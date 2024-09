Panistas y dirigentes de MC en caída Libre

El Partido de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano de Marko Cortés y Clemente Castañeda ceyeron en un desprestigio total por los dos votos que salieron de ahí para favorecer a Morena y aprobar la reforma al Poder Judicial.

Esa reforma que ya el Presidente López Obrador dio cabal cumplimiento para entrar en funciones, luego de recibir el ok de los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña y de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez para su promulgación.

Bueno, quedaron en total ridículo con sus juramentos hechos públicamente, los panistas con su coordinadora al frente, Guadalupe Murguía y los 22 integrantes de su bancada que votarían en contra.

Miguel Angel Yunes Márquez era la carta de Judas marcada escondida para el día de la votación, sin contemplaciones ni pena ni gloria, salir como aliado de los morenos y dar su voto a esa reforma. Sorprendió a propios y extraños.

Mientras que en Movimiento Ciudadano uno de sus cinco senadores, Daniel Barreda desapareció el día de la votación, el líder de la bancada, Clemente Castañeda juraba en el recinto que la gobernadora Layda Sansores lo tenía secuestrado e incomunicado en la Fiscalía de ese estado junto con su padre. Que no podían tener contacto vía telefónica.

Tal vez desconocían el fondo las senadoras Alejandra Barrales, Amalia García y Luis Donaldo Colosio de MC que defendían, igual que la panista Lilly Téllez liberara la gobernadora Layda Sansores a su compañero.

Misteriosamente, el senador una hora antes de la votación, salió a las calles de Campeche para hablar con los periodistas. Que nunca estuvo detenido y que solo acompañaba a su padre que estaba en calidad de detenido, que por eso viajó a temprana hora de la CDMX a Campeche para estar presente en el interrogatorio.

Gerardo Fernández Noroña responde a Ernesto Zedillo. El presidente del Senado descalificó las declaraciones del expresidente Zedillo sobre la reforma al Poder Judicial, por haber creado el FOBAPROA, por la matanza de campesinos en Acteal y Aguas Blancas y por no haberlo recibido para que le expusiera su postura, por lo que se tiró al piso para que no pasara su camioneta. En un mensaje en sus redes sociales Fernández Noroña declaró que Ernesto Zedillo no tiene autoridad moral para criticar a la reforma al Poder Judicial. El legislador recordó que Ernesto Zedillo quitó a 26 ministros de la Suprema Corte y los redujo a once sin foros o parlamento abierto, por lo que consideró que él no puede hablar de destrucción de la democracia. Reiteró que no hay poder sobre la tierra que detenga la reforma al Poder Judicial o su instrumentación.

Restan a la presidencia de López Obrador sólo 18 días para concluir y, contra lo que ocurría anteriormente, en que, en los últimos meses del sexenio, la actividad gubernamental disminuía considerablemente por los procesos de transición de las carteras de gobierno y la atención se concentraba, al ciento por ciento, en la figura del mandatario entrante, en esta ocasión, el cambio de estafeta presidencial, ciertamente camina de manera diferente.

En primer lugar, el todavía inquilino de Palacio Nacional continúa controlando el escenario político y sigue dando la nota del día, sus mañaneras no pierden efectividad. Renuente a ceder el poder, toma decisiones y ordena acciones que tendrán efecto y consecuencias en la nueva administración. Algunas de estas, muy riesgosas para el gobierno entrante, como la mal llamada reforma al Poder Judicial.

Además, en su estilo, y cuando apenas le quedan menos de tres semanas de su mandato, López Obrador no ha dejado que su sucesora tenga su propio espacio político. Hasta el momento, no se conoce bien cuál pueda ser su programa de gobierno, pues, prácticamente, la Presidenta Electa se ha limitado a avalar y respaldar todo lo que plantea su mentor.

Esto no quiere decir que ella no esté convencida de lo del segundo piso de la 4T, pero, seguramente, tendrá sus ideas y estilo propio y, esto es, lo que no ha dado a conocer, suponemos por prudencia.

Nos comentan que la Secretaría de Comunicaciones suspendió el proyecto de reforma que regularía las operaciones de aplicación de Movilidad como Uber y Didi en aeropuertos, tras presiones de los taxistas, los mismo que deben más de 300 millones de pesos, por la renta del Aeropuerto de la Ciudad de México. Esos trabajadores de taxis que cobran caro y malo quiren todo el pastel para ellos.

Segalmex, en donde se dio el mayor fraude del sexenio que termina en 12 días, se fusionará con Diconsa, para integrar todas las tiendas, las cuales seran rebautizadas como tiendas del Bienestar.

Martí Batres rindio el sexto y último informa de gobierno como jefe de la administración capitalina, dio a conocer la rehabilitación de Glorietas como de la de Insurgentes y Plaza Giordano y también presumio la Plaza Izazaga, la cual durante mas de tres años se la paso violando la ley, normas de desarrollo urbano, protección civil y de Establecimientos comerciales. Dijo que pusieron en orden ese gran centro comercial.

Los gobernadores emnados de Acción Nacional de Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro Guanajuato y Yucatán plantearon enfrentar la grave crisis por la que atraviesa su partido, crisis que es profunda y que se debe al líder Marko Cortés. Esta crisis es profunda, por lo que llaman a recuperar la vigencia plena de principios fundacionales del partido;vida, libertad, democracia, justicia social, entre otros. La carta la firman Carlos Medina, Marco Adame, Fernando Canales, Juan Carlos Romero, Patricio Patrón, Marcelo de los Santos, entre otros.