Semana crucial para definir sobre estatutos del Tricolor

La reforma que presentó el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno que abre la puerta a la reelección, fue cuidada y apegada a los lineamientos, bajo una supervisión, sin duda de la propia autoridad electoral del INE.

Había que reformar los estatutos del partido, que eran más que necesarios para su actualización, levantarían ámpula, sobre todo en los ilustres priistas o ex priistas que se encontraban totalmente desaparecidos o escondidos durante todo el sexenio y que reclamaban diputaciones o senadurías para ellos o para algunos de sus protegidos y cuando no se los dan, gritan y lloran lo que no hicieron durante varios años. .

En el Tribunal Electoral se desprendió, en un adelanto del proyecto de las impugnaciones contra esa reforma de voces de inconformes, que serán desechadas, es decir no serán procedentes.

De entrada, nos dan datos que llevaron ese proceso de reforma, primero que se realizaron 551 asambleas regionales y 1771 municipales, participaron 2 mil 790 delegados en la asamblea y se votó abiertamente.

Es decir, el INE constató su legitimidad, ahora que las voces de los inconformes quieren echar atrás, es por la simple razón, dijo el propio Moreno, porque los están utilizando desde el Palacio nacional para afectar el partido y su liderazgo.

A varios de estos exdirigentes les grito que son unos cínicos y desvergonzados, que se escondieron todo el sexenio y hoy asoman para querer apoderarse del partido que nunca defendieron de las acusaciones que diario les hace el Presidente.

Nadie, absolutamente nadie, salió a defender al partido, al contrario, hoy por arte de magia se aparecen los desaparecidos y exigen la salida de la dirigencia, cuando deberían estar en contra de lo que opero del oficialismo, no del partido que tanto les dio.

El campechano exhibió en días pasados a esas voces que gritan y quieren su renuncia, de entrada, a la ex gobernadora de Yucatán y ex líder del partido, Dulce María Sauri, la misma que cayó ante las acusaciones en 2000 del Presidente ganador, Vicente Fox de desnudar que de Pemex se desviaron mil millones para la campaña de candidato priista, Francisco Labastida.

Hoy para esas voces escondidas o después de un sexenio resucitadas, el PRI se ha vuelto atractivo y no lo ven con malos ojos como en el 2018 cuando AMLO les arrebato la Presidencia de México, les ganó el Congreso de la Unión y mandó al partido a la tercera fuerza política con una imagen de corruptos y ladrones.

Nadie, de esos que firmaron el desplegado, ex presidentes del partido y ex gobernadores priistas, dieron la cara, todos tapiñados o escondidos en sus burbujas, ausentes, retirados y de repente salen a golpetear al partido y su dirigencia.

Una buena noticia para los diputados entrantes es la que les dió ayer el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en San Lázaro, Marcos Rosendo, que les dejarán una buena caja de dineros para que no tengan problemas económicos y puedan legislar con toda tranquilidad.

+++

Casi sobre el límite, en sesión privada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombró a su sexto integrante, con lo que se completa el quórum para participar en el proceso de calificación y validez de la elección presidencial. Fue llamada la magistrada Claudia Valle

+++

El jueves pasado, la Virtual Presidenta Electa Claudia Sheumbaun designó a quienes serán los tiulares en Trabajo, Turismo Y Cultura, de quienes dicen gozan de toda su confianza y auguran que van a durar varios años en los cargos. Los nombramientos correponde a gente muy joven, lo cual indicaque hay un cambio generacional importante en el país.

Dos días antes le mencionarona otros tres funcionarios que no son mimbros del gabinete, pero que ocupan posiciones importantes. Hasta la fecha, la Predidenta no ha respondido a las recomendaciones que le hicieron desde Palacio Nacional.

Claudia Curiel de Icaza fue su secretaria de Cultura en el Gobierno de la Ciudad de México, pero ahora lo hará a novel fedetral, en donde se espera de mejores resultados que el actual, que termino su encomienda el último día de septiembrte.

+++

Sorprendio que el panista Juan Carlos Romero Hicks, exrector de la Universidad de Guanajuato se haya propuesto para colaborar con el nuevo titular de la SEP, el Morenista Mario Delgado y argumenta el primero que al “país le urge mejorar la educación y habla de la necesidad de revisar a fondo el Modelo Educativo, ya que no se avanzo en el Modelo”. Hasta donde se sabe las aurordades actuales no aplicaron la prueba Pizza y tuvieron miedo de los malos resultados que obtendrían los educados de primaria.

+++

Mal se vio la presidenta municipal de la ciudad de Tijuana, Montserrat Caballero,al no permitir que subiera al elevdor la regidora de su cabildo Claudia Casas Valdez, aunque ambas funcionarias son militantes de Morena. La alcaldesa dice que solo ella puede utilizar el elevador.