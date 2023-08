Por esta peligrosa razón es que NUNCA debes barrer en la noche

Si somos realistas, hay veces en las que el tiempo no nos alcanza para nada. Salimos de casa muy temprano para trabajar y no nos da la vida para limpiar la casa, así que decidimos, por lo menos, barrer en la tarde o noche, para dormir hasta cansados y descansar mejor (dicen las malas lenguas que así funciona también el descanso). Sin embargo, esta práctica no es tan recomendable.

Esto no se trata de superstición, pero sí de ciencia. Aunque por muchos años se indicó que era de mala suerte, los especialistas aseguran que esta mala práctica está más relacionada a un tema que podría afectar a nuestra salud.

¿Por qué no debes nunca barrer en la noche?

Barrer de noche está relacionado con un problema de salud. Los médicos recomiendan evitar el uso de la escoba para que no levantemos suciedad y podamos aspirarla a la hora de dormir. Indican que el barrer no sólo arrastra migas, pelusa u otra cosa que esté en el suelo, sino también muchísimo polvo (aunque no nos demos cuenta).

Este polvo puede permanecer en el aire, trasladarse por esta vía y perjudicarte increíblemente a la hora de dormir. La mejor recomendación que te pueden dar los especialistas, es que esperes al otro día para hacer la limpieza y no hacerla por nada en la noche.

También recomiendan usar robots de limpieza, sin embargo, están conscientes que no todos los hogares pueden tener este tipo de elementos para su limpieza o, en su defecto, la economía para adquirirlos.

¿Por qué crees que no es recomendable barrer de noche? Especial

¿Cuáles son los mitos relacionados con barrer de noche?

De acuerdo a medios como Clarín, el mito más fuerte relacionado con barrer de noche y la mala suerte que esto trae, viene de la Edad Media. Se refiere que a los patrones les disgustaba que la servidumbre barriera en la noche porque gastaban muchas velas al no haber luz eléctrica y porque también movían muebles y hacían ruido, el cual no les permitía descansar.

La mala suerte venía para la servidumbre cuando, al barrer de noche, eran castigados por los patrones que no tenían clemencia con ellos y les imponían sanciones demasiado severas. ¿Tú barres de noche o no lo haces porque crees en este tipo de "maldiciones"?