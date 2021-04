Primo Dothé y la bomba de tiempo

La renuncia del senador Primo Dothé a Morena por diferencias irreconciliables con la dirigencia nacional de ese partido, que encabeza Mario Delgado, muestra la inconformidad que priva en amplias franjas de la agrupación guinda. No son pocos, nos confían, los que aprietan los dientes para no sacar en este momento sus reclamos ante lo que consideran una forma desatinada de procesar las candidaturas. Ayer, el senador por San Luis Potosí denunció que la cúpula de Morena ya no responde a la Cuarta Transformación y calificó a las encuestas como una simulación y un engaño a la población, porque no se impulsan liderazgos regionales o locales de Morena, sino que se ha optado por el pragmatismo de ganar a cualquier costo. La decisión de Dothé Mata, nos dicen, es la punta del iceberg, y una vez concluida la jornada electoral del 6 de junio habrá un fuerte jaloneo. La única tabla de salvación para Delgado, nos dicen, sería lograr un triunfo contundente. Uf.

• Vacunas atrasadas

Nos comentan que el retraso de las entregas de vacunas contra Covid-19 ya tiene consecuencias en la aplicación de la segunda dosis. La Secretaría de Salud reconoció que no han recibido 1.5 millones de vacunas del laboratorio Sinovac. El esquema del biológico chino debe aplicarse a más tardar 35 días después de la primera, pero este plazo vence para 985 mil personas entre el 30 de abril y la primera semana de mayo. A pesar de esta situación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ya se adelantó a decir que la llegada de vacunas en México va en aumento. En una lógica parecida de esquivar cualquier problema, la propia Secretaría de Salud anunció que este retraso, que el Grupo Técnico asesor de Vacunas apenas revisa para dar una recomendación, “no impacta en la respuesta inmunológica, es decir, la eficacia que se logra después de completar el esquema de inmunización”. Ahí pues el aviso para los miles de abuelos de Tlalpan que recibieron esa dosis.

• Los gobernadores morenistas

Una llamativa irrupción en estos delicados y encendidos tiempos electorales tuvieron ayer los gobernadores de seis estados emanados de Morena. Claudia Sheinbaum, Jaime Bonilla, Adán Augusto López, Rutilio Escandón, Cuitláhuac García y Miguel Barbosa, a quienes se les coló Cuauhtémoc Blanco, lanzaron un pronunciamiento conjunto de condena a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de retirar las candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón. Esa resolución, señalaron, “es excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado”. No es la primera vez que los mandatarios morenistas unen sus voces para hacer planteamientos políticos. Antes ya actuaron de forma similar para hacer contrapeso cuando arreciaba la confrontación entre el Presidente y los gobernadores de la Alianza Federalista. Los morenistas, nos dicen, dieron cuenta de que están prestos para sonar y resonar, cuando lo vean necesario.

• Apoyos a Cabeza de Vaca

Hablando de frentes de gobernadores, los que ayer también hicieron un ejercicio de arropo a uno de sus integrantes fueron los de la Alianza Federalista, quienes acusaron que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca “es perseguido por la maquinaria del poder”, en referencia al juicio de desafuero que habrá de tener lugar hoy en la Cámara de Diputados. Martín Orozco, de Aguascalientes; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Miguel Riquelme, de Coahuila; Enrique Alfaro, de Jalisco; José Ignacio Peralta, de Colima; Silvano Aureoles, de Michoacán; Javier Corral, de Chihuahua; Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y José Rosas Aispuro, de Durango, advirtieron que la Sección Instructora está cooptada por Morena y que actuó de manera facciosa y con fines electorales. También cuestionan las que consideran “turbias maniobras” de cambios de integrantes de la sección para votar a favor de los intereses del “partido oficial”. Cuestionan además los vicios procesales que los llevaron, por ejemplo, a no actuar contra el senador Cruz Pérez Cuéllar, en el otro caso revisado.

• Cuatro días bajo presión

Pues resulta que al final fueron cuatro los días que estuvieron bloqueadas las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Oaxaca por un grupo de normalistas que demandaba que los egresados de esas escuelas sean contratados por el Instituto Estatal de Educación Pública de la entidad conocido como IEEPO. Nos aseguran que durante el tiempo que se mantuvieron los retenes debieron ser suspendidos 91 vuelos de empresas como Aeroméxico, Viva Aerobus, United, American Airlines y Volaris, y decenas de viajeros no pudieron salir de la entidad. El tema de fondo, nos comentan, es que los manifestantes ya vieron por dónde apretar al gobierno que encabeza Alejandro Murat y, como ya sabemos, a estos grupos el interés público es lo que menos les importa. Veremos cómo impactan estas acciones en la economía turística de la entidad.

• Suspense final en el Senado

Pues resulta que lo que se veía venir para la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, esto es, que Morena tuviera una mayoría calificada para hacer y deshacer —o al menos para convocar a extraordinarios— durante los trabajos del receso final del periodo de sesiones, finalmente no se concretó. El tema había hecho ruido desde la mañana, luego de que la senadora Xóchitl Gálvez anunciara su salida de la bancada del PAN para pasarse a la del PRD y con eso conseguir que ese partido pudiera tener representación y con ello contrapesar de mejor forma a Morena. Al final los números de la bancada guinda y sus aliados quedaron en 11 y no 12, como se había señalado que ocurriría. El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, expresó al momento de dar por concluidos los trabajos del periodo ordinario que la política se había ponderado y que al final había una comisión “como se esperaba y no como se especulaba”. Hasta el último minuto hubo suspense en la Cámara Alta, nos comentan.