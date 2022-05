Otra polémica casa

Donde la elección por la gubernatura se empieza a mover por territorios judiciales es en Aguascalientes, pues resulta que ayer la candidata de Fuerza Por México, Natzielly Rodríguez, presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal contra la hija de la abanderada morenista, Nora Ruvalcaba. De acuerdo con la documentación que conforma la demanda, América Fernanda Alférez cuenta con propiedades no reportadas y con valores muy superiores a los ingresos que habría declarado como servidora pública. Es el caso de un terreno adquirido en 2009 de 600 metros cuadrados sobre el que se edificó una casa con palapa y alberca, el cual, según la denunciante, no aparece así en la declaración patrimonial de retiro de Alférez del cargo de directora de Amparos de la Fiscalía estatal. Además apunta que, aun erogando el total del monto que percibió, no le alcanzaría para adquirir el inmueble en cuestión. Uf.

• Decisión relevante o intriga palaciega

Nos cuentan que el pasado lunes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, giró un oficio a todos los integrantes de su gabinete a quienes dio la instrucción de que en un plazo no mayor a 48 horas se desistieran de cualquier demanda que hubieran presentado en contra de algún periodista. El plazo se cumplió y hubo alguien que, se dijo, no acató la orden: el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien tenía presentadas dos querellas contra periodistas. De hecho, se informó, uno de sus demandados era nada menos que Luis Enrique Ramírez, asesinado el pasado 5 de mayo. A raíz del crimen, el gobernador se comprometió con el gremio a procurar un respeto absoluto a la libertad de expresión. De ahí su instrucción de que se extinguiera cualquier demanda en su gobierno en contra de algún comunicador. Sin embargo, luego de su cese como secretario de Salud, Melesio acusó que al gobernador lo engañaron, porque los litigios ya fueron “levantados”. Y al final una decisión del mandatario que parecía relevante quedó reducida a una mera intriga palaciega.

• Y qué dicen los “excluidos”

Ahora que desde la SRE se evocó la iniciativa de Barack Obama de restablecer relaciones con el régimen cubano, nos recuerdan que aquella primavera en 2015, en Panamá, donde se dio un histórico apretón de manos entre el presidente de Estados Unidos y el de la isla, fue este último el que se veía más receloso. “Estamos dispuestos a hablar de todo…, pero necesitamos ser pacientes, muy pacientes. Puede ser que nos convenzan de unas cosas y de otras no. No hay que hacerse ilusiones, tenemos muchas diferencias y una historia compleja”, dijo entonces Raúl Castro. La anécdota viene a cuento porque, nos comentan, en aquel entonces el que parecía poner más voluntad era Obama. Y hubo además preparativos y agenda. En la actual coyuntura, una de las dudas que se abre es si a La Habana le interesa ir a Los Ángeles y si sí, a qué. ¿Y Caracas? ¿Y Managua?

• Reforma Electoral del PRI

Nos comentan que este viernes el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, presentará su propuesta de Reforma Electoral, como parte de las iniciativas del bloque opositor que serán el contrapeso a la enviada por el Presidente. Esta última ya ha sido criticada por tener como uno de sus principales ejes la supresión del actual Instituto Nacional Electoral. Por cierto que, nos adelantan, uno de los puntos con los que coincide el tricolor con la del Ejecutivo es la parte que se refiere a la revisión del tema de los diputados plurinominales, para la eliminación de la sobrerrepresentación, como ya también puso sobre la mesa su aliado Acción Nacional. Una vez presentada formalmente la iniciativa y las que se sumen de otras fuerzas políticas, los próximos cuatro meses serán cruciales para que se puedan dar consensos entre las bancadas. Esa chamba, nos recuerdan, la tendrá que realizar el líder de la mayoría morenista Ignacio Mier.

• El hoyo negro… del CIDE

A quien no le fue tan bien ayer fue a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla. Y es que resulta que este jueves encabezó en México un importante evento, con réplica a nivel mundial: la revelación de la primera fotografía del agujero negro que se encuentra en el centro de la galaxia. Sin embargo, nos dicen que a este relevante acto, en el que también estuvieron presentes destacadas figuras de la comunidad científica mexicana, también llegaron los estudiantes inconformes del CIDE, quienes la acusaron de mantener las puertas cerradas no sólo del inmueble al que se les impidió el paso, sino también al diálogo para resolver la “imposición” de José Antonio Romero Tellaeche como director de la institución, que desde el año pasado han reclamado. Uf.

• Aparece Billy y pierde Cruz Azul

Extraña aparición, nos señalan, la que ayer llevó a cabo en Internet y en las benditas redes quien fuera el mandamás durante tres décadas de la cooperativa Cruz Azul: Guillermo Álvarez. El mensaje del exdirectivo de la cementera, sobre quien pesan investigaciones por fraude, delincuencia organizada y lavado de dinero, fue, nos comentan, difuso y enredado, pues sólo quedó claro que habrá después de publicar otros videos para dar a conocer su versión. La actual dirigencia de inmediato reaccionó y se refirió al hecho como un insulto, pues recordó que Álvarez se encuentra actualmente en calidad de prófugo por un saqueo equivalente a siete veces la llamada Estafa Maestra, por lo que tiene órdenes de aprehensión y ficha roja de Interpol vigentes. Por cierto que la aparición de Álvarez fue retomada en portales deportivos que dieron cuenta de una coincidencia: apareció Billy y perdió el Cruz Azul. Uf.