Onésimo, candidato por un día

A los nombres polémicos que figuran en las listas de aspirantes a diputados se agregó, como aquí se informó, el del obispo en retiro de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Fuerza por México lo anotó como pluri al Congreso del Estado de México. El prelado expuso en principio que quería ser legislador, entre otras cosas, porque “estoy harto de tanto pen…, nuestro país merece algo mejor”. Al dirigente del que será su partido, Gerardo Islas, le dijo: “aquí te la pel…”, en alusión a que no iba a hacer campaña. Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar. Y Leticia Bonifaz, representante ante el Comité para Eliminar la Discriminación Contra la Mujer de la ONU, señaló en un mensaje en las benditas redes: “ayer cambió el horario, no la Constitución, así que ningún ministro de culto puede ser candidato a cargo de elección popular”, y luego la Conferencia del Episcopado reveló que Cepeda seguía siendo sujeto al derecho canónico. Así que, al final del día, el obispo declinó a su aspiración política. No es tan fácil colgar la sotana, nos comentan.

• La lectura de Walton

El político guerrerense Luis Walton le puso nombre y apellido al responsable de los avatares por los que pasa Morena. El también exaspirante al gobierno de Guerrero difundió un posicionamiento que evidencia una constante en el proceso de elección interna de candidatos en ese partido: opacidad. A tal grado que el mismo exalcalde de Acapulco nunca tuvo la certeza de ser precandidato en el proceso para la gubernatura de esa entidad. Todo este desastre, afirmó, se pudo haber evitado, y agrega que la situación por la que pasa el partido guinda tiene un problema de raíz: “el dirigente nacional Mario Delgado fue incapaz de mantener la conducción del partido, antes, durante y después del proceso interno”. No obstante, Walton plantea a sus compañeros mantenerse en el camino de la 4T y “demostrar la grandeza de nuestro proyecto”. Ahí el planteamiento del político de Guerrero que, dicen, es para ser tomado en cuenta.

• En el bullpen de Morena-Michoacán

Nos comentan que después de que a finales de marzo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral retirara el registro de Raúl Morón Orozco a la candidatura al gobierno de Michoacán por Morena, debido a que no presentó en tiempo su reporte de ingresos y gastos de precampaña, al interior de Morena, de Mario Delgado, se baraja la designación esta semana de Carlos Torres Piña para la candidatura, pues, nos aseguran, tiene amplios niveles de aprobación. En esa lógica incluso desde Palacio Nacional, habrían ya depositado plenamente su confianza en el diputado, quien promete terminar con el saqueo en Michoacán, pues ha manifestado que de la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador se logrará el progreso en la entidad.

• Del error humano al “vamos por todo”

En una segunda serie de acciones correctivas —pues el domingo en una tarjeta informativa ya se había dado cuenta de las primeras— sobre el caso de la falsa aplicación de una vacuna en Zacatenco, ahora el Gobierno federal anunció que indaga el caso sin descartar ninguna hipótesis. Desde “un posible error humano hasta un montaje, en el que tanto la persona aludida como personas externas a la operación, pudieran estar involucradas a lo mejor en presionar, en sobornar o en inducir una conducta inadecuada”, señaló anoche el subsecretario Hugo López-Gatell, haciendo eco a lo señalado en la conferencia mañanera por el Presidente. Advirtió además que las sanciones podrían tener incluso alcances penales. Luego de lo anterior, anoche mismo, el IPN, que también indagaba el caso por la adscripción de la enfermera, aclaró sin ningún tipo de empacho que fue lo primero: un error humano.

• Porfirio, rienda suelta al reclamo

Con la novedad de que Porfirio Muñoz Ledo va derecho y no se quita en su afán de exhibir lo que a su juicio estuvo detrás de la decisión de su partido de no postularlo a la reelección como diputado federal. Y prueba de ello, nos comentan, es el nuevo misil que lanzó hacia la dirigencia nacional de su partido, Morena, que encabeza Mario Delgado. “El proceso interno para elección de sus candidatos puso al descubierto profundas lacras en su dirigencia formal”, señala en un mensaje en las benditas redes, a las que subió además una dura carta en la que cuestiona cada una de las etapas del proceso de designación de candidaturas y habla de intereses particulares y mezquinos. El legislador ocupa algunas palabras y conceptos filosos, como bajeza moral e intelectual, servilismo, desleales maniobras, parcialidad, entreguismo, traición a la izquierda, títeres de grotescos haberes, comportamientos de camarilla. Uf. Y todo parece indicar que no será el último.

• Buenas de vacunación

Y hablando de noticias de vacunación, ayer hubo dos relevantes: la primera es que todo parece indicar que por fin los trabajadores de Salud del sector médico privado podrán ser vacunados. Tras mantener siete horas bloqueada la calzada de Tlalpan, los trabajadores llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, la cual dará a conocer el plan de inmunización de este sector el 9 de abril próximo. La segunda es que se mantiene en marcha el tren de entrega de vacunas al país. Ayer, por ejemplo, llegó un embarque de Pfizer con 487 mil 500 dosis y para el viernes habrán de llegar dos más, con lo cual esta semana se agregarán al inventario un total de un millón 302 mil 600 dosis. Las dos noticias son resultado de la persistencia, en el primer caso de los médicos privados, y en la segunda de la Cancillería, nos comentan.