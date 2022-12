Quieren enrolar al rebelde

Con la novedad de que el Grupo Plural del Senado, que integran Germán Martínez, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra y Emilio Álvarez Icaza le echó el ojo, para jalarlo a su equipo, al senador Rafael Espino, cuyo nombre tomó relevancia hace unos días pues al igual que Ricardo Monreal, votó en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral enviada por Palacio. “Me causa conflicto aprobar algo que contraviene los preceptos constitucionales”, declaró el chihuahuense el día de la votación. Al día siguiente la carta-invitación ya iba en camino a su oficina: “Queremos hacerle una sincera y atenta invitación a formar parte de nuestro Grupo Plural”, le escribió Martínez Cázares, y agregó: “Nos caracterizamos por respetar el voto libre en las decisiones que adoptemos, nuestro límite es el honor y la decencia en la vida pública”.

Sin dar paso atrás



Y fue el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien ayer, en su mensaje dominical, mantuvo el tono y el mensaje fuertes de los últimos días sobre la aprobación del llamado Plan B de la Reforma Electoral, promovido por Palacio Nacional. Y es que cuestionó que se avalara “de espaldas a la ciudadanía”, que se aplicara el mayoriteo en vez de buscar consensos y que los cambios legales afecten la autonomía y la capacidad de organizar elecciones del INE. Y, por si fuera poco, también raspó a gobernadores de la 4T que declararon que el árbitro no pasa la prueba de la autonomía, tras señalarles que llegaron al poder en procesos electorales organizados por el instituto. “Guarden las palas porque no va a haber entierro. La batalla por la defensa de la democracia y por nuestro sistema electoral seguirá adelante para hacer valer nuestra Constitución y estoy seguro de que tenemos acompañamiento pleno de la ciudadanía”. Uf.

Policías municipales, sin nada



Si alguien todavía se pregunta por qué los policías municipales nunca aparecen cuando hay hechos graves de violencia, bastará con que le eche un ojo al estudio de México Evalúa del que damos cuenta hoy. Tres de cada cuatro no tienen las prestaciones básicas. Menos de la mitad tiene seguro de vida. Sólo el 12.5 por ciento tiene apoyo para gastos funerarios y nada más el 21.5 por ciento, es decir, uno de cada cinco, tiene servicios médicos en su cuartel. No hay dinero para la gasolina de las patrullas ni para chalecos antibalas. Y si bien es cierto que el Gobierno federal ha privilegiado en el Presupuesto a las Fuerzas Armadas por encima de las policías, atendiendo a que tienen una mayor formación y capacidades, habría que preguntar qué han hecho las administraciones estatales e incluso las municipales para mejorar a las corporaciones locales, que son las primeras respondientes ante hechos delictivos. Ahí queda la pregunta.

Sheinbaum, en tierra azul



Nos cuentan que más de uno levantó la ceja cuando se enteró de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, visitó ayer Yucatán y se reunió con el gobernador Mauricio Vila. Y es que la mandataria había realizado visitas similares, pero a entidades gobernadas por Morena. Pero ayer rompió el tabú y acudió a un estado panista en donde aplicó la fórmula de otras giras: reunión con el gobernador y conferencia magistral sobre temas urbanos. Ninguna voz del PAN ha salido —ni saldrá, nos aseguran— a hacer ningún cuestionamiento. Todo mundo entendió que tanto Vila como Sheinbaum optaron por la institucionalidad y aplicaron aquello del “respeto al derecho ajeno…” Y de paso firmaron un convenio turístico que beneficia a los gobernados de ambos. Ahí el dato.

Indignación también de la Iglesia



Y las que no paran son las expresiones de indignación por el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva el jueves pasado ni las demandas de que se generen las condiciones para que los comunicadores puedan llevar a cabo su función social con garantías de seguridad. Ahora fue la Iglesia católica la que expresó a través del editorial de su publicación Desde la Fe un llamado a detener la violencia contra los periodistas. “Hacemos un llamado para que se establezcan las condiciones necesarias para que los profesionales de la comunicación puedan ejercer su labor informativa con seguridad y sin menoscabo de su trabajo”. Y además agrega: “La agresión hacia un periodista no debe ser el método para tratar de acallar su opinión o la información que da a conocer”.

“Mejor regrésense”



Lo que debía ser una temporada para disfrutar, terminó por convertirse en un trago amargo para decenas de paisanos que fueron despojados de sus vehículos y otras pertenencias por parte de criminales, mientras circulaban por carreteras de Zacatecas. Esto ocurre, a pesar de los operativos que las autoridades anunciaron que se implementarían para resguardar la llegada de los connacionales que viven en Estados Unidos. “Hermanos, es triste la realidad que nos aqueja, pero no vengan a México, por favor. Regrésense, porque al paso por Zacatecas no se asegura nada”, se leyó en redes, donde por decenas los zacatecanos manifestaron su molestia por la situación de inseguridad que enfrentan y el reciente atraco a una caravana, reportado incluso por diputados. Así las cosas en la entidad a cargo de David Monreal, quien no podría en estos días decir: “Bienvenido, paisano”, nos comentan.