Ramírez de la O, movidísimo en EU

Vaya que estuvo movida esta semana la agenda del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la capital estadounidense. Y es que, además de asistir a las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial, sostuvo varios encuentros bilaterales de alto calibre con los mandamases de ambos organismos. También, con la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland; la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el secretario de Seguridad Nacional de dicho país, Alejandro Mayorkas. Ramírez de la O refrendó además que el Gobierno de México busca consolidar la recuperación económica, y para lo cual detalló algunos de los principales rubros de gasto para el año entrante, como salud, programas sociales, pero también la inversión de 640 mil millones de pesos en programas de infraestructura. El funcionario no se despidió sin dejar claro el compromiso de trabajar duro para lograr una mayor integración en la cadena de valor de Norteamérica.

• Los datos de Villalobos

El que compareció ayer en San Lázaro fue el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, quien, nos cuentan, dio a conocer datos relevantes que a veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, que en medio del peor de los escenarios económicos —el provocado por la pandemia—, el campo fue el único sector productivo que generó divisas y fuentes de empleo, y además mantuvo la proveeduría de alimentos a la población. Prueba de ello son los subsectores agropecuario, pesquero y acuícola, que en 2020 produjeron 290.7 millones de toneladas de alimentos, 2.7 millones más que en 2019, y para este año se prevé un volumen de 292.8 millones de toneladas. Acaso el dato más importante, nos comentan, es que los programas prioritarios destinados al sector contribuyeron a reducir la pobreza rural, pues 800 mil personas dejaron esa condición, entre 2018 y 2020. Ahí los datos.

• La buena acción de dos agentes

En medio del agobio que provocan los problemas cotidianos del país, no dejan de llamar la atención acciones de policías que actúan con responsabilidad, pero también con tiento, sentido humano, engrandeciendo así su oficio. Así ocurrió ayer con un par de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Danya y Carlo, quienes lograron evitar que un joven se lanzara al vacío desde un puente peatonal en la alcaldía de Iztapalapa. El video del rescate circuló ayer profusamente en las redes sociales, donde decenas de usuarios reconocieron la acción de los elementos adscritos a la corporación que encabeza Omar García Harfuch, quienes le dicen al joven: “La vida está bien”, “ven flaco”. Así que bravo por ellos.

• Los énfasis en el informe de Ernestina

Finalmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, dio a conocer los resultados de la investigación por el colapso de un tramo elevado de la Línea 12, y varios aspectos de la misma, nos dicen, llamaron ayer la atención. Para empezar se destacaron los elementos técnicos de la indagatoria, pues se transparentó hasta el personal que fue contratado para que el peritaje tuviera los alcances requeridos en cuanto a conocimiento especializado; un segundo detalle es el hecho de que se buscara “despolitizar” el anuncio al concentrarlo en la exposición de los detalles de los hechos y sin señalamientos de temporalidades, gestiones o incluso, por el momento, de nombres. El tercer punto fue el énfasis que se hizo no del tema del castigo per se —mismo que, sin embargo, ha quedado claro que tampoco se omitirá—, sino en la necesidad de la reparación del daño a las víctimas. Justicia restaurativa fue el concepto que remarcó Godoy. Las acciones de la justicia tendrán que seguir dando pasos, por lo pronto no hay que dejar que pasen desapercibidos esos tres aspectos, nos comentan.

• La enchilada de los plurales

Quienes ya lograron sentarse juntos en el Senado de la República son los cinco legisladores del llamado Grupo Plural, quienes cambiarán asientos con integrantes de Morena, Partido Verde y Movimiento Ciudadano y aparecerán integrados en el Pleno por primera vez la próxima semana. “El Grupo Plural va. Estaremos juntos en el Pleno. Tenemos y tendremos voz y turno, prerrogativas de ley a senadores y una herramienta poderosa: 5 votos. El voto será responsable y decisivo, en algunas ocasiones más…”, anunció ayer la agrupación que integran Germán Martínez, Nancy de la Sierra, Emilio Álvarez Icaza, Alejandra León Gastélum y Gustavo Madero, quienes, sin embargo, no podrán tener voto en la Junta de Coordinación Política. Pretendían la enchilada completa y sólo les faltó la crema, aun así, prometen ponerle sabor al Senado, nos comentan.

• Aguascalientes: ¿pintura contra crimen?

¿Una chuleada en fachadas puede inhibir a la delincuencia?, se preguntan socarronamente los aguascalentenses. Ávidos de seguridad, después de que la entidad triplicara la media nacional en robos a casa-habitación, con 81 incidentes por cada cien mil habitantes, y con un primer semestre con mil 158 hurtos en domicilios, los vecinos tienen la opción de pintar los frentes de sus viviendas, ahora que el gobernador Martín Orozco Sandoval echó a andar el programa Contigo Pintamos, a través del cual entregó apoyos para darle una “manita de gato” a las fachadas de cinco mil casas. Aseguró que con los certificados canjeables por material para pintar las paredes, la población adoptará hábitos para mantener las mejores condiciones de su espacio vital. Ahora sólo falta que el Gobierno adquiera también el “hábito” de entrarle en serio al combate de la inseguridad, nos señalan.