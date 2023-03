Más del 70 por ciento de diagnósticos por mieloma múltiple en México son tardíos

Fito Olivares, creador del éxito "Juana la cubana", falleció hace unos días. Su muerte sorprendió por el impacto que tuvieron sus creaciones musicales en la cultura popular mexicana, pero también porque padecía una enfermedad que es tardíamente diagnosticada en nuestro país: el mieloma múltiple.

Aunque superó la expectativa de vida que los médicos le dieron al enterarlo de su diagnóstico, la enfermedad ya estaba avanzada y luego de ocho meses de descubrirla en su cuerpo, Fito Olivares murió. La Razón participó en el foro "Mieloma múltiple en Latam: Rutas de Acción para mejorar la atención a pacientes" en donde se ahondó sobre este cáncer que afecta a personas de 50 años de edad en adelante, aunque con una estadística aún más preocupante: 30 por ciento de los pacientes diagnosticados, tienen menos de esa edad.

¿Por qué se diagnostica de manera tardía el mieloma múltiple?

Dentro del foro "Mieloma múltiple en Latam: Rutas de Acción para mejorar la atención a pacientes", la consultora y asesora externa de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Alma Ortíz, explicó que más del 70 por ciento de los diagnósticos por mieloma múltiple en México son tardíos "porque muchas veces se confunden con otros padecimientos".

Explicó que los pacientes deben acudir con dos o tres médicos más, pues no logran identificar desde el primer momento que lo que tienen es mieloma múltiple. El foro, organizado por Janssen, de Johnson y Johnson, sirvió para acrecentar la concientización sobre esta enfermedad, pero no sólo para la ciudadanía en general, sino para los médicos, quienes necesitan adquirir un mayor compromiso para no diagnosticar de manera tardía este padecimiento.

"La sociedad civil y las organizaciones, junto con médicos especialistas, estamos buscando influir en la educación respecto al mieloma múltiple, para que el médico de primer contacto tenga la oportunidad de hacer diagnósticos tempranos, conozca la enfermedad, la tenga presente, identifique síntomas y pueda canalizar a tiempo al paciente con un especialista", agregó.

El estudio de The Economist

The Economist realizó un estudio independiente para trazar estas nuevas rutas en busca de un diagnóstico temprano y la mejora del tratamiento para quienes ya padecen el mieloma múltiple. Marcius Zanetti, country leader para The Economist Impact, en Brasil, explicó que la investigación examinó "la creciente carga del mieloma en la región de América Latina, las vías de atención actuales, el abismo entre el sector público y el privado, las barreras para el acceso a la atención y las oportunidades para mejorar los resultados de los pacientes. La investigación cubre cinco países en la región de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, México y Panamá".

En este sentido, explicó que el mieloma múltiple "es un cáncer que impacta principalmente a adultos mayores de edades entre 65 y 80 años y que representa el 10 por ciento de todos los cánceres de sangre y es el segundo cáncer de sangre más común en todo el mundo".

Para darnos una idea de cómo es que se sabe poco de la enfermedad, en este mismo estudio se reveló que en una encuesta con 200 pacientes brasileños con mieloma múltiple, el 98 por ciento nunca habían oído de la enfermedad antes del diagnóstico; el 37 por ciento visitaron a distintos médicos antes de recibir el diagnóstico y el 29 por ciento tardaron más de un año en recibir el diagnóstico.

Diagnósticos tempranos y oportunos

Ortíz indicó que el diagnóstico temprano no sólo corresponde a los médicos, sino a una implementación de mejores políticas públicas en materia de salud. Los médicos generales "deben conocer más esta enfermedad y tener muy presentes los síntomas para sospechar del mieloma múltiple" pues "México enfrenta un importante reto que es el de tener un sistema de salud saturado posterior a la pandemia, lo cual no ayuda, si se suma la falta de diagnóstico temprano y oportuno, y la demora de atención en el sistema de salud, entonces la complejidad a la que se enfrenta el paciente es enorme".

Es importante estar muy pendientes como ciudadanos de cualquier síntoma que se pueda presentar, informándonos mucho más sobre esta enfermedad que se puede diagnosticar desde los 50 años, pero que también puede afectar en algún momento a personas de menos de esa edad.