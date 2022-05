Con la novedad que el canciller Marcelo Ebrard se enganchó ayer con un supuesto simpatizante de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el momento en que salía de Palacio Nacional y estaba por hablar con reporteros. El personaje, nos comentan, se acercó, increpó al funcionario, lo llamó “neoliberal” y se dijo partidario de la mandataria capitalina. Fue tal la insistencia o provocación, que el secretario de Relaciones Exteriores tratando de no perder la forma respondió: “No, pues sí, se nota”. Enseguida, ya exasperado, le preguntó: “¿Ya desahogaste tu sueldo? Ya déjanos hablar con los medios”. ¿Será que la calentura por la adelantada sucesión presidencial —que no deja de ser empujado como tema de conversación— ya se está sudando no sólo en las oficinas, sino entre los simpatizantes? Uf.

El caso Quintana Roo

Nos cuentan que los indicadores positivos que ha mostrado Quintana Roo en materia de recuperación, luego de días oscuros de pandemia, están convirtiendo a la entidad que gobierna Carlos Joaquín González en un caso de éxito a nivel mundial. Ayer en un foro organizado por la agencia EFE el mandatario estatal dio cuenta de cómo su administración debió articular la decisión de salvar vidas y evitar contagios, con, después, la de detonar la recuperación que hoy tiene a la entidad posicionada como el primer estado en el país en generación de empleos formales, con remuneración y buenas condiciones de trabajo, protección legal y seguridad social. La fórmula, se ratificó en el foro, sigue dando resultados.

Los datos de la BJ

Dato relevante, nos comentan, el de que en la alcaldía Benito Juárez, encabezada por Santiago Taboada, se están logrando buenos niveles de eficiencia en materia de seguridad. Los resultados de la estrategia Blindar BJ, por ejemplo en materia de robo a casa habitación —uno de los ilícitos que más preocupan a los habitantes de esa demarcación—, indican que no están solamente ligados a la cantidad de efectivos desplegados, pues con mucho menos estado de fuerza hay buenos resultados en remisiones, según informó ayer. Nos hacen notar que Taboada no deja de reconocer la importancia que tiene la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX para desarticular células delictivas, aunque no deja de destacar la relación que tienen los indicadores positivos que tiene en materia de percepción de seguridad con el impacto de las acciones de la alcaldía en materia de reactivación económica.

Moreira vs. Moreira

Reapareció ayer el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, y todo parece indicar que con ánimos de retomar la vieja disputa que mantiene con su hermano Rubén, también exgobernador de la entidad y hoy coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Y es que, al acudir ayer a la ceremonia luctuosa para el exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto, en el Palacio de Gobierno de Saltillo, declaró que el ganador de la elección en Hidalgo, donde compite por el tricolor su cuñada, Carolina Viggiano, será el morenista Julio Menchaca, por dos a uno, y que incluso prenderá sin cirio para que así ocurra. “Yo no escogí a mi cuñada, yo escogí a mi esposa y ella me escogió a mí, pero no, ni a los hermanos escoge uno, pero en Hidalgo va a ganar Julio Menchaca y no se hagan bolas”. Uf.

Encuentro de priistas

Así que en medio de fuertes andanadas que reciben de propios y extraños, resulta que los dirigentes del tricolor dieron ayer señales de que no quitan el dedo del renglón en materia de agenda parlamentaria. La prueba es el encuentro que sostuvieron, precisamente para ese fin, el dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno, el líder de los diputados, Rubén Moreira, y el enlace de los senadores con el CEN, Manuel Añorve. El encuentro fue en la oficina de este último, en la sede senatorial. Y por cierto que, además de lo que hayan acordado, quedó el registro fotográfico en el cual todos aparecen muy sonrientes. Ya se verá qué acordaron.

¿Barbosa quiere auditora “carnala”?

Así que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, impulsa para el cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado a Amanda Gómez Nava, quien es actualmente secretaria de la Función Pública del estado. Gómez Nava forma parte de una terna de la cual saldrá el nuevo auditor, aunque todo mundo dice por allá que será auditora. Y que será ella. Con este movimiento, Barbosa busca tener a alguien de su absoluta confianza en el área encargada de fiscalizar la Cuenta Pública de su gobierno. En otras palabras, el gobernador de Puebla lo que busca es seguirse autofiscalizando, como ha ocurrido hasta ahora a través de la Secretaría de la Función Pública. La maniobra del mandatario empezó desde que fue encarcelado Francisco Romero Serrano, el extitular de la ASE, quien fue acusado de presuntos malos manejos. Al quedar descabezada la Auditoría, el gobernador se vio obligado a enviar propuestas al Congreso para un nuevo titular. Y no encontró mejor candidata que su muy cercana colaboradora. Ahí el dato.