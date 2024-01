Avanza IMSS en vacunación contra la influenza con más de 9.5 millones de dosis aplicadas

Como parte de la campaña sectorial de vacunación contra la influenza estacional durante la temporada invernal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta un avance del 79.2 por ciento respecto de la meta de 12 millones de vacunas; del 16 de octubre a la segunda semana de enero, se han aplicado más de 9.5 millones de dosis.

El doctor Juan Carlos Martínez Vivar, coordinador de Programas Médicos del Área de Enfermedades Prevenibles por Vacunación destacó que el Seguro Social cumplió con una meta intermedia comprometida con el Sistema Nacional de Salud al aplicar más del 70 por ciento de las dosis al cierre del año 2023, y que se alcanzará la aplicación del 100% de vacunas antes del 31 de marzo.

Detalló que la campaña va dirigida a niñas y niños de seis meses hasta los cinco años, quienes deben recibir dos dosis de vacuna como esquema inicial y, en la siguiente temporada, únicamente recibir refuerzo anual.

Indicó que las personas de 60 años y más requieren un refuerzo en cada temporada invernales, debido a que tienen mayor probabilidad de enfermar de manera grave por padecimientos respiratorios en los meses de diciembre a marzo, período de mayor incidencia de infecciones por esta causa.

Dijo que la vacunación se extiende para personas que por alguna condición laboral o de salud se encuentran con mayor riesgo de enfermedad: personal de salud, mujeres embarazadas o en período de lactancia exclusiva y personas de cinco a 59 años con enfermedad crónica grave que predispone a complicarse en caso de no recibir la vacuna de manera oportuna.

Añadió que es preferible acudir con la Cartilla Nacional de Salud al momento de presentarse en los módulos de vacunación de las UMF, así como en los más de dos mil puestos fijos y semifijos instalados en sitios públicos, pero en caso de no presentarla, se aplica la vacuna y se entrega un comprobante para ser anexado en el documento.

No tener disponible la Cartilla Nacional de Salud no es un motivo para no vacunarse.

El doctor Martínez Vivar recordó que como parte de la campaña invernal también se aplica la vacuna contra la COVID-19, con una meta de 6.7 millones de dosis, por lo que hizo un exhorto a la población dentro de los grupos de riesgo, sea o no derechohabiente, para acudir a las unidades médicas del Seguro Social y recibir ambas inmunizaciones. La aplicación simultánea de ambas vacunas en personas con indicación no afecta el desempeño ni la seguridad de los biológicos.

Resaltó que al acudir a alguna de las más de mil 200 Unidades de Medicina Familiar del IMSS, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas, se revisa la Cartilla Nacional de Salud a fin de que cada persona tenga completo su esquema de vacunación, ya que son útiles para evitar hasta 14 enfermedades que son prevenibles a través de la inmunización.

Señaló que se tiene especial cuidado en que menores de cinco años tengan esquemas completos para su edad de las vacunas BCG, Hepatitis B, neumococo conjugada, hexavalente acelular, rotavirus, triple viral (sarampión, rubeola y parotiditis) y DPT (difteria, tosferina y tétanos).