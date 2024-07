El Tema del momento, es la discusión sobre dirigencia de Morena

El reconocimiento de Mario Delgado como didigente de Morena y la nueva designación para sucederlo, sin duda provocará una descalabrada al interior del Movimiento.

La diferencias al interior entre grupos de Morena se registró en las pasadas elecciones, el grupo de Martí Batres le cerró la puerta a Omar García Harfuch, delfín de Claudia Sheinbaum, aunque después no pudo frenar el crecimiento político del que será secretario de Seguridad Nacional.

Fue el primer pleito abierto en este sexenio, después del que protagonizaron, y sigue caliente, entre varias aspirantes en lo que fue la pela en el 2018 en la sucesión al gobierno capitalino que se impuso la actual Virtual Presidenta Electa.

El pleito abierto entre el grupo de Batres y el grupo de Sheinbaum, llevó al límite que obligó al Presidente dar un manotazo para que se calmaran las aguas, pues ese tipo de pleitos internos al único que favorece es a los opositores.

En Morena los grupos se comenzaron a calentar desde que Mario Delgado realizó las designaciones de candidaturas a los cargos populares mediante los resultados de las famosas encuestas que, la mayoría de perdedores acusaron que fueron a modo y nunca existieron.

Si bien los resultados, al final del día respaldaron a Delgado por los triunfos, no trascendió a mayor gravedad, pero sí, dejó muchos heridos.

Al interior del partido se guarda cierto orden porque todavía está al mando López Obrador, pero los indicios que brotaron para las recientes candidatura en las elecciones del 2 de junio pasado, prendieron focos rojos de regresar a los tiempos del PRD.

Es decir, la lucha encarnizada por el poder de los diferentes grupos que se llamaban tribus, una vez que se concluya su mandamás el 30 de septiembre, sin duda arrancará la desgreñada que llevará a una batalla campal para disputarse la dirigencia nacional.

Dicen que se van a dar hasta con la cubeta, pues hay grupos que no están de acuerdo que se designe por dedazo a la ex Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, porque consideran que no tiene los méritos y pertenece al grupo de los potentados que creen merecer todo.

+++

Alejandro Moreno, Presidente del PRI, expresó su reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de millones de profesores en el país, que lo dieron todo por sus alumnos durante el ciclo escolar que hoy concluye a nivel nacional.

El dirigente aseguró que en el PRI “estamos comprometidos a continuar impulsando políticas públicas que garanticen una formación competitiva a nivel internacional, para que todas y todos los niños, jóvenes y maestros cuenten con los recursos necesarios para asistir, impartir y concluir sus estudios”.

En ese sentido, en un mensaje que publicó en sus redes sociales, el didigente del tricolor Alejandro Moreno felicitó a los más de 34 millones de estudiantes que concluyeron el ciclo escolar de educación básica 2023-2024.

Dijo que su preparación es indispensable para la construcción de un México innovador y de vanguardia.

+++

La discusión sobre la sobre representación y el beneficio para los partidos que son cobijados por Morena, está fuerte, pues para el oficialismo los resultados que leyó la secretaria de Gobernación son ilegales, pero en la parte de Morena lo quieren imponer aún por encima de la ley.

“En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios – mayoría relativa y representación proporcional—que tengan un porcentaje del total de la Cámara de Diputados que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación emitida, que en este caso fue del 54 por ciento, pero el agandalle oficial quiere el 74 por ciento, lo cual es inaudito.

Esta discusión se da por la coalición que se dio del Verde y del Trabajo con Morena, que postularon a un solo candidato.

Dicen los especialistas que no se puede interpretar al artículo 54 y que sea literal, pues ya existen antecedentes y que sea de la suma de cada partido. De lo contrario implicaría asignar un porcentaje de la votación recibido, con lo cual llegaría a tener esa coalición el 74 por ciento. Hasta ahí está la discusión que se da, pero que resolverá el Tribunal Electoral en los primeros días de agosto.

+++

La senadora Lilia Rivera, aseguró que, durante los 200 años de su instalación, esta Cámara del Congreso de la Unión “es una pieza fundamental en el engranaje de nuestra democracia”.

En la inauguración del foro internacional “Diseño Institucional, atribuciones y retos de las Cámaras Altas”, dijo que, las sociedades modernas demandan de instituciones que les representen de mejor manera y se adapten con rapidez a las transformaciones políticas y sociales.

La senadora destacó que, la historia del Senado mexicano es una rica crónica de evolución y adaptación, porque refleja los cambios y desafíos de nuestra sociedad, desde su fundación, en 1824.

Muestra de ello, dijo, es que, a principios de la década de los setenta, alrededor de 45 países tenían una Legislatura bicameral y hoy ese número aumentó a 79.

+++

Nos comentan que el nombramiento de Altagracia Gómez como coordinadora del Consejo Asesor empresarial mandó señales positivas al gremio que encabeza Francisco Cervantes, pues habrá una buena comunicación con este sector para llevar a cabo empresas por todo el país.