Morena no tendrá grupos legislativos alternos

Hay un solo grupo en Morena, no hay un grupo alterno, Morena cuenta con 61 senadores. No hay ningún grupo distinto y tampoco hay la intención de formar un grupo alterno.

No es momento de divisiones internas, sino de unidad, y señaló que en este momento el grupo parlamentario, su grupo, debe tener buena relación con todos los otros grupos parlamentarios para sacar adelante los proyectos del presidente.

A Monreal nadie puede acusarlo de tonto, sabe y conoce muy bien todos los rumores sobre el plan B y sobre su pretendida salida de la coordinación del grupo parlamentario de Morena, pero tiene un as en la manga, su gran eficiencia, los resultados que ha dado al presidente de la república en relación con todas las reformas propuestas.

Recordemos que aún faltan tres reformas constitucionales, las que son del interés del presidente, que revisaran una vez que se aprueben en la cámara de diputados que es la de origen.

Sobre el conflicto sobre la realización de la consulta de Revocación de confianza Monreal tiene confianza de que al final habrá un acuerdo entre la secretaria de Hacienda y el INE para llevarla al cabo y recordó que es un mandato constitucional y legal, por lo que consideró que no hay ningún riesgo.

Las instituciones creadas por el Poder Legislativo lograrán alcanzar la paz y la seguridad que el país requiere, recordó que las políticas del pasado, en esta materia, son equivocadas y que la Guardia Nacional va a responder.

+++

El gobierno mexicano presentó, en agosto pasado, una demanda en contra de productores y distribuidores de armas, a los que acusa de comercio negligente e ilícito del armamento que es traficado a México y llega a grupos criminales.

Por esa razón, las autoridades mexicanas recibieron un reconocimiento por la Arms Control Association. Por supuesto, ese elogio causó alegría y regocijo entre los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Se trata, pues, de un punto a favor de México que está urgido de controlar la espiral de violencia producida por la delincuencia organizada que siempre tuvo los medios para conseguir las armas legal o ilegalmente.

El propio canciller declaró que no se puede reducir la violencia en México si no se frena el ingreso de armas que llegan al territorio nacional y que son utilizadas por el crimen organizado.

Ante la incontenible ola de crímenes, los planteamientos formulados por México contra los fabricantes de armas no dejan de ser algo parecido al tratamiento de un cáncer a base de mejorales.

La lucha contra la violencia debe ser integral. Por ejemplo, implementar campañas intensas en todo el país para desarmar a los grupos criminales. Los delincuentes llevan años armándose.

Con ese armamento se cometen miles de homicidios dolosos en México. No se ve cercano el día en que las organizaciones del crimen organizado decidan entregar sus pistolas, rifles, granadas, etc.

Claro que es positivo que se frene el ingreso legal o ilegal de armas, pero también se debe pensar en una estrategia integral para reducir la violencia, que no se ve por ningún lado.

Las cifras de asesinatos crecen sin control alguno ante la complacencia de las organizaciones criminales. A la fecha de la política de abrazos no balazos no ha dado resultados positivos.

+++

El coordinador de senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, considera que el nombramiento del ex funcionario federal Pedro Salmerón como embajador en Panamá es un manto de impunidad que brinda el presidente López Obrador ante las acusaciones que pesan en su contra por acoso sexual.

“No se vale que, porque el presidente quiera premiar a algún cuate, como se dice que lo es, a algún amigo de hace años, de décadas, pues simplemente se pase por arriba de cualquier situación que pudiera involucrar a esta persona en delitos”, sostuvo en conferencia de prensa.

Recordó que ha sido señalado no sólo por la oposición sino por políticos de Morena también y aseguró que amerita una investigación seria y profunda para deslindar responsabilidades.

“Yo creo que tiene que detenerse este nombramiento. Lamentablemente estamos ante una imposibilidad de hacerlo desde la oposición, porque esto pasa con mayoría simple. Ojalá los de Morena, precisamente teniendo en cuanta que incluso gente de ellos ha denunciado la actitud de este señor, pueda detener este nombramiento, pueda protestar contra este atropello, contra esta simulación que se da de proponer a gente que debiera de tener las credenciales suficientes en su vida para poder llevar a cabo estas encomiendas y que no se permita el que lleguen personas tan cuestionadas, como lo está Pedro Salmerón”, insistió.

Con relación a las propuestas que serán presentadas a consideración del Senado de la República para designar nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, como el de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul en Barcelona, España, el líder de la bancada panista señaló que la intención del gobierno es hacer acuerdos con quienes eran sus adversarios para tratar de hacer una escisión en la alianza opositora.

En ese sentido, hizo un llamado a no utilizar el cuerpo diplomático para premiar o llegar a acuerdos que busquen vulnerar a la oposición y a que “simplemente se dé el curso y el nombramiento a personas que realmente lo ameriten, que por supuesto en México las hay”.

+++

Pese a lo que pregona el gobierno, la inseguridad y actos de violencia en Tabasco van al alza; esta semana el estado fue nota a nivel nacional por el asesinato de seis personas en un bar clandestino, señaló el senador del Grupo perredista, Juan Manuel Fócil Pérez.

“Fuimos nota nacional porque en un bar clandestino del municipio de Comalcalco, Tabasco fueron asesinados a balazos seis personas y como siempre, dicen que son ajustes de cuentas, y ya con eso no hay nada qué hacer, ya el asesino no existe, el muerto ya se murió, entonces ya no se investiga nada, pero la maldad sigue presente en nuestro estado”, lamentó.

Juan Manuel Fócil Pérez indicó que no solo este tipo de hechos violentos se han ido incrementando, sino también el robo de vehículos, aunque las autoridades no lo mencionen, lo que significa que la policía está siendo incapaz o no realizan su labor de manera correcta.

+++

Quienes viven desde años en la zona del Istmo de Tehuantepec, especialmente en Juchitán, saben las mañas y artimañas de Leopoldo de Gyves de la Cruz.

Tienen conocimiento que ha vivido a la sombra del nombre de su padre, el militar Leopoldo de Gyves Pineda, quien siendo candidato a la presidencia municipal juchiteca falleció y, el junior, de Gyves de la Cruz, asumió su lugar y, en consecuencia, obtuvo el triunfo, así llegó a la “política”.

Todavía flota en el aire la pregunta de quién o quiénes recomendaron a de Gyves Pineda para asumir el cargo de embajador, pues todos saben en el Istmo la carrera de la “política” del ahora designado diplomático… Todo están convencidos que el Presidente López Obrador escuchó medias verdades o mentiras completas…