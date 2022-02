Inadmisible la injerencia extranjera

No debemos permitir ningún tipo de injerencia, México tiene que cuidar mucho de no intervenir en los demás países, pero también cuidarnos para que ellos no intervengan en nuestros asuntos internos.

Así lo precisa el senador zacatecano, Ricardo Monreal Ávila a sus alumnos del doctorado en Derecho, en relación con los comentarios vertidos por Ted Cruz, senador republicano de Estados Unidos.

El líder del grupo mayoritario de Morena afirmó, con razón, que el senador gringo agredió a la política interna y a la soberanía de México. Y esto no es cualquier cosa, pues los políticos norteamericanos son muy chillones cuando se les cuestiona desde el extranjero.

Mejor que se ocupe de los problemas serios de discriminación, xenofobia, y la persecución racial que van en aumento en Estados Unidos. Allá agreden constantemente a nuestros connacionales y a los grupos minoritarios y es un problema muy añejo

+++

En Michoacán, la violencia está desatada, más bien parece una guerra. Los grupos de la delincuencia organizada que luchan por la plaza usan todo tipo de armas para eliminar a los enemigos.

Por supuesto, a las bandas criminales poco o nada les interesa la seguridad de la población que es víctima de un sinnúmero de agresiones. Los cárteles de la droga desarrollan tácticas múltiples para atacar, como son las minas caseras y las cargas explosivas en drones que hacen estallar sobre sus enemigos.

Localidades enteras se encuentran bajo el dominio de los narcotraficantes, quienes también extienden su poder que afecta a la agricultura. Un campesino murió y su hijo resultó herido al pasar, con su camioneta, sobre una mina terrestre casera. La espiral de violencia continúa en varias zonas de México.

En Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y Sonora continúan con altos índices de inseguridad. En Caborca, Sonora, el miércoles en la madrugada, se registraron balaceras que dejaron 4 personas muertas y 9 desaparecidas.

Fueron seis horas de angustia que vivió la población. Las viviendas fueron vandalizadas. Alrededor de 19 camionetas, con hombres armados circulaban por las calles del municipio sembrando terror.

En Zacatecas, sigue la violencia. No falta quien diga que el estado se encuentra en una situación de ingobernabilidad.

Ese estado es una zona en la que pelean los cárteles de la droga que producen, transportan y exportan. Son constantes los tiroteos, asesinatos y ejecuciones.

Se dice que la lucha por el control territorial en la que participan el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

A Zacatecas llegó hace cinco meses el nuevo gobernador David Monreal y la situación de violencia no cambió. La entidad está envuelta en la violencia y los problemas sociales y laborales se agudizan y el mandatario estatal no encuentra la fórmula para ofrecer seguridad y paz a la población zacatecana.

+++

Siempre prudente, el sí austero en todo, especialmente en sus pronunciamientos, Cuauhtémoc Cárdenas se dijo sorprendido, como muchos, por el nivel de confrontación alcanzado entre Andrés Manuel López Obrador y la prensa.

«Hay muchas cuestiones que se podrían resolver abriendo la posibilidad de un diálogo… pero ha faltado esa voluntad», indicó para dejar claro que el principal responsable de esa confrontación es el Presidente.

Monreal pide serenidad, conciliación y unidad. Lúcido, político de tiempo completo, Ricardo Monreal, llamó a lo mismo que Cárdenas: Al diálogo, la serenidad, la conciliación y la unidad como vía para superar cualquier desencuentro.

Y como el mayor y más emblemático líder de la izquierda, como el michoacano, pidió evitar una división mayor como el primer objetivo para lograr que México pueda transitar a mejores niveles de desarrollo político y social.

El llamado lo hizo el zacatecano al inaugurar la Quinta Edición del Taller para las Juventudes «10 por México», y ante la participación de 150 jóvenes, hombres y mujeres, que se capacitarán en política legislativa y parlamentaria.

+++

El próximo martes, se llevará a cabo en España el Primer Congreso Mundial de negocios a través del Metaverso. Será un acontecimiento mundial en el que se espera una muy nutrida participación de hombres de negocios, emprendedores, innovadores, creativos que utilizarán esta novedosa tecnología a base de la realidad virtual que abre nuevas posibilidades de interacción, borra las barreras geográficas y permite teletransportarse libremente para participar en grupo y unirse a eventos. Entre los exponentes figura el único mexicano y latinoamericano, el investigador y profesor universitario, Oswaldo Reyes Corona, también conocido como el rey de las criptomonedas en nuestro país, por sus conocimientos y experiencia en el mundo de las bitcoin. Por primera vez, los asistentes podrán hacer uso en sus exposiciones de videos en 360 grados y modelado 3d y hacer grandes negocios utilizando sus monederos digitales.