La Segob y las señales cruzadas

Nos comentan entre las filas de los partidos de oposición que quien anda cabildeando con ellos en estos días es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Algo que podría no resultar novedoso si se considera que la ministra en retiro se encarga de los asuntos de política interna. Ah, pero lo que está haciendo que más de uno levante la ceja es que la funcionaria ande empujando que el llamado “bloque opositor” en el Congreso vote a favor de que se realice un segundo periodo extraordinario en el Senado y un tercero en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué llama la atención? Primero, nos señalan, porque en su paso por el Senado nunca lo hizo, ni siquiera la Ley que regula la cannabis, que construyó con Ricardo Monreal y que aún no se resuelve. Y segundo, porque abre canales paralelos, brincándose la autonomía del Poder Legislativo, al diálogo que para el mismo fin tiene abierto el propio Monreal desde hace varios días. Uf.

• Postulado por el doctor Graue

Así que fue el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien hizo llegar al Congreso de Guerrero el pasado 16 de agosto una carta en la que da cuenta de una postulación a la Presea Sentimientos de la Nación, que anualmente entrega el Poder Legislativo estatal. ¿Y a quién propuso el rector de la máxima casa de estudios? Ah, pues al doctor en Derecho Eduardo López Betancourt, actual presidente del Tribunal Universitario, maestro de la Facultad de Derecho y coordinador honorario de la maestría en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Guerrero. El rector Graue, cuya voz pesa en todos los foros, se refiere de manera elogiosa a López Betancourt, de quien destaca, por ejemplo, su valiosa y amplia obra de difusión jurídica. Dirigida al diputado Alfredo Sánchez, presidente de la Comisión Especial de la Presea Sentimientos de la Nación, la misiva señala también: “Conozco el compromiso del doctor López Betancourt con la sociedad mexicana y que empata con los principios de dicha distinción”.

• Mensaje a la CNTE desde Palacio

Y fue el Presidente quien mandó un mensaje a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, agrupación de izquierda del magisterio que ha mostrado su reticencia a volver a clases presenciales. “No es obligatorio, es voluntario. Si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones, pues no hay problema. Nosotros sostenemos que, si estamos a favor de la educación y si nos importa la educación, debemos de demostrarlo con hechos porque, si no, todo el discurso se vuelve demagogia”, planteó. El mandatario cuestionó que haya quien diga que la educación le importa y más la educación pública, pero en los hechos busque excusas. “Imagínense, un maestro que no cumple con su responsabilidad, ¿cómo va a decir que la educación nos hace libres, que era lo que planteaban el presidente Juárez y los pedagogos más avanzados y progresistas?” Se refirió entonces a Paulo Freire, autor de Pedagogía del oprimido y referente del magisterio de izquierda, y recordó que éste veía la educación como la práctica de la libertad. Ahí el mensaje.

• Va que vuela integración aeroportuaria

Donde siguen avanzando en los trabajos de integración del Sistema Aeroportuario Mexicano es en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis Díaz-Leal, que, nos comentan, ayer presentó a las empresas aeronáuticas, a pilotos, a controladores aéreos, a ingenieros y a técnicos especializados en el sector, estudios de viabilidad aérea, en los cuales se detalla la estructura de rutas de ascenso y descenso continuos y otros elementos para la planificación y diseño del espacio aéreo en el Valle de México. Nos hacen ver que, de acuerdo con los resultados presentados, las trayectorias de llegada y salida y de aeronavegabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles son viables para la operación simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca. Además, que en todos los casos se garantiza la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas, así como otros beneficios al medio ambiente, como la reducción de consumo de combustible y emisiones de CO2.

• Operación cicatriz en la 4T

Con la reforma electoral como prioridad, la bancada de Morena en San Lázaro afina su agenda legislativa para discutirla con integrantes del gabinete federal a partir del próximo martes 24 y hasta el viernes 27 de agosto, trabajos que tienen previsto arrancar con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ya confirmó su asistencia; en tanto que hay invitaciones abiertas al canciller Marcelo Ebrard, al secretario de Salud, Jorge Alcocer y para el subsecretario, Hugo López-Gatell, a fin de instalar la mesa sobre Covid-19, a la que también estarán convocados los titulares del ISSSTE, IMSS e Insabi. También están llamando a los responsables de la seguridad del país, como al general Luis Cresencio Sandoval, de Sedena, al almirante José Rafael Ojeda, de Marina, y a Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad y Protección Ciudadana, además del presidente nacional de los guindas, Mario Delgado, quien tiene previsto convocar a los legisladores del PVEM y sobre todo del PT a una de las encerronas para llevar a cabo la operación cicatriz y buscar un cierre de filas. De todas las reuniones, nos comentan, la más peliaguda será esta última. Uf.

• Piden reforma electoral sin revanchismos

Resulta que en su participación en un foro, fue el presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien alertó, de nuevo, sobre los riesgos que implica promover una reforma electoral en un contexto que refirió como de incesantes ataques y descalificaciones por parte de quien piensa diferente, escenario que a su consideración pone en riesgo a nuestro país de regresar a tiempos del autoritarismo —previos a la reforma de 1977 que promovió Jesús Reyes Heroles—. A unos días de que arranque la próxima legislatura en la Cámara de Diputados, en la que la 4T tiene como prioridad aprobar cambios legislativos en materia electoral, Córdova, nos dicen, fue enfático cuando subrayó que, si la democracia es una obra colectiva, corresponde a todos defenderla y cuidarla con reformas dentro de un debate informado y objetivo, ajeno a revanchismos. El consejero mantiene así la constante de responder a los señalamientos que salen de Palacio, nos comentan.