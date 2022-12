Todo apunta al CR

De acuerdo con fuentes locales, todo indica que el responsable del secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, es el jefe de plaza de Tapalpa, San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo, de nombre Juan Carlos Pizano Ornelas, mejor conocido como CR. Sobre éste último ya se tienen antecedentes y existe un mandamiento judicial vigente para que responda por el delito de desaparición de personas. El Ejército ha establecido un perímetro definido para ubicar al coronel Grimaldo, quien fue privado de su libertad el pasado 10 de diciembre, según se ha confirmado, por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las Fuerzas Armadas tienen previsto ampliar los recursos humanos materiales y tecnológicos, incrementando significativamente sus efectivos, para lograr la localización y recuperación con vida de su compañero.

Todo el PRI sumado en el Edomex

Interesante cierre de filas, nos hacen ver, el que hizo ayer el priismo en el Estado de México. Y es que, durante un encuentro en su sede en Toluca, Alejandra del Moral, a quien se refrendó el apoyo como futura candidata al gobierno de la entidad, estuvo flanqueada por el dirigente nacional, Alejandro Moreno, y por la diputada Ana Lilia Herrera. El mensaje que se envía, nos comentan, es que la operación política ha sido exitosa y ha conseguido sumar ya a todos los factores de poder dentro del PRI a la tarea de refrendar el gobierno de la entidad. Además, que esa articulación tendrá como uno de sus motores los buenos resultados que ha tenido la administración de Alfredo Del Mazo. Pendientes.

Y camina la alianza opositora

Y hablando de la elección del Estado de México comienza a aclararse el panorama rumbo a una posible alianza de los partidos de oposición, pues resulta que muy felices y contentos se tomaron la que puede ser la última imagen del año, pero la primera de un trabajo ya integrado, de los tres aspirantes a la candidatura mexiquense, Enrique Vargas del Villar del PAN; Omar Ortega del PRD, y Alejandra del Moral del PRI. Y es que se dice al interior de una de esas fuerzas políticas que los dos primeros cuentan con el dato de que la priista es la mejor posicionada para encabezar el proyecto, pues sus mediciones así lo señalan, y eso que no son del PRI, por ello, en las siguientes semanas seguramente estaría saliendo en tierras mexiquenses humo blanco aliancista.

Comentarios desafortunados

Y fue tras el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva que las benditas redes se transformaron en un repositorio de odio y sinsentido. Y si bien eso no llama la atención, sí lo hace el que exfuncionarios que en su momento tuvieron a su cargo alguna responsabilidad relevante en la 4T se sumen a los intentos por justificar la terrible agresión contra el periodista. Es el caso de David Camacho Alcocer, extitular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, quien publicó: “Ojalá esto lo haga reflexionar. Muchas veces sus reportajes, amañados, dañan la vida y reputación de las personas. Fue mi caso…” Nos hacen ver que, por fortuna, el funcionario ya no tuvo cabida en la actual Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y es bastante comprensible el porqué, nos comentan.

Balas, Guaymas y un kínder

Se volvió a hacer viral un video de Guaymas, Sonora, y, nos comentan, por la misma y lamentable razón que uno anterior: una balacera afuera de una escuela. Ahora el tiroteo fue en la colonia Las Colinas. Los alumnos de un kínder dejaron sus alimentos en sus mesitas para colocarse pecho tierra en el salón y taparse los oídos. Momentos después para tranquilizar a los pequeños, el director de la escuela, vestido de Santa Clos para la ocasión, los intentó calmar con el dicho de que el ruido que habían escuchado habían sido “triques” que sonaron cuando Santa los bajaba de su trineo. Ni en la ocasión anterior ni en ésta dijo nada el gobernador Alfonso Durazo, quien ayer se reunió por temas de grilla con gobernadores morenistas… en la Ciudad de México.

Tregua navideña

Y hablando del llamado Plan B, resulta que tras los ajustes hechos por los diputados —para eliminar la travesura de la chiquillada—, su revisión para posterior aprobación en el Senado será retomada hasta el mes de febrero, una vez que inicie el nuevo periodo de sesiones. Lo anterior, debido a que el periodo actual concluyó el jueves y no hay condiciones para aprobar un periodo extraordinario. Como el trámite legislativo no ha concluido, la reforma no se puede publicar, por lo que tampoco estará vigente al menos en el próximo mes. La configuración partidista de la Comisión Permanente, que sería la encargada de convocar a un periodo extraordinario, no permite tampoco ese escenario porque las bancadas de la 4T no tienen mayoría calificada. Con eso se abre para el INE una tregua navideña.