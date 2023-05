Así puedes usar WhatsApp sin tener ni Internet ni datos

Tenemos una emergencia. Creemos que todavía tenemos datos para comunicarnos por WhatsApp con alguien que nos ayude. Las palomitas no aparecen, ni siquiera una. Ahí te das cuenta que no te puedes comunicar porque tus datos, ya sea prepago o en plan, se han terminado. No hay alguna red de wifi con la que puedas conectarte para comunicarte. Tus opciones se agotaron.

Esa escena, si te ha tocado vivirla, deberás dejarla en el pasado porque una de las aplicaciones más usadas en el mundo, WhatsApp, podrás utilizarla sin necesidad de tener datos o Internet. ¿Cómo? Acá te lo contamos.

¿Cómo usar WhatsApp sin tener datos o Internet?

Primero, debemos decirte que la herramienta es totalmente gratis y que no necesitas usar aplicaciones externas para que WhatsApp funcione sin tener datos o Internet emitido desde wifi.

Sabiendo esto, te contamos que puedes acceder a la aplicación de mensajería mediante un servidor proxy, el cual es muy seguro a la hora de proteger tu seguridad y privacidad.

Un proxy en WhatsApp es un servidor que está configurado por organizaciones dedicadas a apoyar a que la gente se comunique de forma libre y segura. Aunque hay algunos que tienen costo, la mayoría son gratuitos. Según la aplicación de mensajería, cuando se usa un proxy, la dirección IP se comparte con su proveedor.

Para habilitarlo, sólo debes tener actualizada la última versión de la aplicación y seguir estos pasos, tanto para iOS, como para Android:

Ingresa a WhatsApp

​Ve a "Ajustes" o "Configuración", según el sistema operativo que tengas

​Selecciona "Almacenamiento de Datos"

​Elige la opción "Proxy" y activa la función

​Ingresa la dirección del proxy (IP) y da click en "Guardar"

​Si la conexión es correcta, aparecerá un punto en color verde

Con esta opción ya podrás utilizar WhatsApp sin necesidad de usar datos o Internet.