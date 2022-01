No más periodistas asesinados

El gremio periodístico, como no lo hacía desde hace mucho tiempo, se unió ayer en el país para exigir justicia y expresar en muchas ciudades, un fuerte reclamo al Estado para que haga algo por detener los asesinatos de periodistas que, en lo que va de la actual administración, suman 28; tres de ellos cometidos este año. En las últimas dos décadas suman 148 y de todos ellos, según los datos de la Secretaría de Gobernación, 90 por ciento ha quedado impune, además de que varias de las víctimas a las que se les arrebató la vida, contaban con “protección”. La Razón se une al luto en el país por los homicidios de José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. El reclamo debe ser escuchado. Sin prensa libre no hay democracia.

• ¿Dará resultados Jiménez Pons en SICT?

Esclarecedores, nos comentan, los argumentos que dio ayer el Presidente en torno a su decisión de sustituir al encargado de construir una de las obras clave de su administración: el Tren Maya. “Podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar de la vida pública de México…”, señaló el mandatario quien puso como ejemplo de quienes sí lo hacen, a los timoneles de otros dos proyectos insignia como el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas. El mandatario defendió por eso haber designado a Javier May al frente de la obra ferroviaria. “Necesitamos más acción”, fue su conclusión y la pregunta que ayer todos se hacían era si Rogelio Jiménez Pons rendirá como subsecretario de Comunicaciones. Uf.

• Manda gobierno equipo especializado

De última hora, el Gobierno federal decidió enviar a un grupo especializado a Tijuana para apoyar en las investigaciones en torno al homicidio de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Se trata de una representación conformada por integrantes del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Coordinación Antisecuestros. El propósito es, nos comentan, que se dé un trabajo de coordinación con la Fiscalía General del Estado, a cargo de Ricardo Iván Carpio, y en general con el gobierno estatal al frente de la cual está Marina del Pilar Ávila. Por lo pronto, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, acudió al domicilio de Maldonado, según se informó, a realizar una inspección para ubicar espacio territorio y circunstancias, y aseguró que existen avances importantes en las indagatorias. Del trabajo que pueda realizar ese grupo especializado se esperan pronto resultados.

• Despresurizan el Senado

Para quienes ya se frotaban las manos y suponían que dentro de las filas de la propia bancada de Morena podría generarse una sacudida en la coordinación de la fracción y de paso en la Junta de Coordinación Política, a cargo de Ricardo Monreal, la noticia es que ese escenario se sigue disipando rápidamente. Nos cuentan que a la despresurización de los tensos ambientes morenistas, allá en el inmueble de Insurgentes y Reforma tuvieron que ver algunas declaraciones como las de la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, quien señaló que el zacatecano es un gran operador político que no sólo tiene la confianza de su grupo parlamentario sino de las distintas fuerzas que componen el Senado, y dijo además que lo ve al frente de la bancada. A la suya se suman otra voces próximas a los llamados “duros”, quienes han señalado que el tema a abordar en la próxima reunión de la bancada será el de la Comisión sobre la Justicia en Veracruz —porque parece que quieren ampliar sus alcances a otras entidades—. En ese encuentro no hay garantía de que no salgan chispas, nos comentan, pero ya es distinta la cosa.

• Guanajuato, acuerdos en Palacio

Luego de haber dejado atrás sus diferencias por el tema de seguridad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez se sentaron a dialogar en Palacio Nacional junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de que en meses pasados se hicieran ajustes al proyecto de la presa El Zapotillo y en su lugar se determinara avanzar en el proyecto que dotará de agua a casi toda esa entidad, principalmente en las ciudades del Corredor Industrial que comprende los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato y León, por lo que al encuentro también acudieron las alcaldesas y alcaldes respectivos, además del titular de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, para eficientar el uso del líquido en aquella región, aunque el mandatario estatal fue cauto al subrayar que “hasta que no se concreten un poco más, se harán los anuncios correspondientes”, por lo que se agendó una cuarta reunión.

• La pasarela del sindicato petrolero

Nos hacen ver que, a pesar de que continúa en las mañaneras de Palacio Nacional la pasarela de los candidatos a dirigir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el que hasta el momento ha concentrado más la atención tanto de las distintas planillas que han buscado cuestionarlo, de los agremiados, de los analistas del tema sindical y del público ha sido Ricardo Aldana. El actual tesorero de la agrupación, considerada de alta relevancia para el país por afiliar a los trabajadores de Petróleos Mexicanos, ofreció en su participación que buscará un nuevo Pemex y una nueva organización con una manera de trabajar que nos dé la garantía y dé las garantías a ellos que vamos a transparentar absolutamente todo el trabajo de nuestra organización sindical.