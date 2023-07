Falleció ayer el empresario Alejandro Martí, quien en los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña fuera voz relevante de las víctimas de la inseguridad en nuestro país. “Si no pueden, renuncien”, frase compuesta por apenas cuatro palabras y pronunciada por él en una reunión del Consejo de Seguridad en Palacio Nacional, se convirtió en una expresión que hicieron suya miles y miles de ciudadanos que perdieron familiares, amigos o patrimonio a manos de criminales. El propio Martí llevaba a cuestas el dolor de que secuestradores le arrebataran la vida a su hijo. Sin agregarle descalificación alguna, el dicho de quien después se volvió activista fue un duro reclamo a las autoridades incapaces de dar resultados ante el flagelo del delito y la violencia. A quienes dirigió sus palabras aquella noche, por cierto, ni pudieron ni renunciaron.

Silencio foxista

Y el que anda desaparecido de las benditas redes es Vicente Fox, quien, al parecer, entendió el mensaje de distancia que estableció Xóchitl Gálvez, la aspirante más aventajada del proceso interno de la oposición, respecto del exmandatario y sus posiciones. Y tan lo entendió que ayer, nos comentan, no reaccionó, al menos no por esa vía, a la decisión de la Cofepris, a cargo de Alejandro Svarch, de suspender actividades de un local de la empresa Paradise, con la que se le liga, y asegurar varios cientos de los productos de aquella por contener, según se indicó, cannabis y por esa razón incumplir la regulación sanitaria: “Se aseguraron mil 811 piezas de productos que contienen CBD, semillas de cáñamo, así como extractos de cannabis y otras sustancias, de las cuales no se tiene evidencia de seguridad, calidad u origen de fabricación”. Uf.

Apuesta en Aguascalientes

Y donde traen en la agenda de prioridades posicionarse como un destino de inversión relevante es en Aguascalientes, entidad gobernada por Tere Jiménez. Y todo parece indicar que ha abonado en ese propósito el hecho de que sea uno de los estados más seguros y el que desde el gobierno estatal ofrezca garantías de paz y certeza jurídica al capital. Apenas ayer, la mandataria estatal anunció, como resultado de una gira que realizó por Japón a principios de año, la llegada de una inversión por 11 millones de dólares por parte de la empresa ABIC, dedicada a los componentes automotrices de aluminio. Lo hizo acompañada del presidente de la firma, Daigo Suto, quien destacó la seguridad, la limpieza y el orden en el estado. La inversión, por cierto, representará un empuje importante al sector automotriz y la creación de 250 nuevos empleos. Ahí el dato.

Pasarela azul en la CDMX

Con la organización de los foros “Futuro CDMX”, el PAN en la capital inició el placeo de sus aspirantes a la Jefatura de Gobierno. A la primera jornada, realizada ayer, acudieron el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada; su homóloga de Álvaro Obregón, Lía Limón, y la senadora Kenia López, que son quienes han levantado la mano como aspirantes a la candidatura. Nos cuentan que el formato de las participaciones y la mala organización del evento no permitieron el lucimiento de los prospectos. Sin embargo, se trata de un primer paso de cara al proceso electoral en puerta, en una entidad en donde el partido en el poder no ha terminado de dar luces sobre quién será la abanderada o abanderado que asumirá el reto de defender la plaza. Aún no se sabe quién será el candidato de la oposición, pero hay quien asegura que estará entre los tres que fueron a los foros de ayer. Ya se verá si sí.

Y que se sube Cházaro

Y hablando de los procesos internos de la oposición en la capital, fue ayer el diputado Luis Espinosa Cházaro quien anunció que se separa de la comisión organizadora del Frente Amplio por México a nivel nacional, para meterse de lleno a buscar la postulación a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El perredista considera que se puede replicar el método que se aplica a nivel nacional, con las firmas, los debates y demás. Por cierto que el nombre del legislador, quien ha insistido en apurar a las dirigencias de PRI, PAN y PRD la definición del método a nivel local, ha empezado a aparecer en algunos anuncios espectaculares en la ciudad en los que se pueden leer las palabras Cházaro y chilango, aunque el legislador ya se deslindó de cualquier contratación.

¿Y la ética?

Nos cuentan que la sociedad morelense aún no termina de digerir el comportamiento nada ético que exhibió el pasado viernes el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, Guillermo Arroyo Cruz, al compartir por su cuenta de Facebook la ubicación de un puesto del alcoholímetro en Cuernavaca. La actitud del magistrado provocó una ola de condenas en las redes sociales durante todo el pasado fin de semana y todavía muchos mensajes fueron replicados ayer. En las publicaciones, más de uno recordó que Guillermo es muy cercano al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Tanto, que cuando Blanco fue alcalde de Cuernavaca Guillermo fue el secretario general del Ayuntamiento, es decir, el segundo de a bordo. Su comportamiento del viernes, se comenta en las redes, habla del desprecio por la ley y por la civilidad de quienes manejan las riendas de Morelos.