Locutor y actor de doblaje pierde su trabajo al ser reemplazado por una Inteligencia Artificial

Hemos hablado mucho sobre el día en que la Inteligencia Artificial reemplace a los seres humanos y ya sucedió en un escenario más cercano del que nos imaginamos. Si ya te contamos sobre una conductora de noticias hecha por una Inteligencia Artificial que opera los 365 días del año, las 24 horas del día, ahora te platicaremos de una historia que ocurrió a inicios de año, pero que se volvió a colar en las tendencias en redes sociales, debido al uso que le damos a la tecnología.

Un actor de doblaje perdió una oportunidad de trabajo pues fue reemplazado por la Inteligencia Artificial que logró emular la voz que "necesitaban" en la agencia para la que iba a trabajar.

'Me reemplazaron en un trabajo con voz generada por IA'

Aunque el caso se dio a conocer a inicios del 2023, se volvió viral de nueva cuenta luego del uso que se le está dando a la Inteligencia Artificial por parte de los seres humanos y los cuestionamientos que se le dan a la IA, en referencia a si alguna vez nos reemplazarán o si tienen esa capacidad para hacerlo.

"Y llegó el día: me reemplazaron en un trabajo con voz generada por Inteligencia Artificial. Gracias a todxs lxs actores y actrices que dan sus voces para crear esta mierd* que eventualmente nos dejará obsoletos a todos. Los artificialmente inteligentes son ustedes", escribió Alejandro Graue, un actor argentino de doblaje, quien se vio reemplazado por una IA.

En un segundo tuit, con fecha del 10 de enero del 2023, el actor agrega: "Para quienes me preguntan, es un trabajo independiente de una empresa que obviamente sólo busca optimizar costos, no le importa lo artístico del resultado. Tal y como pasa con los videos de TikTok, se escucha una voz monótona, sin cambios de ritmo, emociones, etc., pero ahí está".

Yyyyyy llegó el día: me reemplazaron en un trabajo con voz generada por Inteligencia Artificial. Gracias a tod@s l@s actores y actrices que dan sus voces para crear esta mierda que eventualmente nos dejará obsoletos a todos. Los artificialmente inteligentes son ustedes. — Ale Graue (@Alegraue) January 10, 2023

Los comentarios en las redes

En redes sociales el debate y la conversación que se abrió fue amplia. Los comentarios iban en referencia al miedo que se tiene por la Inteligencia Artificial, pero también por el uso que le dábamos los seres humanos y por verse reemplazados en algún momento.

"Lo que nunca va a poder transmitir la Inteligencia Artificial, son las emociones, además de todos los aspectos técnicos. Hoy es una derrota, pero créeme que será una victoria"; "A mí la tecnología ya me va dando un poco de miedo... No por la tecnología en sí, sino por los seres humanos y los usos que van a ir dándole"; "La IA tendría que usarse por fuera de las artes, que son algo esencialmente humano", fueron algunos de los comentarios hechos en el posteo de Graue.

¿Estamos preparados en serio para usar responsablemente la Inteligencia Artificial? ¿Nos veremos reemplazados los seres humanos, por lo menos en los empleos, de manera eventual? Muchas interrogantes aún por responder.