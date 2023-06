La reacción del Ejército

Fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que reaccionó anoche, luego de que se difundiera un video en el que soldados participan en hechos violentos en Nuevo Laredo. “Se garantiza a la sociedad mexicana que no existe impunidad en el desempeño del personal militar, ni se solapará ninguna conducta contraria al Estado de derecho. Esta Secretaría ratifica el enorme compromiso con el pueblo de México de actuar en todo momento en el cumplimiento de sus misiones con irrestricto apego al respeto de los derechos humanos y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”. Ése ha sido el posicionamiento de la dependencia que, sostuvo, colabora con las investigaciones de estos hechos ocurridos el pasado 18 de mayo, además de abrir en la Fiscalía de Justicia Militar su propia indagatoria tras conocerse las imágenes.

Noroña y Velasco deberán renunciar

Y fue el canciller Marcelo Ebrard el que, al anunciar su renuncia a la SRE para entrar de lleno a la batalla por la nominación de la 4T a la Presidencia en el 2024, puso la vara alta a varias de las corcholatas oficiales y también a las anexas y conexas. No se puede obviar, nos comentan, las posibilidades que el cargo le abre a cada corcholata: en algunos casos el ingreso, en otras el reflector mediático, en unas más la protección del fuero o los márgenes de maniobra política y en otras todo lo anterior junto. Lo anterior viene a cuento porque si la renuncia al cargo, como se prevé, se convertirá en regla de obligado cumplimiento para figurar en la encuesta de la 4T tanto el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, y como el senador Manuel Velasco, del PVEM, tendrán que renunciar y, como los demás, moverse por su cuenta. Qué tal.

Rosa Icela en las menciones mañaneras

Y es claramente la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien se ha convertido en una de las funcionarias en las que más se apoya el Presidente para atender temas de relevancia en los que se requiere sensibilidad, prestancia y eficacia. Quienes siguen de cerca las famosas conferencias mañaneras nos hacen ver la regularidad con la que la funcionaria es mencionada por el mandatario al momento de delegar asuntos de interés. Pero no sólo eso, pues, nos comentan, Rosa Icela ha venido amplificando consistentemente su gestión con importantes sectores sociales, políticos y gremiales. Ayer, por ejemplo, se reunió con el dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, con quien habló, especificó este último, del objetivo de impulsar desde las aulas una cultura para la paz fortaleciendo los valores y un desarrollo más armónico en el país. Ahí el dato.

PAN y PRD, ¿se quedarán en cascarón?

Quienes deberían tener encendidos los focos no rojos, sino lo que sigue, son las cúpulas del PAN y del PRD, partidos a los que no les fue nada bien en los comicios del domingo. En Coahuila, el blanquiazul obtuvo 386 mil 97 votos en el 2017; pero hace tres días sólo logró 89 mil. Un desplome contundente. Y el amarillo captó un millón 31 votos en el Estado de México en el 2017, pero seis años después sólo recibió 183 mil 227. ¿Qué pasó? Parece que nadie se atreve a decirlo, pero en estricto sentido, el PRI pudo haber ganado las elecciones de Coahuila sin necesidad de aliarse con PAN y PRD. Luego entonces, dicen los que saben, quienes deben ponerse las pilas con la mira en el 2024 son los panistas y perredistas, pues en la antesala de los comicios presidenciales el electorado no los trató muy bien. Uf.

Colaboración en Coyoacán

Y en donde se vio una muestra más de los frutos que deja la colaboración entre niveles de gobierno fue en Coyoacán, con la inauguración de un Módulo Vehicular. La apertura de esta oficina no hubiera sido posible sin la participación de la Secretaría de Movilidad, lo cual fue reconocido ayer por el alcalde Giovani Gutiérrez. El funcionario no tuvo empacho en decir que el módulo, que acercará servicios y trámites a los coyoacanenses, “simboliza la suma de acuerdos y la colaboración”. Giovani es aliancista y así lo ha dejado claro en más de una ocasión. Pero también es de los que creen que a la hora de gobernar hay que hacer a un lado los colores, las fobias y las filias y buscar la coordinación. Fue lo que hizo con el módulo puesto en marcha ayer y con otras políticas públicas en favor de los habitantes de su demarcación.

Parón a Ana Guevara

Con la novedad de que el equipo femenil de nado artístico se anotó un nuevo triunfo, pero no en la alberca sino en los tribunales, porque resulta que un juez —sí, tuvo que intervenir el Poder Judicial— acaba de conceder una suspensión provisional para que las atletas puedan recuperar las becas deportivas que les daba la Conade. El revés es doble, nos hacen ver, porque llega justo cuando la titular de esa dependencia del Gobierno federal, Ana Gabriela Guevara, venía subiendo el tono en sus descalificaciones contra las deportistas —que vendieron trajes de baño y se acercaron a la IP para financiarse el viaje al campeonato en el que lograron el oro.— Nos aseguran que el resolutivo judicial sería una oportunidad para apagar el fuego, pero lo más seguro es que la exvelocista lo atice.