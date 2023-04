No paren en… Morelos

Nos hacen ver que al comisionado de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, sólo le faltó pedir a la población que no visite la entidad. Y es que el funcionario, en lo que muchos vieron como una expresión manifiesta de incapacidad institucional, recomendó ayer a los viajeros no detenerse en la carretera federal México-Cuernavaca, pues pueden ser víctimas de robo o secuestro. Ortiz Guarneros tiene la responsabilidad de brindar seguridad a los habitantes y visitantes de Morelos. Parte de esa tarea estriba en prevenir la comisión de delitos. Pero, bueno, encontró una muy peculiar forma de hacerlo: pedir a los automovilistas que no se detengan para no ser levantados o asaltados por los grupos delictivos que operan en Huitzilac. Así que a tomar nota y preferentemente a no parar… en Morelos. ¡Uf!

Van contra Cuén

Así que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa investiga las cuentas del dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén, a quien tiene en la mira por un supuesto enriquecimiento ilícito. Lo extraño, dicen algunos, es que las autoridades no se habían percatado de las irregularidades, sino hasta que Cuén dejó la titularidad de la Secretaría de Salud del estado, el pasado 11 de mayo. Y se dan cuenta precisamente en momentos en que el gobierno estatal mantiene un conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde Cuén aún mueve muchos hilos, si no es que todos. El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró ayer que no hay persecución política en contra de quien fue su aliado electoral y colaborador. Pero como dicen los clásicos: en política, lo que parece es. Así que… bueno, veremos hasta dónde llega la investigación contra Cuén.

Grillas en Conagua

Donde se ve que alguien quiere armar una polvareda política es en la Conagua, dependencia a cargo de Germán Martínez Santoyo, porque resulta que ha empezado a moverse una versión en el sentido de que no estaría habiendo un desempeño adecuado en las áreas administrativas. Según esos trascendidos, al parecer generados por fuego amigo, problemas en la referidas áreas estarían impactando en la concreción de obras hidráulicas de relevancia para el Gobierno federal. A reserva de que pudiera efectivamente comprobarse la versión, observadores de asuntos del gobierno consideran que los señalamientos que obligan a voltear hacia la dependencia vendrían de alguien que, todo parece indicar, no tiene idea de los alcances que tendría su grilla interna cuando le reviren.

Chispas en la relación bilateral

Y fue el Presidente quien mostró su desacuerdo con el hecho de que agentes estadounidenses hayan actuado en nuestro país sin el consentimiento del Gobierno mexicano. En diciembre del 2020, el Congreso mexicano aprobó reformas a la Ley de Seguridad Nacional para acotar la participación de agentes extranjeros en México. Sin embargo, la DEA, al parecer, no habría acatado la norma, pues sus agentes se infiltraron en el Cártel de Sinaloa, sin que el Gobierno mexicano fuera informado. Y no sólo eso, pues el mandatario también rechazó las filtraciones de informes de una supuesta “tensión” entre las secretarías de Marina y Defensa Nacional, por el control del espacio aéreo mexicano, de una forma “que no corresponde a un trato entre países con buena vecindad”. Otra vez hay reflectores encima de la relación bilateral.

¿Le alcanzarán los apoyos a Delgado?

Aunque no sea un tema que preocupe de manera general a la bancada de Morena en el Senado, ni siquiera al grupo de los más radicales, nos comentan, algunas de sus integrantes salieron a defender a la dirigencia de Mario Delgado ante lo que acusan que es la intromisión del Tribunal Electoral en la vida interna de su partido. Senadoras como Antares Vázquez, Mónica Fernández y Lucy Meza reclamaron que el árbitro electoral respete las decisiones “democráticas y transparentes” de los morenistas y se sumaron así al cuestionamiento al proyecto de la ministra Janine Otálora que plantea revocar la extensión de mandato que se aprobó Delgado. ¿Le alcanzarán esos apoyos para “convencer” a algunos magistrados de que procedió legalmente? El que estará pendiente de eso es el principal impugnador de esa extensión: John Ackerman.

Confeti opositor rumbo al 24

Sin una figura dominante, ayer desfilaron 12 aspirantes presidenciales de la oposición en un foro convocado por el colectivo Unid@s. En la Expo Reforma se congregaron priistas como Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu, los panistas Santiago Creel y Lilly Téllez, y los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, entre otros. Como es lógico, mostraron unidad y lo que los conjuntó es precisamente su idea de que llegó el momento, dijeron, de “acabar con el presidencialismo impuesto por la 4T”. Se delinearon algunos esbozos de “qué” hacer y “cómo” conseguirlo, pero no establecieron con claridad lo que una buena cantidad de ciudadanos espera, que es precisamente conectar con la gente a través de planteamientos concretos. Hoy continuará la pasarela del confeti opositor, que, eso sí, nos comentan, va junto, rumbo al 24.