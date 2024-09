Otra vez Bartlett

Y fue a Manuel Bartlett al que la desclasificación de un documento del gobierno de Estados Unidos ha vuelto a poner sobre la lupa en el caso del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrido en México en 1985. Se trata de un memorándum enviado en 1986 desde la embajada de Estados Unidos al director del FBI, en el cual se da cuenta de sospechas que había de que el entonces secretario de Gobernación —que en este sexenio despachó en la Comisión Federal de Electricidad— colaboraba con los narcotraficantes que secuestraron y asesinaron al agente de la DEA. La gestión para que se conociera el oficio la hicieron Juan Alberto Cedillo e Ieva Jusionyte quienes contaron con el apoyo del periodista Ioan Grillo. Este último, por cierto, recordó publicaciones de la revista Proceso en el mismo sentido, según las cuales si el funcionario acude a EU sería interrogado sobre el asunto. Uf.

Continuidad y estrategia

Llamó la atención, nos comentan, la participación en el debate de la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa de quien será secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la próxima administración, Omar García Harfuch. Quien fuera titular de la SSC en la CDMX fue convincente al abogar por una continuidad en políticas entre un sexenio y otro porque, dijo, “no hemos dejado madurar a las instituciones de seguridad”. El hecho de que la Guardia Nacional se desarrolle dentro de la Sedena implica que, sin importar el partido en el Gobierno, son instituciones transexenales que continuarán desarrollándose, consolidándose y fortaleciéndose, anotó en la tribuna del Senado. Ha explicado que la Secretaría de Seguridad trabajará con sus capacidades de investigación, con una policía federal ministerial 100 por ciento civil, con una subsecretaría de Inteligencia e Investigación y con un fortalecido Centro Nacional de Inteligencia. Todo ello en coordinación con Sedena, Semar y policías estatales. Vale la pena echarle un ojo a su intervención completa, nos hacen ver.

Resultados en seguridad

Y hablando de seguridad, fue Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quien ayer compareció ante el Congreso local para dar algunos indicadores que, quienes siguen de cerca el desempeño de instituciones policiales, dan cuenta de que en la capital los retos en materia de seguridad se están afrontando con constancia. Entre esos indicadores, nos dicen, están la reducción del 64 por ciento en delitos de alto impacto entre 2019 y 2024; la captura de 295 células criminales, la detención de 2 mil 743 presuntos delincuentes. Llama la atención que pese a los resultados, el funcionario, quien repetirá en el cargo en el gobierno de Clara Brugada, que inicia el próximo 5 de octubre, señalara que aún hay desafíos por afrontar. Está claro que existe una amplia coincidencia de que la SSC es una de las dependencias que en seis años logró una reconfiguración que la ha vuelto más eficiente y que muchos creían complicada, sino es que imposible. Ahí el dato.

A Palenque… hasta dentro de unos días

Una vez que entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador no se irá inmediatamente a su quinta en Palenque, Chiapas, ha informado ayer. Resulta que ya en calidad de expresidente se quedará varios días en la Ciudad de México para, dijo, “aclimatarse”. Ayer, en su conferencia matutina, confirmó que ya casi terminó la mudanza de Palacio Nacional hacia el domicilio que tiene al sur de la capital, por lo que el 30 de septiembre por la noche ya no pernoctará en la sede presidencial, como lo hizo en los últimos seis años. El mandatario prometió que en la última mañanera sólo dirigirá un mensaje breve, de 10 minutos, a los reporteros que habitualmente lo acompañan, y después comenzará el “fiestón”, con músicos veracruzanos, tamales y otros antojitos mexicanos, además de llevar a cabo la rifa de su reloj, con el cual “ya me había encariñado”, bromeó. Después de ello, invitará a los medios de comunicación a develar la pintura donde aparece en Palacio Nacional y de fondo el Zócalo capitalino donde, dijo, “dimos muchas batallas”.

Colaboración en Hidalgo

Algo a destacar es la actitud de 20 presidentes municipales y un diputado de la oposición, que ayer aceptaron el llamado al diálogo que hiciera en días pasados el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. Los alcaldes surgidos del PRI, PAN y MC formaron un bloque y firmaron un acuerdo por el que se comprometen a colaborar con las autoridades estatales en todas la materias que lo requieran, sin renunciar a sus respectivas militancias partidistas. El asunto es relevante porque, nos comentan, la mayoría de los municipios involucrados está en la sierra y en la huasteca, y por lo tanto, sus pobladores tienen necesidades de primer orden. Los ediles que decidieron firmar el acuerdo, nos dicen, mostraron una gran civilidad, mientras que algunos de sus correligionarios siguen enfrascados en grillas que no dejan nada bueno a nadie. Así las cosas.

Suman litigios contra la reforma

Nos comentan que la pila de acciones jurídicas en contra de la reforma constitucional que instauró la elección de jueces y magistrados sigue creciendo. Y es que resulta que ayer legisladores de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados anunciaron la presentación de amparos ante jueces de Distrito en contra de la enmienda, pues acusaron, como se había previsto prácticamente desde las horas en que se votaba, violaciones al proceso legislativo federal a las que sumarán otras reportadas en los Congresos estatales, entre las cuales señalaron agresiones en contra de integrantes del partido naranja. Y para la batalla jurídica, nos refieren, la bancada ya sumó, además, el desacato en el que cayó el Congreso, hoy dominado por la Cuarta Transformación, al no atender las órdenes judiciales que pedían frenar el proceso de la reforma en diversos momentos y etapas. Habrá que estar pendientes, porque del lado de la oposición no serán las últimas, nos avisan. Esa pila de expedientes seguirá creciendo.