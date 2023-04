Otra vez Patricia Armendáriz

Y nuevamente es la controvertida diputada por Morena, Patricia Armendáriz, la que se encuentra en medio del huracán, luego de que se difundiera un audio en el que se le escucha fuera de sí, ofendiendo a representantes de pueblos indígenas de Chiapas. “Síganle, síganle, ya no van a seguir mamando del gobierno. No les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chin…, se los quiero dejar claro”, les señala la legisladora al tiempo que se escucha que remarca sus dichos dando manotazos sobre una mesa. Cuando su interlocutor busca interpelarla, ésta lo manda callar. En sus redes sociales, nos comentan, ha comenzado a responderle a quienes le critican el exabrupto, y también a quienes ven en su accionar clasismo y racismo que dañan a la 4T. Entre los argumentos que ha dado están que se trata de una comunidad “corrompida”. Y ha agregado: “Una cosa es hablar desde un escritorio y otra ir a tierra a trabajar con los más marginados. Y con recursos propios. No se justifican los exabruptos, pero sí el enojo de verlos sin hacer nada cuando una está entregándoles todo”. Uf.

“Voy a sacar todavía más ventaja”

Y en la batalla incesante entre las “corcholatas” de Morena, quien dice que sacará ventaja en la encuesta para elegir candidato a la Presidencia es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque a su juicio no necesita repuntar. “¿Repuntar de qué? Les voy a sacar todavía más ventaja”, refirió ayer a preguntas de reporteros sobre el estado de preferencias en la contienda —aún no regulada— entre la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y él mismo como las “corcholatas” oficiales. Nos hacen ver que el buen humor del funcionario que respondió a las preguntas hasta en medio de carcajadas da cuenta de que no le han hecho mella algunos señalamientos de los que fue blanco por parte de gobernadores morenistas esta semana. Ahí el dato.

El posdebate

El debate electoral por el Estado de México siguió dando de qué hablar, tras las propuestas y declaraciones de las candidatas de Va por el Estado de México y Juntos Haremos Historia. Y es que en ambos bandos las asumieron como ganadoras. Nos dicen que aunque desde ahora y en los siguientes días se seguirá calentando el escenario político en la entidad mexiquense, se reconoce, por lo pronto, la mesura posterior al debate de las abanderadas. Y más claramente el de Delfina Gómez quien ayer en una autoevaluación refirió lo que podría mejorar: “A lo mejor precisar un poco más las propuestas, porque con el poco tiempo que tenemos hay que ser más precisos. La otra, considero que tenemos que aperturar un poco más la aclaración, porque de momento uno es un poco prudente, y esa prudencia le llaman de otra manera”.

¿Ruptura con la Corte?

Y si la relación de la Presidencia con la Corte ya era tensa, varios mensajes que salieron de Palacio esta semana darían cuenta de que la cuerda podría haberse ya roto, nos hacen ver. Y es que ayer el Presidente reveló que pidió a integrantes de su gabinete no atender la propuesta que se hizo desde la principal oficina del máximo tribunal, que encabeza la ministra Norma Piña, para que se acordaran los términos de la readscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al determinarse que su pase a la Secretaría de la Defensa fue inconstitucional. “Ni el teléfono le contesten”, fue la instrucción del mandatario, quien criticó que los integrantes de la Corte se “arrepintieran” de su resolución y en vez de ordenar la inmediata entrada en vigor, buscaran una negociación. En la semana el mandatario lanzó, varios días, duras críticas a los ocho ministros que votaron por la inconstitucionalidad y señaló como un error haber propuesto a dos de ellos. ¿Entonces?

Zacatecas descompuesto

La situación de descomposición en Zacatecas por temas de violencia está alcanzando a las más altas esferas de la política estatal, nos comentan. Prueba de ello es la decisión del Congreso local de desaforar al alcalde del municipio de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, a petición de la fiscalía estatal, que le imputa el delito de homicidio. La votación fue finalmente por unanimidad y ahora el edil desaforado deberá enfrentar una orden de aprehensión por homicidio y robo en perjuicio del abogado Raúl Calderón Samaniego. De acuerdo con las indagatorias del caso este último desapareció el 31 de enero y fue localizado sin vida días después con impactos de arma de fuego. El también bajista de la agrupación Los Románticos de Zacatecas volvía del municipio de Jerez cuando se perdió contacto con él. La fiscalía, por lo pronto, informó ayer que se abocará a la localización de Chávez Padilla.

INM, ¿y ahora qué?

Donde observadores de los temas de migración siguen viendo un panorama brumoso es en el Instituto Nacional de Migración, aún encabezado por Francisco Garduño. Porque luego de que el padre Alejandro Solalinde anunciara su desaparición, quedaron en el limbo fechas, objetivos y lineamientos para una eventual reconfiguración o creación de una institución distinta. Ayer fue el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien afirmó que se está llevando a cabo una “revisión total”, esto es, precisó, no sólo de protocolos de actuación sino integral. Lo que es un hecho es que la vertiente de hacer justicia en el caso del incendio en un centro de retención en Ciudad Juárez que costó la vida a 40 indocumentados seguirá ocupando la atención. Por lo pronto, hasta el próximo martes, fecha en la que se reagendó la comparecencia de Garduño ante el juez.