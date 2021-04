El refuerzo de la oposición

Resulta que los senadores de la oposición finalmente se agruparon para firmar y presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicen que fueron en total 47 senadores quienes respaldaron la acción judicial, además de un connotado cuadro de los escaños de Morena: Germán Martínez Cázares, quien se caracteriza por ejercer plenamente la autocrítica al interior de las filas guindas. El senador michoacano respaldó la acción legislativa llevada a la Corte que considera que la reforma eléctrica viola los derechos humanos, el principio de legalidad, el libre mercado y socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía. Nada más, nos comentan.

• Dinamita en el Verde

Un famoso que decidió salir del cuadrilátero para buscar suerte en el mundo de la política es el campeón mundial de boxeo Juan Manuel Dinamita Márquez, quien por la vía del Partido Verde Ecologista de México podría llegar a una curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro. A Márquez, quien pasó a la historia como el “verdugo” de Manny Pacquiao —cuyo destino, por cierto, también fue la política, pero en Filipinas—, le dijo el coordinador de los diputados federales, Arturo Escobar que la arena política “es también un espacio de lucha y de confrontación”. Ya se dice que de ganar la curul, el atleta tiene en la mira la Comisión del Deporte para hacer sus pininos legislativos. Tendrá Márquez a alguien en mente para darle una tunda legislativa o sólo estará pensando en jalar gente a las taquillas ecologistas. Al tiempo.

• A tiktokear cuando todo falla

En un video musicalizado con la canción “Rasputín”, del setentero grupo de música disco Boney M, el panista Fernando Larrazabal, candidato a la gubernatura de Nuevo Léon, salió a dar a conocer parte de su trayectoria mientras bailaba al ritmo de la canción que podría ser calificada de “prehistórica” por los millennials. Mientras bailaba, apuntaba a los cargos que había detentado y aparecían a cuadro: “Alcalde de San Nicolás”, “Alcalde de Monterrey”, “Diputado local” y “Diputado federal por Nuevo León”. Cuentan que cuando los números no los favorecen, los candidatos salen a echar mano de lo que sea para seguir en la competencia. En el caso de Larrazabal, se dice que incluso le piden que mejor decline en favor de Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano. Sí que trae presiones el panista como para de plano tratar de volverse tiktokero.

• Coordinación extraviada

Cuentan que en la reunión de ayer entre las autoridades federales y los gobernadores de los estados hubo un mandatario que de plano reclamó por el incumplimiento por parte del gobierno central. Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, planteó que la mayor parte de la población de esa entidad es de menores de 60 años “y estamos empezando a tener sobrantes de vacunas que han sido enviadas para las personas mayores de 60 años y esas vacunas se están quedando (sí, está usted leyendo bien) y no hay una flexibilidad o un procedimiento para saber qué hacer con ellas”. El reclamo del gobernador Carlos Joaquín es porque la famosa coordinación no se dio y simplemente desde el centro les mandaron unas mil unidades cuando en realidad se necesitaban 300, por ejemplo. Y mientras de un municipio a otro buscaban adultos mayores para aplicarlas, el gobernador tenía una manifestación de personal de salud reclamando la famosa vacuna. Un ejemplo de las cosas que pasan cuando las autoridades estatales no son tomadas en cuenta, nos comentan.

• Sin compras directas

Nos hacen ver que la propuesta para adicionar a los estados al contrato con Pfizer para la compra de vacunas contra Covid-19 ya no será posible. Y es que de Hacienda avisaron a los gobernadores que todas las adquisiciones de biológicos las hará directamente la Federación. Cuentan que la petición fue reiterada en al menos dos reuniones virtuales con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y parte del gabinete federal. Incluso la petición de los gobernadores para adquirir directamente vacunas ha sido motivo de tensiones. Aunque no avanzó este tema, comentan que existen otros en los que se requiere de la coordinación de instancias estatales y federales, como la Estrategia Nacional de Vacunación y la reactivación económica.

• La oferta de medicinas

Los que volvieron a alzar la voz ante los problemas que presenta el proceso de compra de medicamentos a cargo de la UNOPS, oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, fueron los laboratorios que forman parte de la Amelaf. Dicha organización, además de dar cuenta de que la institución de la ONU trae al día de hoy un desfase de seis meses —pues no ha podido concluir los procesos de licitación—, explicó que ya se está resintiendo una crisis de desabasto de medicamentos en las farmacias de hospitales y unidades médicas públicas. Un hecho que, a su vez, ha detonado procesos de compras de emergencia de diversas dependencias del Gobierno federal incluso en países como la India. La Amelaf, nos señalan, lo que pide es que el sector farmacéutico nacional pueda ser parte de la solución. Que no la hagan a un lado y que de paso se fortalezca la economía nacional.