vivimos un periodo en el que gobernó Mancera, ¿se acuerdan?, ¿y cómo nos fue?, ¿qué había? ¡Pura corruptela!”, asestó. Y no fue el único misil que le dirigió al hoy senador, pues también dijo que en esa administración “querían privatizar avenida Chapultepec” y al final no lo lograron por la movilización social. Y el tercero, al menos de los más duros, fue que en ese mismo tiempo se dio el crecimiento del llamado Cártel Inmobiliario. Uf.

Migración y fracaso

Y será hoy cuando los enviados del gobierno de Joe Biden, encabezados por el secretario de Estado, Antony Blinken, se reúnan con sus contrapartes de México para tratar el tema de la migración desbordada que ha encendido alertas, sobre todo, en la frontera entre ambas naciones. El gobierno del Presidente López Obrador ha abogado porque se aborden y atiendan las causas del fenómeno de la migración. Quienes conocen de cerca la realidad política y social de un país tan relevante para América Latina como lo es Venezuela, nos hacen ver que se calcula que siete millones han dejado ese país por pobreza y necesidad en los últimos años. La duda es si el respeto a las soberanías permite revisar y tomar decisiones ante una causa irrebatible de dichos éxodos: el fracaso de los modelos económicos de algunas naciones altamente expulsoras.

Cobija guinda

Nos comentan que Ulises Bravo, hermano del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha sido cobijado por Morena desde hace al menos un año y medio. Ulises apenas se afilió al guinda en julio del 2022 y de inmediato fue promovido para líder estatal en Morelos. Pero alguien impugnó el proceso interno y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró “inelegible” al hermano del mandatario, debido a que en el 2021 había sido candidato del PES a diputado federal. Para burlar ese candado, en agosto de este 2023 Mario Delgado nombró a Ulises “delegado especial con funciones de dirigente” en Morelos, lo que le da el poder de palomear candidaturas de cara al 2024. La pregunta es si las cúpulas de Morena conocían los antecedentes de Bravo Molina como violentador de género. Y la otra pregunta es qué harán ahora que las denuncias se hicieron públicas. Pendientes.

¿Colándose en las listas?

Y es en Querétaro, nos comentan, donde en la alianza opositora se están comiendo los cacahuates entre sí, porque resulta que desde el PAN, en lo local, se está metiendo mano para que el senador Miguel Ángel Osorio Chong se haga de una diputación plurinominal, lo que se posibilita con un acuerdo que, nos dicen, permitirá a algunos liderazgos a nivel local incluir el nombre de quien quieran en las listas. El tema no se acaba ahí, pues esto ha llegado a oídos del partido tricolor, al cual el exgobernador hidalguense renunció meses atrás. A pesar de esto, al interior del priismo local se comienzan a lanzar advertencias de que esto resultaría una ofensa y que, de darse lo que han escuchado, la alianza opositora no caminaría junta en ese territorio. Ya se verá.

El Frente va por Iztapalapa

Dicen los que saben que para la alianza PAN-PRI-PRD en la Ciudad de México la alcaldía Iztapalapa se ha convertido en una posición clave, que intentará conquistar a toda costa. Esta demarcación es la cuna política de la precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, por lo que ganarla tendría un gran significado para la oposición. No es fortuito el hecho de que el abanderado de la alianza Va X la CDMX haya iniciado su precampaña precisamente en esta alcaldía. Para intentar la proeza se perfila a la exdiputada del PRD Karen Quiroga, quien durante años ha realizado trabajo de gestión social en la zona. No hay que perder de vista, nos dicen, que al sol azteca le corresponde siglar en Iztapalapa, lo que para el buen entendedor significa que será este partido el que ponga ahí al candidato, que al parecer, será candidata. Veremos.

Pelea por un escaño

Ya hace poco más de un mes en este espacio dimos cuenta del interés que la criticada presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, de postularse al Senado de la República por su partido: Morena. Y decimos criticada, porque le ha llovido desde que apareció en un video que da cuenta de la reunión que tuvo con presuntos integrantes del crimen organizado. El caso es que ayer la alcaldesa reiteró, por lo cual ya no cabe espacio a la duda, que va a pelear para llegar a la Casa del Federalismo. Tanto que ya hasta presentó una solicitud de licencia para separarse del cargo entre el 2 de enero y el 10 de febrero. “Para poder estar contemplada en la encuesta (del proceso interno de la 4T) tengo que hacer todos estos permisos, todas estas licencias…”, señaló ayer. ¿Tiene las puertas abiertas en el partido guinda, que encabeza Mario Delgado?