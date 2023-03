Kitty O'Neil, la primera mujer más rápida de la Tierra

Si tuviéramos que hablar de una verdadera mujer maravilla, bien podríamos describir a Kitty O'Neil, una mujer que desde que era niña, se enfrentó a situaciones que habrían doblado a cualquiera, sin embargo, a ella la hicieron más fuerte.

Kitty O'Neil nació un 24 de marzo de 1946 y hoy, en el aniversario 77 de su nacimiento, es preciso recordar a una mujer que en algún momento fue considerada la más veloz de todo el planeta Tierra. Hoy, el doodle de Google está dedicado a ella.

Con este Doodle, Google homenajea a Kitty O'Neil. Especial

¿Quién fue Kitty O'Neil?

Además de ser considerada la mujer más rápida del mundo, Kitty O'Neil era una gran acróbata que, pese a que no contaba con el sentido del oído, se supo desarrollar en un mundo que, hasta la fecha, sigue siendo poco inclusivo para las personas con discapacidades.

Desde su adolescencia, Kitty O'Neil se propuso ser la mejor en todos aquellos deportes en los que participaba, incluido el salto en trampolín desde los tres metros y de plataforma de 10 metros y las carreras de autos, en las que se convirtió especialista, tanto así que mantuvo el récord de velocidad en tierra femenil en un automóvil entre los años 976 y 2019, luego de pilotar a 821 kilómetros por hora y, además, sobrevivir a ello.

Se introdujo en este mundo luego de conocer a dobles de escenas como Hal Needham y Ron Hambleton y se convirtió, en 1976, en la primera mujer en trabajar para la empresa Stunts Unlimited. Ahí comenzaría su carrera en el cine y aunque no bastaba un título para saber que ella era una verdadera Wonder Woman, le llegó el reconocimiento en automático.

El récord que la convirtió en wonder

Gracias a que era la mujer más rápida del mundo, sus capacidades también provocaron que ella se involucrara en otra de sus pasiones: el cine. Kitty O'Neil llegó a ser considerada la doble de Wonder Woman. Hizo apariciones en películas como "The Bionic Woman"; "Airport 77"; "The Blues Brothers" además de "Smokey and the bandit II".

El tema de Kitty O'Neil como mujer maravilla fue una casualidad. En 1979, cuando se rodaba un episodio de La Mujer Maravilla, Kitty fue contratada para sustituir a Jeannie Epper, la doble de Lynda Carter, en una escena de gran dificultad. El proceso, de acuerdo a medios como El Correo, le valió a Kitty O'Neil establecer un récord femenino de caída con 38.7 metros en Sherman Oaks, California.

La verdadera mujer maravilla, señoras y señores, sí existió.