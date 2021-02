Del Súper Tazón al despido

Sin ningún tipo de contemplación, como ameritaba el caso, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, decidió echar al coordinador del Instituto de Salud de la entidad, Carlos Aranza Doniz, y al asesor de éste, José Fernando Gil García, de quienes se difundieron fotos en el estadio de Tampa Bay, disfrutando del Súper Tazón, cuando la entidad en la que trabajan se encuentra en semáforo epidemiológico rojo. La decisión del mandatario mexiquense, nos comentan, atajó el mensaje que los exfuncionarios mandaban, el cual era totalmente opuesto al de promover la responsabilidad durante la pandemia, procurar el uso de cubrebocas y el distanciamiento social. Una agravante para los cesados era que formaban parte de los servicios de salud del estado.

• Tamaulipas, buen lugar para invertir

Con la novedad de que Tamaulipas fue evaluado para conocer en qué situación está su ambiente para hacer negocios y resultó ser el segundo mejor estado del país en este rubro. El Indicador de Ambiente de Negocios (ADN) 2020, publicado por Deloitte México —empresa dedicada a brindar asesoría a compañías nacionales e internacionales—, destaca algunas acciones que abonaron en ese resultado: instauración del sistema informático para el pago de impuestos, herramientas electrónicas para ofrecer servicios a las empresas, además de mejoras en cuanto a percepción de corrupción e inseguridad. Nos hacen ver que de 2019 a la fecha, Tamaulipas avanzó 14 posiciones en el ranking nacional, gracias a las políticas implementadas por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Una tarea que sólo pudo concretarse con la vitamina TTT, trabajo, trabajo y más trabajo, nos comentan.

• A terminar la tarea

Nos cuentan que quien ya formalizó su intención de reelegirse es la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán, quien busca completar la tarea iniciada y ya bastante encaminada en uno de los más importantes municipios mexiquenses. Durán Reveles se registró en el proceso interno de Morena y nos hacen ver que cuenta con un amplio respaldo ciudadano y buenas calificaciones en su gestión, como lo arroja una encuesta elaborada por Parametría. El estudio en domicilios revela que a la funcionaria la reconoce el 83 por ciento de la población, además de que registran su permanente coordinación con los gobiernos del Estado de México y el Federal. Entre los atributos que la ciudadanía asocia con la morenista destacan capacidad, firmeza de carácter, honestidad y experiencia. La ven más que encaminada hacia el segundo periodo al frente de Naucalpan.

• CDMX, cada vez más guinda

Bien sabido es que tras las elecciones de 2018, Morena se convirtió en la primera fuerza territorial de la capital; ahora, cuando aún faltan cinco meses para los comicios intermedios, nos dicen, las piezas ya se están reacomodando en favor del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero fue Julio César Moreno Rivera, alcalde de la Venustiano Carranza, quien el mes pasado hizo pública su incorporación oficial a la 4T, para sumar 13 de 16 demarcaciones bajo el color guinda. Al parecer, su ejemplo conmovió a su colega de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, el único representante de Movimiento Ciudadano, quien este fin de semana cambió la casaca naranja por la vino tinto, según él, para consolidar la transformación que ese partido está impulsando en la capital del país. De modo que ya son 14 de 16. ¿Servirán estos cambios de camiseta para afianzar la victoria total el próximo 6 de junio? Al tiempo.

• Las cifras de la Johns Hopkins

Así que las cifras nuevamente no favorecen a México ante la pandemia, ya que de acuerdo con un análisis de la Universidad Johns Hopkins, nuestro país ocupa el primer lugar en mortalidad por Covid-19 entre las naciones más afectadas por la pandemia. La última actualización indica que por cada 100 personas que contraen la enfermedad en el México fallecen 8.6, más del doble que los países que siguen en la lista. Hace unos días el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que en realidad está en el lugar número 20, según un conteo de la Organización Mundial de la Salud. Habrá que esperar qué explicación oficial se da porque ahora fue la prestigiada universidad que lleva el principal registro de la pandemia la que tuvo cifras distintas.

• Rivalidades revividas

La defensa de Mauricio Toledo pidió que Pablo Gómez no participe en la sesión de la Sección Instructora cuando revise su caso. Según cuentan, el diputado del PT percibe cierto ambiente de revancha debido a la historia de desencuentros entre ambos legisladores, que vendría desde la época en que ambos formaban parte del PRD. Adicionalmente, Pablo Gómez es vecino de Coyoacán, donde Toledo fue jefe delegacional. Las diferencias entre ambos, dice Toledo Gutiérrez, no permitirán que Pablo Gómez sea imparcial al decidir sobre el juicio de procedencia que, por cierto, todavía no tiene fecha concreta para llevarse a cabo, aunque en los corrillos se cuenta que de esta semana no pasa.