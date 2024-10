Primeros ajustes en Morelos

Y fue el nuevo gobierno en Morelos, a cargo de Margarita González Saravia, el que el fin de semana determinó destituir a todos los funcionarios que tenían mando en el sistema penitenciario estatal heredados de la administración del hoy diputado por Morena Cuauhtémoc Blanco. Lo anterior, se informó, luego de suscitarse un motín en el penal de Atlacholoaya y cuyo origen, refirió el gobierno, fueron “disputas internas por el liderazgo e inconformidades relacionadas con la permanencia de ciertos mandos operativos de la administración anterior. Estos mandos han sido señalados por presuntos actos de extorsión vinculados al cobro por evitar traslados penitenciarios a otros Ceresos”. Apenas el martes de la semana pasada, el secretario de Seguridad Pública, Miguel Urrutia Lozano, había declarado que el nuevo gobierno encontró “posibles intereses” de servidores públicos para evitar que se hicieran cambios para mejorar las condiciones en el penal. Ahí el dato.

Beltrones se zafa del PRI de Alito

Y el que ayer pintó su raya del PRI de Alejandro Moreno, fue el senador Manlio Fabio Beltrones, quien, nos recuerdan, ya venía marcando ciertas distancias. “Avalado por una torcida interpretación de la legalidad, hoy el PRI queda a la deriva y carece de futuro y de congruencia ya que, con esa resolución dividida —ésto en alusión al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tiró la decisión previa del INE y finalmente apoyó la reelección de Alito—, lo deja en la tentación del secuestro y queda expuesta a un mayor deterioro por el manejo exclusivo de una sola persona y de sus intereses personalísimos. Debido a ello, he tomado la decisión de separarme de los trabajos y deslindarme de las acciones de la dirigencia del partido de vocación reeleccionista que ha dejado de ser la de los ideales de democracia y justicia, inclusión y renovación. Esa actitud le hará más daño al PRI. Me gustaría estar equivocado y, por eso, les deseo suerte. Al tiempo”. Ahí el planteamiento que Beltrones ayer hizo público. Uf.

Silencio en Zacatecas

Quien el pasado fin de semana incurrió en un silencio de esos que hacen mucho ruido fue el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral. Durante su comparecencia del sábado ante el Congreso de la entidad, la diputada local del PT, Renata Ávila, lo cuestionó sobre la represión que sufrieron mujeres el pasado 8 de marzo en el Zócalo de la capital del estado, en pleno 8-M. ¿Quién dio la orden?, ¿existe una investigación interna para fincar responsabilidades?, ¿hay sancionados o sancionadas en las corporaciones?, fueron las preguntas de la legisladora, ante las cuales don Arturo simplemente enmudeció. Sí, por todas partes se dice que es tiempo de mujeres. Pero hay quienes no lo entienden así. Los abusos contra manifestantes frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas siguen impunes y los funcionarios del gobierno de David Monreal no tienen respuestas, ni para las mujeres de su misma corriente política. Uf.

En las exequias

Y en la despedida de Ifigenia Martínez, quienes estuvieron a punto de coincidir fueron la Presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Corte, Norma Piña. La primera en llegar fue la ministra, quien llevó consigo un arreglo floral. Estuvo no más de 10 minutos. Dio el pésame a los familiares y se retiró. Apenas siete minutos después, la mandataria federal arribó a la funeraria de Félix Cuevas proveniente de Hidalgo, donde sostuvo que habrá elección de jueces, magistrados y ministros. En la ceremonia fúnebre, Sheinbaum Pardo montó guardia de honor con los hijos y nietos de Ifigenia Martínez. “Fue la primera en muchas cosas. Directora de la Facultad de Economía. Apoyó siempre al movimiento estudiantil en su momento. Después destaca su participación política, parte de la corriente democrática con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que marca un punto en la historia que es antecedente de la transformación”, afirmó la Presidenta.

¿Viene una escalada?

Y nos cuentan que en el Consejo de la Judicatura Federal han arrancado mesas de trabajo junto a magistrados de Circuito, jueces de Distrito y con toda la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de analizar los planteamientos que en esos espacios han expresado quienes están en contra de la reforma en la materia. Nos comentan que, por lo pronto, se organizaron cinco mesas de trabajo que se celebraron la semana pasada, en las que se abordaron distintas temáticas, de entre las cuales destacaron la situación de las plazas a disposición del Consejo, la estabilidad laboral, las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales, sustituciones y horas extra, así como los impactos a la carrera judicial. Y lo más relevantes es que a partir de todo lo anterior han advertido que su lucha por la defensa de sus derechos “apenas se inició”, lo cual, nos dicen, no podría augurar otra cosa que diferencias escaladas.

La silla de doña Ifigenia

Aunque no lo demuestran mucho, por respeto al luto que amerita la muerte de Ifigenia Martínez, más de un morenista suspira por ocupar el lugar de la académica y luchadora social como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Desde agosto se manejó la versión de que alguien que tenía muchas posibilidades era Olga Sánchez Cordero, aunque se sabe que también Dolores Padierna levantó la mano y, de entre los varones, hicieron lo propio Sergio Gutiérrez Luna, actual vicepresidente, y Alfonso Ramírez Cuéllar. Dicen los que saben que entre las cúpulas del guinda existe la convicción de que la sustituta de Ifigenia debe ser una mujer, sobre todo, porque al Senado lo preside un varón. Pero aún no hay nada escrito. Es de esperar que nadie se vuelva loco y que todo mundo guarde la compostura durante el homenaje de cuerpo presente a la memoria de Ifigenia. Pero a partir del martes no hay que dudar que empezará un jaloneo fuerte. Pendientes.