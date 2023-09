Raspón al antecesor

Y fue el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, el que ayer dio un recargón, nos comentan, a su antecesor, Alejandro Murat. Y es que resulta que el mandatario morenista, al salir al paso de las críticas que provocó la difusión de una imagen en la que se ve que un bebé en una caja de cartón en el hospital Doctor Aurelio Valdivieso —hecho que, por cierto, derivó en ceses—, acusó una campaña y dio cuenta de que recibió ese nosocomio “abandonado completamente”. Defendió que del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de este año su administración ha erogado en la instalación hospitalaria 98.5 millones. Y destacó: “Recordemos que además del pésimo estado en el que nos entregaron los servicios de salud en todo el estado, nos heredaron más de 2,400 millones de pesos por adeudos al ISSSTE desde el 2008”. Ahí el dato.

La agenda feminista y Sheinbaum

Con la novedad de que las reacciones por la nominación de Claudia Sheinbaum como coordinadora de la Defensa de la Transformación, traspasaron los territorios partidistas. Y fue el Movimiento Nacional de Mujeres “Por ella, por todas”, del que son fundadoras Lorena Villavicencio, Mariana Benítez y Teresa Ramos, el que ayer dio cuenta del documento “Agenda de las Mujeres para el México que queremos con Sheinbaum”, el cual prevén entregar a quien será la candidata presidencial de la 4T, para que, dijeron, lo considere a la hora de elaborar su plataforma de campaña y, señalaron, en su momento sea su principal programa de gobierno. El texto lo presentaron en un acto público al que asistieron también Olga Sánchez Cordero, Daniela Cordero, Nayeli Fernández y Emilia Vidal.

Equipo de gobierno en el Edomex

Muchas miradas están clavadas estos días en el proceso de configuración del equipo de trabajo de Delfina Gómez, quien asumirá como gobernadora del Estado de México el próximo 15 de septiembre. Se trata de ese proceso en el cual lo que menos ha faltado son especulaciones sobre dónde quedarán diversos jugadores relevantes, nos comentan. Y es que resulta que una de esas versiones indica que el senador Higinio Martínez podría quedar en una secretaría donde se muevan muchos recursos como Obras, Agua o Finanzas, con lo cual sus allegados tendrían en sus manos operación política y financiera, pese a ser objeto de cuestionamientos. Nos hacen ver, sin embargo, que la maestra Delfina Gómez se ha mostrado firme en frenar las imposiciones y a quienes no siempre acompañaron las decisiones del Presidente López Obrador en el pasado. En unas horas veremos la fuerza de cada grupo.

Inédito apoyo a deportistas

Relevante, nos cuentan, la decisión que tomó el gobierno de Guerrero, a cargo de Evelyn Salgado, de apoyar al deporte de su estado. Y es que ayer la administración de la morenista hizo entrega de tres millones de pesos en becas para 83 deportistas y 36 entrenadores de 29 disciplinas, algo que, nos señalan, antes no había ocurrido en la entidad. La propia mandataria aclaró, al hacer entrega de los estímulos, que, al ser la primera mujer gobernadora, “tengo un compromiso muy grande con los jóvenes deportistas, hoy como nunca se le va a dar todo el apoyo al deporte, que Guerrero salga adelante y esté en los primeros lugares a nivel nacional e internacional”. Estableció además el compromiso de que para el año entrante el apoyo al esfuerzo se duplique. “Cuando terminemos este sexenio la meta es que ningún joven deportista, ningún joven talentoso en Guerrero se quede sin el apoyo de su beca”, les dijo.

Con la mirada en otro lado

Quien parece empeñado en aclarar que pronto dejará el cargo para perseguir su siguiente aspiración es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, nos comentan. Y es que ahora, sin que nadie le preguntara, aprovechó una entrevista con medios para mencionar que “en todas las encuestas serias, dicen, sin afán propagandístico, que yo las encabezo”, y además aseguró que no dejará nada inconcluso en San Lázaro. Sin embargo, nos hacen ver que su partida no sería tan tersa, primero porque son varias las encuestas que traen, pero al otro Mier, que es senador muy adelante del diputado, y además hay que sumarle que no sólo abandonará al grupo parlamentario, de cara al final del sexenio, sino también en medio de los efectos del proceso morenista que, se ha advertido, podría fragmentarlo en, al menos, dos partes: quienes van con Claudia y quienes no sueltan a Marcelo. Pero mientras… qué chula es Puebla.

Libros de texto, la suspensión sigue

Con la novedad de que Luis María Aguilar, uno de los ministros de la Corte a quien en Palacio últimamente han traído entre ceja y ceja, rechazó levantar la suspensión que determinó aplicar sobre el reparto de libros de texto en Chihuahua, lo que, nos comentan, representa un nuevo revés para la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por María Estela Ríos. Y es que dicha oficina y la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Leticia Ramírez, solicitaban levantar la suspensión y poder repartir los materiales al considerar que la situación cambiaba con la publicación que se hizo de los programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación. Pero ha quedado claro que el tema de fondo es determinar si en la elaboración de los libros se cumplieron los requisitos que establece la Ley de Educación. Pendientes.