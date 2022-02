Garantiza respeto a la libertad de prensa: Ricardo Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal está a favor de terminar con la polarización de la sociedad, que se proteja a los periodistas y se respete su labor.

Señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador es congruente, pues considera que tiene derecho a defenderse, como ciudadano, de las críticas y los ataques que percibe de la prensa.

Monreal se pronuncia por la protección de las libertades de opinión y de expresión que son garantías individuales consignadas en la Constitución Política.

Y aclara que la mayoría de Morena decidieron respaldar al presidente, que es objeto de una brutal campaña mediática en su contra.

Sin embargo, no deja de ver que hay posturas y opiniones diferentes a la del presidente, lo que ha hecho que vivamos una etapa difícil. Y manifiesta su deseo para que logremos transitar a una mejor posición.

+++

En el marco en el marco de #LaCampañaQueFalta, una campaña política no electoral que busca fortalecer la exigencia colectiva de derechos en todo el país organizada por la organización Nosotros, Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del Consejo Asesor, enfatizó la importancia de poner al centro los derechos manifestando que “sin éstos no hay condiciones para un desarrollo social, económico, político y cultural que sea sano” además de que “cuando no hay un Estado de Derecho y se viola el derecho de una persona, se violan los de todos”.

Y destacó que la garantía de derechos es una de las tareas principales en la construcción política y democrática y que en nuestro país, incluso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no existen mecanismos en las leyes para hacerlos exigibles a cabalidad.

Respecto a la construcción comunitaria, expresó que, ante el panorama económico y político actual, es necesario “generar acuerdos para la construcción de un proyecto de nación concentrado en los grandes temas” como la reforma fiscal, de la cual parten los cambios para los distintos sectores como la salud, educación, desarrollo regional.

+++

El llamado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López para cerrar filas con la senadora Marybel Villegas y la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama permitió que su partido Morena recobrara la esperanza de lograr la gubernatura de Quintana Roo.

La legisladora se comprometió a ser la coordinadora de la campaña de Mara Lezama y también jugará como candidata a diputada local por Quintana Roo, lo cual le abre un futuro promisorio.

Dicen que fue un manotazo porque andaban muy alebrestados, tanto de un lado como del otro y el que manda en Palacio Nacional no estaba nada cómodo.

Fue una buena jugada que no cayó nada bien a los opositores que apostaban una ruptura de la legisladora con la presidenta municipal porque en ellas está el mayor porcentaje de triunfo y confrontarla para encabezar diferentes partidos políticos complicaría el escenario electoral.

La senadora Marybel Villegas estuvo a un paso de salir de Morena porque no se le daban las condiciones para ser escuchada y tomada en cuenta. Sus reclamos eran ignorados y por eso la sensación de irse a Movimiento Ciudadano y tal vez echarle montón con el entonces aspirante Roberto Palazuelos.

Ahora Mara Lezama podemos adelantar que con este amarre fraguado desde Gobernación lleva libre el camino a coronarse, anote que los números de aceptación en la marca AMLO le dan a su candidatura más del 60 por ciento, una cifra difícil de alcanzar para sus adversarios.

+++

La Reforma Judicial “consolida a la Corte como un agente de cambio social”, aseguró Alejandra Spitalier Peña, Secretaria General de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante la conferencia magistral “La Paridad de Género y la Reforma Judicial”, y resaltó que como parte de esta gran reforma se impulsan acciones para la consecución de la igualdad de género sustantiva.

En la conferencia magistral, Spitalier Peña señaló que la paridad de género es una estrategia política que propone una distribución equilibrada de las posiciones de poder para asegurar una representación proporcional de hombres y de mujeres.

+++

En Michoacán está ocurriendo un enfrentamiento familiar entre la CNTE y el Gobierno estatal. La disidencia magisterial, encabezada formalmente por Gamaliel Guzmán, pero realmente por el excandidato a gobernador Raúl Morón, que fue bajado de la contienda por el INE por no haber reportado correctamente sus gastos de campaña, no ha dejado respirar al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El actual gobernador fue el suplemente de Morón; algo debieron negociar para que el dirigente de la CNTE aceptara sin chistar la sustitución.