No pudo contener la lengua, menos la violencia

Ante los sucesos ocurridos en Taxco: el terrible secuestro y asesinato de una menor y el posterior linchamiento de una mujer a la que señalan de haber participado en el crimen, no faltó ayer quien, previo a cualquier tipo de indagatoria, empezara a repartir culpas. Lo hizo el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Doroteo Vázquez, quien declaró a una televisora nacional: “Hay una responsabilidad maternal y una omisión, porque yo como padre si tengo un hijo, pues debo de vigilarlo, de orientarlo, guiarlo. Aquí la mamá supuestamente dejó salir a su niña, y sin percatarse, con las medidas de seguridad pertinentes... Esto se sale fuera de contexto de nosotros”. El funcionario, por cierto, es el jefe de los agentes que ayer fueron superados por los linchadores.

Vuelos internacionales a Tulum

En buen momento, nos cuentan integrantes del gremio turístico, empezaron a llegar los vuelos internacionales al aeropuerto de Tulum. Y es que resulta que en pleno inicio de la Semana Santa empezó el arribo de aeronaves procedentes de Estados Unidos, en particular de cuatro ciudades relevantes: Atlanta, Charlotte, Dallas y Miami, vuelos, por cierto, que realizan dos de las principales líneas del mundo: Delta y American Airlines. A quien se ha visto muy contenta con lo anterior es a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, nos comentan, quien ha informado que con estas nuevas conexiones más de 6 mil 160 pasajeros semanales tendrán la oportunidad de experimentar la cultura maya, la tradición, la gastronomía y la belleza natural que ofrecen el centro y sur del Caribe mexicano. Ahí el dato.

¿Mile, en visita oficial?

Difícilmente habrá una visita de Estado del presidente de Argentina, Javier Milei, en el corto o incluso mediano plazo, nos comentan. Porque una visita de esas características implica una serie de protocolos de parte del Estado que acoge al invitado: recepción oficial que le da el Presidente de la República, reuniones bilaterales, firma de acuerdos, conferencia de prensa, cena de Estado, visita al Congreso y alguna universidad, entrega de las llaves de la Ciudad. Lo anterior nos lo aclaran quienes conocen de estos asuntos, a partir de la respuesta que le dio la embajada argentina a la senadora Lilly Téllez sobre la invitación que le hizo a Milei. “La misma será considerada muy seriamente con la esperanza de que pueda llevarse a cabo en un futuro próximo, eventualmente en el marco de una visita oficial a México”, fue la respuesta de la embajada. Podría ser entonces una visita de trabajo, con dimensiones menores, aunque no menos relevantes. Y eso si se dan las condiciones. Pendientes.

Que no van a votar

Y fue Javier Sicilia, escritor y activista, quien apareció en un acto público en Morelos para anunciar que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza, no votará el próximo 2 de junio. En un pronunciamiento descalificó a las dos candidatas presidenciales y al candidato y también al Presidente López Obrador. Sicilia cobró protagonismo en los movimientos de víctimas durante el sexenio de Felipe Calderón, a raíz del terrible asesinato de su hijo. Tuvo menos reflector en el de Enrique Peña, y, nos recuerdan, pasó un tanto a la sombra en la administración actual a la que confrontó. A mediados del sexenio, en 2021, Sicilia hizo algunas comparaciones entre el tabasqueño y Hitler. Lo que llevó a López Obrador a recordar la ocasión en que el activista quiso darle un beso en señal de fraternidad. Contó en una mañanera por qué no lo dejó: “Lo sentí falso… y no me equivoqué”.

¿A quién favorece el impasse?

Y donde empiezan a organizar lo que esperan sea una megamarcha es en Campeche. La demanda principal de la movilización de solidaridad con la policía estatal será la de que renuncie la titular de la Secretaría de Seguridad, Marcela Muñoz. El detonante de esta nueva protesta masiva ha sido el hecho de que la gobernadora de la entidad, Layda Sansores, no ha podido desactivar los reclamos de los uniformados tras un motín carcelario en el que exhibieron sus carencias de equipo y capacitación. Aunado a ello, Layda informó que suspendía por las vacaciones dos semanas el programa el Martes del Jaguar. En esa lógica nos hacen ver que el impasse, podría jugarle en contra a la gobernadora, pues en vez de cansar al movimiento podría abrir márgenes para que éste sume simpatías en otras entidades.

Reflexión o penitencia

Nos cuentan que el Viernes Santo servirá para que los partidos políticos reflexionen sobre cómo manejan sus finanzas y, lo más importante, cómo entregan cuentas al Instituto Nacional Electoral. Porque resulta que otra vez, los institutos políticos recibieron un regaño del árbitro en los comicios de 17 estados de la República, por irregularidades financieras en sus precampañas para varios cargos. La multa que se perfila en conjunto, por su mala administración, alcanzaría los 21 millones de pesos. Y como en tiempos de campaña presidencial no están para derrochar dinero en sanciones, los partidos advirtieron que, después del Domingo de Resurrección, comenzarán la batalla para reducir o anular el castigo económico, en un desgastante estira y afloja que no les permite concentrarse en convencer al electorado.