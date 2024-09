A unas cuantas horas de que termine la administración de la Cuarta T

A 72 horas de dejar Palacio Nacional, quedo pendiente la solución del terrible atentado de los muchachos asesinados hace diaz años en Ayotzinapa, prometió la autoridad resolver y encontrar vivos a muertos a los estudiantes, pero no lograron nada.

Ahora dice el presidente que no se va a su rancho a Chiapas, sino que se queda en la Ciudad de México unos días dizque para aclimatarse antes de partir a su finca en Palenque, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha podido, ni podrá, quitarse la más que marca, mancha que le deja no haber podido o igual no haber querido resolver el tema de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Como es bien sabido, el tabasqueño tomó este expediente como bandera política para su campaña en el 2018. Diríase que casi, casi dijo como el expresidente Vicente Fox en alusión al conflicto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, (EZLN), que resolvería la situación en 15 minutos. El plazo que puso el aún inquilino de Palacio Nacional fue un poco más largo, pero no le bastaron los años que duró su errática gestión y todo, por su necedad de defender a toda costa a elementos del Ejército Mexicano; eso lo antepuso en todo momento y formó parte de su plan de gobierno que consistió en otorgarle todo el poder a un sector que se mantuvo leal porque el tabasqueño liberó a alrededor de 65 elementos del Ejército y con eso de que “amor con amor se paga”.

Este tipo de actitudes las han cuestionado duramente los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa en un ejercicio que no tuvo respuesta por parte de López Obrador.

+++

Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, en voz de Hugo Gutiérrez Arroyo y Mario Zamora Gastélum, aseguraron que los números no mienten y detrás de cada cifra hay una realidad que el gobierno de Morena intenta ocultar, por ello subrayaron, el manejo de la economía ha sido irresponsable y desastroso.

En la discusión de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, en Política Económica, el diputado Hugo Gutiérrez expuso que el crecimiento económico promedio ha sido solo de uno por ciento anual, cuando se prometió un 4 por ciento; mientras el déficit fiscal aumentó y llegará al 6 por ciento, el más alto en 30 años, y en deuda pública se ha superado el billón de pesos.

Estimó que el nivel de endeudamiento al que irresponsablemente ha llevado este gobierno alcanzaría para construir 13 trenes Maya o 20 refinerías de Dos Bocas, con todo y sobre costos. En transparencia, mencionó, estuvo ausente la rendición de cuentas en proyectos y el uso de nuevos fideicomisos opacos fue una constante.

En el caso de Pemex, señaló el legislador, es visible su inoperancia porque a pesar de las grandes cantidades de recursos, la situación financiera de la empresa no ha mejorado. Además, anotó, en el gasto federalizado, se han reducido las transferencias a los estados, afectando su capacidad de atender necesidades locales y de su crecimiento económico.

+++

Los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN en el Congreso de la Unión no asistirán a la sesión, convocada para el domingo 29, porque no convalidarán con su asistencia las reformas constitucionales que adscriben la Guardia Nacional al mando de las Fuerzas Armadas.

Durante el proceso de discusión y aprobación de la reforma, Acción Nacional dejó en claro que mantener a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública significa continuar con una estrategia que ya ha fracasado.

Manifestaron que no existe urgencia en su aprobación, toda vez que en el año 2022 se aprobó una reforma constitucional que amplía el plazo hasta el 2028 para que el Ejecutivo pueda disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, a través de la Guardia Nacional; además de que por la importancia del tema se requiere una amplia consulta y deliberación en las entidades federativas.

las coordinadoras parlamentarias en el Senado, Guadalupe Murguía Gutiérrez y de la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, reiteraron el llamado de Acción Nacional a construir una verdadera solución integral que sí resuelva el grave problema de inseguridad.

+++

Quien rindió protesta el jueves pasado, como la primera gobernadora de Guanajuato, fue la panista Libia García Muñoz Ledo, quien se comprometió a recuperar la paz para un convulsionado estado del que dice el presidente que hay más asesinados que en Sinaloa.

García Muñoz Ledo se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social y Humano durante la gestión de Diego Sinhué Rodríguez, y en la gestión que arranca, la mandataria estatal aseguró que la Sheinbaum Pardo volteará a ver a la entidad para apoyarla con recursos. Quién sabe porque si el jefe de la futura presidenta dispone otra cosa…

Hubo presencias políticas diversas como por ejemplo los gobernadores de Aguascalientes, Michoacán, Nuevo León y Durango, la panista Tere Jiménez, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, el emecista Samuel García y el priista Esteban Villegas, respectivamente.

Con más pena que gloria estuvo presente el expresidente Vicente Fox acompañado de su esposa, Martha Sahagún que siempre mostró un aire de nostalgia. ¡Qué tiempos aquellos de la pareja presidencial!