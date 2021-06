A ver quién le dice sí al Acamoto

Y fue el gobierno de Guerrero, que encabeza Héctor Astudillo, el que metió el acelerador para advertir que la concentración de motociclistas denominada Acamoto, a cuya realización se está convocando en redes sociales, no tiene permiso de la autoridad estatal para llevarse a cabo. La única explicación de ello es que una concentración de ese tipo, que aparentemente pretende realizarse en Acapulco del 17 al 19 de junio, representa un riesgo mayor de contagio de Covid-19. La duda que ayer quedaba era si el gobierno municipal se animará a autorizar un acto en el que se concentran decenas de personas y convierten un tramo de la costera Miguel Alemán en pista de exhibiciones. Ahí la alcaldesa Adela Román, nos dicen, tendrá la última palabra y de su decisión tomarán nota las autoridades de salud local y también las federales.

• De Conago a Morenago

Como lo anticipamos ayer, los gobernadores emanados de Morena anunciaron que van por un replanteamiento de la Conago, organismo creado hace casi 20 años por gobernadores para fungir como una especie de contrapeso del Ejecutivo federal. Fue el dirigente nacional de los guindas, Mario Delgado, quien consideró que debe dejar de ser un “instrumento de politiquería” y convertirse en un modelo “de interlocución y cooperación” con el Presidente. Nos hacen ver que más que plantear una posibilidad, lo de ayer se vio como un reclamo de la silla del organismo, haciendo gala de la mayoría de mandatarios estatales con los que esa fuerza política contará —al sumar los 11 que se agregan a los seis ya en funciones. No se obvió, por cierto, darle un raspón a los integrantes de la Alianza Federalista, a cuyos integrantes Delgado calificó como pedinches y peleoneros. Uf.

• Loable decisión en la Corte

Digna de aplaudirse la decisión que tomó ayer la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza la ministra Yasmin Esquivel Mossa, de conceder un amparo a un militar retirado y a su hija con discapacidad, para que a esta última no se le niegue una beca especial que conceden las Fuerzas Armadas. Y es que, de acuerdo con los antecedentes del caso, la menor contaba con ese apoyo, pero luego de que su padre causara baja por una incapacidad no vinculada al servicio militar, se determinó que ya no la tendría más. La Segunda Sala determinó que esa decisión representa un efecto desmedido en relación con los derechos de la menor, en cuyo caso se determinó hacer prevalecer los derechos superiores de la infancia y de las personas con discapacidad, con lo cual nuevamente podrá participar en las convocatorias para recibir la beca. Una buena noticia.

• Un PES atrapado en sus redes

El que perdió el registro, al menos al concluir el conteo de votos de la pasada elección, fue el Partido Encuentro Solidario. Pero no fue lo único, pues también perdió el control de sus redes sociales. Y es que, todo parece indicar, que quien maneja las cuentas reclamó pagos vencidos y al no recibir una respuesta satisfactoria comenzó a tuitear mensajes contrarios a la ideología confesional de ese instituto político. “Tendremos más likes que votos, por un México para todas y todos”, fue uno de los mensajes acompañado de la bandera de la diversidad sexual. Lo más divertido fue el ingenio de los tuiteros que de inmediato propusieron cambiarle el nombre del PES por Partido Encuentro Sexual y lo convirtieron en tendencia dentro de la red social.

• Germán y Nancy, con el bloque

Sesenta días después de que el llamado bloque de contención anunció que iba a promover una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 13 transitorio de la Reforma al Poder Judicial que extiende por dos años el mandato del magistrado Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, finalmente se logró una mayoría 43 senadores para cumplir el requisito y así presentar la impugnación. ¿Y cómo se logró? Pues sumando los apoyos del morenista Germán Martínez y de la petista Nancy de la Sierra, quienes en otras discusiones han ido en sentido contrario a los planteamientos de la 4T. El caso es que con esto el espinoso asunto pasa a la cancha de los ministros.

• Interesante acuerdo Oaxaca-Santander

Nos cuentan que fue en Oaxaca donde el gobierno de la entidad, a cargo de Alejandro Murat, y el Banco Santander, que dirige Héctor Grisi Checa, anunciaron un programa de créditos hipotecarios único en su tipo. Y es que los destinatarios del mismo son los diez mil policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del estado. Se trata, nos comentan, de un programa con el cual los agentes podrán acceder a financiamiento de viviendas por montos que pueden ir de los 100 mil y hasta los cuatro millones de pesos y en condiciones preferenciales, pues a diferencia de los créditos comunes no pagarán avalúo, ni comisiones de apertura o mensuales, no tendrán pagos por seguros de daños y por seguro de desempleo, únicamente deberán cubrir los gastos notariales. Una innovadora forma de atender un reclamo añejo de los integrantes de la corporación, nos dicen.