No ven a la GN en las carreteras

Y en el tema de los robos en carreteras del país los datos duros son literalmente duros, porque resulta que al cierre del primer semestre de este 2023, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) reportó que sus asociados registraron mil 729 robos de vehículos en las carreteras de todo el territorio nacional, una cantidad que representa 2.8 por ciento más de los registrados durante el mismo periodo de 2022, cuando hubo mil 682 incidentes. Aunque si la cifra se compara con el mismo lapso, pero del año 2018, cuando los robos sumaron mil 185, significa que el delito tuvo un incremento de 46 por ciento en los últimos cinco años. Ante ese panorama, en el que México busca despuntar en logística y comercio, nos hacen ver, la Guardia Nacional tiene un reto central, aplicarse más, para que nadie vaya a echar de menos a la defenestrada Federal de Caminos. Uf.

Morena sobre MC, nomás mirando

Es de llamar la atención, nos comentan, que Morena y sus aliados no han dicho ni pío sobre la convulsión interna que hay en Movimiento Ciudadano. Y que quienes están más nerviosos ante ese hecho son los integrantes del Frente Amplio por México, quienes no dejan de apretar para arrancarle al dirigente emecista Dante Delgado un pronunciamiento a favor de que sí irán juntos al 2024. Por lo pronto, el senador se ha aferrado a su negativa a ceder e insiste que los naranjas son capaces de desplegar una candidatura presidencial de peso por sí solos. Hay quienes creen que la Cuarta Transformación ya se resignó a que no tendrá a su favor una circunstancia de MC que le beneficie, pero otros piensan que puede todavía haber sorpresas en el tablero político del 2024. Por eso están calladitos y nomás mirando, nos dicen.

“No aplaste su legado”

Y sobre el tema de la semana fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien reviró a las críticas que le hizo el expresidente Vicente Fox por no avalar que el partido Movimiento Ciudadano se sume a una alianza opositora. El guanajuatense, cada vez más activo en las benditas redes ahora que se aproxima el relevo en la Presidencia, soltó el sábado hasta calificativos al mandatario estatal para señalarle que “ahora estás muy a gusto con López aunque está destruyendo al país”. Pero García Sepúlveda, quien ha acusado que un día sí y otro también recibe andanadas de PRI y PAN contra su administración, prefirió no bajar el nivel y su respuesta fue: “Presidente Fox: Aunque usted no se respete, yo lo respeto a usted por su legado: terminar con 70 años de PRI. Si usted quiere destruir ese legado, no cuente conmigo”.

El hilo hacia Romero

Dicen los que saben que cada vez que la Fiscalía capitalina le jala el hilo a la madeja de la investigación del llamado Cártel Inmobiliario se acerca más al coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero. Que forma parte de la indagatoria no es novedad, pues el vocero del órgano de justicia, Ulises Lara, lo hizo público el pasado 25 de abril. Pero el reciente aseguramiento de un predio a nombre de su hermana parece estrechar el cerco en torno a quien, según fuentes de su partido, ejerció un cacicazgo en la entonces delegación Benito Juárez, en donde, aseguran, “no se movía un dedo” sin su autorización en los años que abarca la investigación. Romero ha rechazado los señalamientos, pero las pesquisas siguen. Las instancias de impartición de justicia determinarán si es responsable o no. Nos recomiendan estar muy atentos al tema.

El ejemplo de Porfirio

Quizá en estos días desde la oposición quisieran encontrar la forma de hacer ver a las cúpulas de Movimiento Ciudadano la importancia de seguir el ejemplo de Porfirio Muñoz Ledo. Si algo caracterizó al experimentado político fue su visión para entender en qué momento era necesario hacer a un lado las posturas rígidas y los dogmas en aras de empujar la alternancia en el poder. Así lo hizo cuando dejó al PRI, cuando se alió con Fox, cuando se subió al carro de Morena y cuando se bajó de éste para convertirse en un crítico del obradorismo. Durante el homenaje que hoy le rendirá la Cámara de Diputados a Porfirio habrá muchas reflexiones, sin descartar que haya voces que llamen a seguir su ejemplo. Pendientes.

Xochimilco, a tiempos extra

Así que la procedencia de convocar a una consulta sobre revocación de mandato del alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, aún no es cosa juzgada, pues la negativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México fue impugnada por la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de la citada demarcación. De esta forma, será el Tribunal Electoral de la capital el que decida si se debe o no convocar a la consulta. Lo principal del asunto estriba en la recolección de firmas, proceso durante el cual, según el árbitro electoral, hubo irregularidades, como la presentación de apoyos de personas que ya fallecieron. Sin embargo, los promotores de la consulta argumentan que el IECM no les dio derecho de audiencia para demostrar que cada una de las firmas fue obtenida de personas identificadas y sobre todo, vivas. Acosta sigue en capilla.