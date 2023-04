A causa de la Inteligencia Artificial: especialista pone fecha al fin de la humanidad

La Inteligencia Artificial sigue siendo tema de conversación y más en los últimos meses en los que se han visto avances que nos hacen cuestionar si en algún momento nos veremos reemplazados los seres humanos. Ante esto, el economista Bryan Caplan, de la Universidad George Mason, en Virginia, realizó un estudio que le arrojó la fecha del fin de la humanidad.

Pero no sólo eso, la fecha va acompañada de la causa por la que la humanidad tendría su fin y es precisamente la Inteligencia Artificial, cuyo nombre cambiaría incluso a Inteligencia Infinita.

¿Cuándo se acabaría la humanidad debido a la IA?

Primero y para que sepas quién es Bryan Caplan, él es un economista que atinó con sus pronósticos sobre las posibilidades que tenía Donald Trump para llegar a la presidencia en el 2017, también sobre las tasas de asistencia a las universidades en Estados Unidos. Sus predicciones las hace con base en estudios profesionales, pero sólo en eventos que él puede considerar como catastróficos, en este caso, la Inteligencia Artificial.

Sería el 1 de enero del 2030 la fecha que su estudio le arrojó como fin de la humanidad a causa de la Inteligencia Artificial. Indicó que todo progreso conlleva a una situación negativa y en este caso, el desarrollo de la IA sería catastrófico para los seres humanos y su existencia. "La regla general es que cualquier cosa que aumente la producción humana es buena para el nivel de vida humano. Algunas personas pierden, pero si vas y dices que sólo queremos un progreso que beneficie a todos, entonces no podría haber progreso", indicó en entrevista para The Guardian.

En conjunto con Eliezer Yudkowsky, a quien Caplan cataloga como "el hombre con la visión más pesimista y extremista sobre las IA", ambos indican que "esta tecnología funcionará con gran eficiencia, al punto que luego eliminará a la especie humana".

¿La Inteligencia Artificial podría entonces sustituir a los seres humanos? Especial

¿Cómo será el fin de la humanidad?

Básicamente Caplan y compañía nos aseguran que la Inteligencia Artificial nos aniquilaría siendo más inteligente de lo que ya es, y por consecuencia, ser más inteligente que todos los seres humanos. Dejaría de ser Inteligencia Artificial para llamarse Inteligencia Infinita.

¿Cómo alcanzaría este grado? Aumentando su propia inteligencia. ¿Es descabellada su teoría? "Hasta ahora, me ha servido perfectamente. He tenido 23 apuestas que se han concretado; he ganado las 23", sentenció Caplan.

Eso sí, el economista aprovechó para indicar que su pronóstico también podría fallar, pues al hablar de algo que es infinito en una Inteligencia Artificial, todo podría pasar.