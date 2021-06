Un nuevo y olímpico diferendo

Con la novedad de que Ana Guevara reapareció ayer para encender algunas polémicas. Esto, luego de que el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, declinara al ofrecimiento para que la delegación de deportistas mexicanos que va a los Juegos Olímpicos viajara a Tokio en el avión presidencial. Parecía que el tema no había pasado a mayores y que prevalecía la decisión de volar por aerolíneas comerciales por un tema logístico. Sin embargo, ayer, en entrevista radiofónica, la titular de la Conade refirió sobre la respuesta de Padilla que “parece que fuera un juego permanente de estar en contra de las disposiciones que el Estado pueda tener en torno al equipo olímpico”. Habrá que estar pendientes de si escalan estos reclamos ante la proximidad de la justa olímpica, porque lo que es un hecho, nos recuerdan, es que el encargado de la atención de los deportistas de alto rendimiento, por instrucción presidencial, es el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

• Kamala no va al Senado

Se difundió ayer como noticia relevante la posibilidad de que fuera suspendida una eventual visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al Senado. Como argumento de esa decisión se planteó una circunstancia actual que prevalece en el país a propósito de las contiendas políticas y electorales; es decir, la polarización. El senador Ricardo Monreal consideró al respecto que la actual legislatura ha procurado evitar ser factor de estridencias, por lo que se buscará otro momento para tener el encuentro y explorar alternativas de cooperación bilateral. Algo por cierto bastante conveniente. Por otro lado, habría que tener presente cómo se tramitó la reunión o si la solicitud para la misma llegó tarde, porque en la agenda de la distinguida visitante ese encuentro no se consideró.

• Reclamo de consejeras

No gustó nada a dos consejeras del Instituto Nacional Electoral la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó restituir candidaturas a dos personas sentenciadas por violencia política de género. El argumento del tribunal fue que no por ese antecedente se puede considerar que no tengan un modo honesto de vivir y estableció que el INE no tiene forma de determinar esto último, como ocurrió en el caso. Después de que en un año el árbitro electoral recibió unas 76 quejas en la materia y luego de que finalmente habían logrado cancelar el registro de tres aspirantes por esa causa, las consejeras Dania Ravel y Carla Humphrey señalaron que la resolución del tribunal puede afectar a quienes se han animado a hacer estas denuncias, al observar que el esfuerzo realizado no tuvo los mejores resultados. Ojalá en este asunto pueda abrirse otra vía de lucha. La causa lo amerita.

• Las vacunas de EU

La buena noticia vino ayer de la Casa Blanca y dio cuenta de ella directamente la vicepresidenta Kamala Harris, quien le llamó por teléfono al Presidente López Obrador a Palacio Nacional: mandará un millón de vacunas de la empresa Johnson & Johnson, biológico de una sola dosis que recientemente tuvo autorización de Cofepris para su uso de emergencia en México. Y, nos hacen ver, no es que ya la Secretaría de Salud contara con ella —incluso no hay aún establecida una fecha de entrega—, aunque sí, ya tiene definidas opciones posibles de destino, según informó anoche el subsecretario Hugo López-Gatell. Se trata de entidades que actualmente están teniendo problemas con los contagios como Quintana Roo y Baja California, pero que no pueden detenerse porque su principal ingreso es el turismo. El envío de estas vacunas, nos comentan, viene muy bien para evitar la tercera ola que ya esquivó México, al menos por ahora, y de paso para establecer nuevas marcas de vacunas aplicadas en un día.

• Abren cómputo distrital

El que dará un paso adelante en cuestiones de transparencia es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, luego de que anunciara que a través de las redes sociales transmitirá en vivo la sesión de los consejos distritales, es decir, los sitios a los que llegan las urnas y las actas y donde se realiza precisamente el llamado cómputo distrital. Con esta decisión lo que busca el organismo que preside Mario Velázquez, es abrir al escrutinio público, una etapa de la elección que se conocía, pero de la que no se tenía registro claro. Las transmisiones en vivo desde los 33 consejos distritales empezarán a las 20:00 horas del domingo.

• Problema con damnificados

Se cuenta que, a principios de semana, una manifestación realizada por el colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México parecía rendir frutos, ya que, todo indicaba, serían atendidas sus peticiones para sancionar a las empresas que no cumplieron en tiempo con la reconstrucción de viviendas en Tláhuac y que se respetarían las listas de beneficiarios. Pero resultó que siempre no y, en cambio, César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción de la CDMX, aseguró que este grupo está politizando un tema tan sensible como es la reconstrucción de viviendas dañadas en el sismo de 2017. Enojado con la respuesta, el colectivo comenzó este jueves un bloqueo en la avenida San Antonio Abad, de donde, afirma, no se moverá hasta que se cumplan sus solicitudes... y a arrastrar más tiempo el conflicto.