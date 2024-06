Políticos nerviosos por el anuncio del Gabinete

Existe mucho alboroto por la reforma al Poder Judicial, porque en el fondo desde el gobierno se sabe que en la actual legislatura no podrá el gobierno aprobarla, porque en el Senado no le alcanzan los números, pues no tiene mayoría calificada.

El campechano Alejandro Moreno y el panista Marko Cortés no le darán ningún voto, y se menciona a dos políticos de la oposición que tampoco están dispuestos a entregarse voluntariamente.

En la nueva legislatura que entrará en funciones el uno de septiembre, permitirá al presidente poder hacer y deshacer lo que le plazca pues basta recordar que, en la cámara de diputados, alcanza, la mayoría calificada de 334 legisladores.

+++

Después del desaguisado que dejaron el líder del blanquiazul Marko Corte y la candidata perdedora del Frente, Xóchilt Gálvez, llegaron a un acuerdo para reunirse mañana jueves y así poder curar las heridas, que padece esta última por que fue regañada por el panista, ya que reconoció la victoria de la candidata presidencial de Morena.

Hace unos días Gálvez dio a conocer el regaño que le proporcionó Marko por felicitar a Claudia Sheinbaum el día de la elección, en donde dicen que le levantó el tono de voz.

+++

El peso mexicano tomó un respiro y arrojo ganancias, al igual que la mayoría de las divisas emergentes, las cuales se vieron beneficiadas por un debilitamiento del dólar estadounidense.

Dice el Banco de México que el tipo de cambio se colocó en los 18.41 pesos por dólar. Con esto en el equipo de la presidenta electa, descansa ante las fuertes presiones que sufrió la moneda mexicana.

+++

Pero a toro pasado, el diputado priista Rubén Moreira y el economista Mario Di Constanzo coinciden en señalar que el gobierno federal tiene serios problemas económicos que se han agravado por insistir en la aplicar la Reforma al Poder Judicial, lo cual ocasionó que el peso se devaluara más de dos pesos, pero estos no reconocen que la moneda empezó a ganar terreno.

+++

Y la virtual Presidenta Electa Claudia Sheinbaum llama a los legisladores electos de su partido, a los verdes y al PT a cumplir con el pueblo y no dar marcha atrás en lo logrado en estos seis años de la cuarta T.

Claudia Sheinbaum ante senadores y diputados que, conformaran la 66 legislatura anunció la prioridad, se trata de la reforma a rango constitucional el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

+++

Existe expectación en el mundillo político por los nombramientos que haga la Presidenta electa en su gabinete, pues se menciona a gente como Omar

García Harfusch, Alfonso Ramírez Cuellar, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Muchos piensa que su paso por el legislativo es de trámite, pues serán nombrados en otras posiciones políticas.

Pero se especula sobre quien va a coordinar los trabajos diputadiles y quien lo hará en el Senado y quienes pedirán licencia para incorporarse al gabinete.

+++

Nos dicen que Jesús Zambrano, presidente del PRD en liquidación aún no ha perdido el registro y que está al borde de recuperarlo, aunque sabe que no alcanzaron el 3 por ciento de los votos, no hizo el trabajo al igual que el grupo de los Chuchos, pero eso si culpa al gobierno de la intervención estatal. López Obrador reconoció hace dos días la importancia que tuvo ese partido, pero también dijo que se fue apartando del pueblo.

Zambrano interpuso recursos legales, pero nadie cree que se de marcha atrás y se rescate al perrdismo. No le queda sino admitir que la debacle comenzó cuando el tabasqueño dejo las filas del partido amarillo y dio paso a la creación de Morena.