Ahora ponchando anuncios

No es novedad que la contienda morenista ha desatado una disputa por las bardas. Lo que sí es nuevo es que ya nadie respeta a nadie. Ayer, en Imagen, Ciro Gómez Leyva exhibió cómo seguidores del senador Gabriel García —interesado en contender por la alcaldía de Iztapalapa— se apropió de espacios en blanco que rodean hasta los promocionales en los que aparece el nombre de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ahí quedaron los caóticos placazos con el eslogan: “Gabriel García, senador del barrio”. El legislador, nos recuerdan, no es otro que el que recién subió a la tribuna de la Comisión Permanente con globos que luego pinchó, lo que provocó que opositores lo motejaran como el “payasito lastimita”. A ver si por la osadía de los suyos, de intervenir bardas de correligionarios y corcholatas, no termina él mismo ponchándose sus aspiraciones. Uf.

Soltaron cargos y…

Todo parece indicar que el comité organizador del Frente Amplio por México no pedirá a sus aspirantes que soliciten licencia a los cargos públicos que ostentan. Y es que ya quedó claro que las autoridades electorales no lo consideran necesario. Desde hace semanas, Morena ha venido elevando el tono para que aspirantes como Xóchitl Gálvez o Santiago Creel, quienes actualmente son legisladores, se separen de sus posiciones. Alega que es para garantizar piso parejo y el que no haya uso de recursos públicos. Pero tanto el INE como el Tribunal Electoral han establecido que los procesos que realizan ambos bloques de partidos no son precampañas, sino una especie de “anteprecampañas”. No extrañará, nos comentan, que a pesar de lo anterior, los guindas arrecien los embates contra quienes siguen en sus cargos. Del otro lado, sin embargo, ya también tienen sus argumentos de respuesta: “¿Pues para qué se precipitaron a renunciar?”

Asalto en 20 segundos

Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que un hombre asalta a una pareja que comía en la parte externa de un restaurante de la colonia Hipódromo Condesa. El atraco ocurrió en tan sólo 20 segundos, tiempo que ocupó el delincuente en sacar su arma de fuego para amenazar a los comensales. El asalto ocurrió el pasado martes por la tarde en una de las colonias más tradicionales de la alcaldía Cuauhtémoc. Y nos comentan que los padres del surrealismo enloquecerían al enterarse de que un día después de este crimen, la alcaldesa Sandra Cuevas difundió un video en el que reitera su interés en ser la próxima secretaria de Seguridad Ciudadana. Claro que no faltó quien en las redes sociales le echara en cara a Cuevas éste y otros asaltos que se han cometido en diversas zonas de la demarcación, mientras ella se dedica a soñar con ser policía.

Alcázar con Sheinbaum

Siguen las definiciones en los terrenos morenistas. Y ahora fue Damián Alcázar, quien ha declarado en varias ocasiones su amor por la Cuarta Transformación, el que apareció para dar cuenta con quién jugará rumbo al 2024. El actor dice que para él #EsClaudia y que “nadie me pagó y nadie me prohíbe decir por qué ella es mi elección”. Prueba de ello es que figura en una serie de videos en los que aplaude la administración como jefa de Gobierno de la hoy aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Además, explica a sus seguidores por qué apuesta por esa corcholata. El protagonista de la Ley de Herodes habló en cada video, durante aproximadamente un minuto, de las diferencias que distinguieron al gobierno que encabezó la exmandataria. Ahí el dato.

Fisuras en el PT

Y hablando de definiciones, nos comentan que comerciantes de Tepito aseguran que su dirigente María Rosete no apoyará al candidato de su partido, el PT, Gerardo Fernández Noroña, para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación. Aseguran que la diputada ha manifestado en diversas ocasiones, en público y en privado, que su “gallo” es el exsecretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Este caso no es el único, pues observadores de los quehaceres partidistas nos aseguran que en las entrañas del partido de logotipo rojo hay más visos de fisura, porque no todos están dispuestos a aceptar “imposiciones” de la dirigencia que encabeza Alberto Anaya.

El falso perfil del fiscal

Y fue desde la FGR que se advirtió que la creciente ola de delitos cibernéticos o por medio de plataformas tecnológicas hace urgente que se pongan al día las leyes y se tipifiquen estas conductas ilícitas que generan ganancias millonarias. El titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo, señaló que de los esquemas de fraude, robo y extorsión no se salva nadie e incluso, al participar en un foro en el Senado, compartió, con autorización del fiscal General de la República, que existe un perfil falso en Facebook de Alejandro Gertz Manero, que no fue creado en México, pero que sí afecta. Señaló que se debe actuar para contar con una legislación que permita castigar estos delitos y no continúen, en muchos casos, impunes.