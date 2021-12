Prevaleció la ley… y minipartidos se van

Finalmente prevaleció la ley, nos comentan, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó cancelar el registro de los partidos Fuerza por México, ligado al dirigente sindical Pedro Haces; Redes Sociales Progresistas, al que vinculan con la profesora Elba Esther Gordillo y el confesional Partido Encuentro Solidario. Sólo un magistrado, Indalfer Infante, consideró que sí hubo afectación a la correcta operación de esos institutos políticos a causa de la pandemia. Pero no hubo pruebas firmes de que así fuera y, por el contrario, hubo datos duros de que la participación ciudadana fue amplia, pero no en favor de las agrupaciones que ayer quedaron condenadas a desaparecer. Los partidos a los que se avizoraba un futuro de satélite… no pudieron orbitar.

• Arranque malo en Ecatepec

Con el pie izquierdo arrancará el alcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, su segundo periodo de gobierno. Y es que justamente ayer durante su toma de posesión trabajadores del municipio que reclamaban pagos de prestaciones y suman múltiples reclamos por asuntos de su contrato colectivo bloquearon una vía de principal conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México; es decir, la caseta de cobro de la autopista México-Pachuca, en San Cristóbal. Una kilométrica fila de vehículos se formó por casi 10 horas y un terrible caos provocado por quienes buscaban rutas alternas para llegar a sus destinos, fue el impacto de la acción de protesta. Si con esa señal de ineficacia inicia Vilchis, nos comentan, que será en los tiempos por venir. Uf.

• Tony Rodríguez y la alternancia en Tlalne

Y quien ayer rindió protesta como nuevo presidente municipal de Tlalnepantla fue el aliancista Marco Antonio Rodríguez Hurtado, en un acto que estuvo encabezado por el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, una señal fuerte, nos dicen, de respaldo a su administración. Tony Rodríguez, como es mejor conocido en la demarcación, perfiló ayer mismo el talante que tendrá su gestión: “nuevo gobierno, nuevas ideas; trabajaremos en el quehacer municipal, centrados en los problemas más sentidos de la sociedad, priorizando las necesidades de atención urgentes. Así será nuestro Plan de Desarrollo Municipal, alineado al Plan de Desarrollo Estatal, nos centraremos en los temas económicos, de salud, de asistencia social y una estrategia de reforzamiento y rediseño de la seguridad pública y de las tareas preventivas de protección civil”. Tlalnepantla, nos señalan, espera apretones de tuercas. Se trata de un municipio que en la pasada elección optó por la alternancia.

• Nuevo desencuentro borra avances en CIDE

Resulta que José Romero Tellaeche volvió a dejar esperando una vez más a los profesores del CIDE, pero en esta ocasión no fue en una mesa de diálogo, sino en las instalaciones de la institución en Santa Fe, a donde los citó para llevar a cabo las evaluaciones a la comunidad académica. Y es que el director del centro no se presentó, a pesar de que los maestros sí se instalaron con computadoras en la entrada del centro de estudios. Horas después, Romero aseguró que los docentes ya sabían que la reunión estaba suspendida y culpó a los estudiantes que se mantienen en paro dentro de las instalaciones del CIDE de propiciar la cancelación de dichas evaluaciones. Nos hacen ver que el nuevo desencuentro sólo deja ver que el interés de Romero es sólo el de recuperar el control de las instalaciones. También, que la ocupación del inmueble es la única moneda de cambio que tienen los inconformes y que cederla a cambio de nada, pudiera dejarles… nada.

• Yeidckol, de la silla al banquillo

A pesar de que en el pasado proceso electoral la exdirigente nacional Yeidckol Polevnsky encabezó las campañas de Morena en Jalisco —donde, por cierto, los resultados fueron desastrosos, sobre todo con la derrota de Carlos Lomelí en Guadalajara—, todo parece indicar, nos hacen ver, que el partido guinda decidió desactivarla política y electoralmente, con un expediente que acumula agravios desde mayo de 2020. Y es que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena retomó su caso para declarar la inmediata suspensión de sus derechos partidarios, debido a que, según se informó, no rindió cuentas sobre los inmuebles y obras que contrató durante su dirigencia por más de 619 millones de pesos. La medida, nos aseguran, la mantendría congelada para toda la temporada electoral de 2022 si es que no consigue desestimarla. Qué forma de pasar de la silla máxima morenista al banquillo de los acusados, nos comentan.

• ¿Nuevo choque INE-AMLO?

Entre quienes se podría generar un nuevo episodio de confrontación es entre el INE, cuyo consejo preside Lorenzo Córdova, y el Presidente López Obrador. Es que el instituto hizo un segundo llamado de atención al mandatario por reincidir, según se señaló, en sus declaraciones sobre la revocación de mandato en pleno festejo por su tercer año de gobierno, el pasado 1 de diciembre. De tal suerte que la Comisión de Quejas y Denuncias determinó la aplicación de medidas cautelares al mandatario federal, por lo que le notificó que no debe hacer comentarios sobre el ejercicio de la revocación de manera inmediata y hasta que se lleve a cabo, el 10 de abril del año próximo. Como las declaraciones presidenciales fueron en un acto público, el INE determinó que la Sala Regional Especializada del TEPJF también tendrá que definir si se hizo uso indebido de recursos públicos. Ahí el dato.